Mexique : Claudia Sheinbaum élue présidente

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Les institut national électorale du Mexique a confirmé lundi la victoire et écrasante aux élections présidentielles de Claudia Sheba. Pardon avec un score compris entre 58,3 % et 60,7 %.

Lors du bilan des résultats préliminaires la conseillère présidente de l'Institut National Electoral, Guadalupe Taddeï Zavala, a déclaré : « Claudia Sheinbaum, de la coalition Continuerons à Faire l'Histoire, composée par MORENA, le Parti du Travail (PT) et le Parti Vert Ecologiste du Mexique a obtenu un score qui se situe entre 58,3 % et 60,7 %. »

Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalition Force et Cœur pour le Mexique, composée par le Parti Action Nationale (PAN), le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) et le Parti de la Révolution Démocratique (PRD) a obtenu entre 26,6 % et 28,6 %.

Jorge Álvarez Máynez, du Mouvement Citoyen (MC) a obtenu entre 9,9 % et 10,8 % des voix.

En ce qui concerne le Congrès, la fonctionnaire a indiqué qu'à la chambre des députés, le PAN a obtenu entre 64 et 80 sièges, le PRI entre 30 et 41 sièges, le PRD entre 0 et 8 sièges, le Parti Vert entre 67 et 77 sièges, le PT entre 46 et 52 sièges, MC entre 23 et 32 sièges, MORENA entre 233 et 251 sièges et les indépendants entre 0 et 2 sièges.

Au Sénat, le PAN a obtenu entre 19 et 22 siège, le PRI entre 15 15 et 19 sièges, le PRD entre 0 et 3 sièges, le Parti Vert entre 10 et 15 sièges. Le PT entre 9 et 13 sièges, MC entre 4 et 8 sièges et MORENA a obtenu entre 57 et 60 sièges.

Résultats préliminaires

Le site du Programme de Résultats Electoraux Préliminaires (PREP) de l'Institut National Electoral a présenté l'avancée du décompte des voix : sur 43,95 %, bulletins dépouillé (75.013 sur 170 648), Sheinbaum obtenez, 15 020 811, soit 57,50 %.

Galvzez obtenait 7 737 953 voix (29,62 %) et Álvarez Maynez 2 748 387 voix (10,52 %).

Cette journée électorale s'est déroulée dans le calme et sans incident majeur. Dans un message au pays à la fin des élections, l'Institut National Electoral à remercié le peuple mexicain pour sa participation et son effort tout au long de la journée.

« Je veux exprimer mon plus profond remerciement à chacun des citoyens qui ont participé activement à ce processus. Leur dévouement et leurs efforts sont fondamentaux pour que notre démocratie fonctionne », a souligné, la conseillère présidente de l'Institut National Electoral, Guadalupe Taddei Zavala.

Le taux de participation à ces élections a été de 60,14 %.

Clara Brugada élue gouverneur de Mexico

La candidate de MORENA pour le poste de gouverneur de Mexico, la capitale du pays, Clara Brugada, a été déclarée vainqueur par 5 instituts de sondages qui ont réalisé des sondages à la sortie des urnes.

Brugada a annoncé qu'elle avait une information donnant « une moyenne des sondages de sortie des unes réalisés par des instituts reconnus qui nous donnent une moyenne de plus de 15 points d’avance. »

« Nous gagnons donc avec une avance claire et irréversible. Nous gagnons la direction du gouvernement, la plupart des mairies et des députations locales et fédérales,» a-t-elle affirmé.

Le plus haut, dirigeant de MREN, Mario Gadot, à confirmer cette information et qualifié la victoire de Brigada de « forte. »

« Je me permets de vous informer que, selon les sondages de sortie des urnes que nous avons pour la ville de Mexico, 5 sondages de sortie des urnes, nous avons une forte victoire de Clara Brugada, qui sera le prochain gouverneur de cette ville. »

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/primeros-resultados-oficiales-mexico-dan-ganadora-claudia-sheinbaum-20240602-0032.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/06/mexique-claudia-sheinbaum-elue-presidente.html