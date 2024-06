Mexique : Discours de Claudia Sheinbaum après sa victoire aux élections

Texte intégral

Très bon soir à tous,

Selon les résultats préliminaires que l'Institut National Electoral a fait connaître, la différence pour la présidence de la République est de plus de 30 points. Et il est important de faire savoir que même en considérant le résultat le plus bas qui a été donné, nous avons obtenu la majorité qualifiée à la Chambre des Députés et très probablement aussi au Sénat.

Je veux remercier les millions de Mexicains qui ont décidé de voter pour nous lors de cette journée historique pour avancer vers la quatrième transformation de la vie publique de notre beau pays. C'est la reconnaissance de notre histoire, des résultats, de la conviction et de la volonté par le peuple du Mexique mais c'est surtout la reconnaissance de notre projet de nation par le peuple du Mexique.

Je remercie aussi, parce que pour la première fois en 200 ans de République, je suis devenue la première femme présidente du Mexique. Et comme je l'ai dit à d'autres occasions, je ne suis pas venue seule, nous venons toutes avec nos héroïnes qui nous ont donné la Patrie, avec nos ancêtres, nos mères, nos filles et nos petites filles.

Je félicite tous les Mexicains qui, aujourd'hui, par leur participation, ont démontrer que le Mexique est un pays démocratique avec des élections pacifiques et très participatives.

Je veux remercier Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidate de Force et Cœur pour le Mexique pour m'avoir appelée il y a quelques minutes pour reconnaître ma victoire. Je remercie aussi Jorge Álvarez, le candidat du Mouvement Citoyen, pour son appel. Je reconnais leur participation à ces élections libres et démocratiques.

Comme je l'ai dit au Zocalo il y a quelques jours, nous avons conçu, nous concevons un Mexique, pluriel, d'hiver et démocratique. Nous savons que les désaccords font partie de la démocratie et bien que la majorité du peuple soutienne notre projet, notre devoir est et sera toujours de veiller sur chacun des Mexicains sans discrimination.

Même si beaucoup de Mexicains ne sont pas tout à fait d'accord avec notre projet, nous devrons cheminer en paix et en harmonie pour continuer à construire un Mexique juste et plus prospère.

Notre gouvernement sera honnête, sans corruption ni impunité, ne se laissera pas influencer, ce sera un gouvernement avec une austérité républicaine, une discipline financière et fiscale et une autonomie de la Banque du Mexique.

Il n'y aura pas d'augmentation réelle des combustibles ni de l'électricité. Nous maintiendrons la division obligatoire entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Nous défendrons toujours l'intérêt suprême du peuple du Mexique et de la nation et nous travaillerons pour lui en agissant dans le respect des lois et du droit.

Nous garantirons la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté de concentration et la liberté de mobilisation. Nous sommes des démocrates et par conviction, jamais nous n'exercerons un gouvernement autoritaire ni répressif.

Nous respecterons aussi la diversité politique, sociale, culturelle et religieuse, la diversité de genre et la diversité sexuelle. Nous lutterons toujours contre toute forme de discrimination. Nous respecterons la liberté d'entreprise et nous encourageons et faciliterons honnêtement l'investissement privé, national et étranger qui crée le bien-être social et le développement régional en grandissant toujours le respect de l'environnement.

Nous consacrerons par conviction le budget public à garantir tous les programmes de bien-être engagés par le président Andrés Manuel Lopez Obrador et aussi tous les programmes dans lesquelles nous nous sommes engagés. Nous allons élargir l'accès du peuple du Mexique au droit à l'éducation, à la santé, au logement, à la culture. C'est-à-dire que nous allons continuer à construire un véritable Etat de bien-être.

Nous renforcerons aussi les projets stratégiques et élargirons les infrastructures des train, des routes, des chemins, des port, des aéroports. Nous encouragerons la souveraineté énergétique, les énergies renouvelables et le développement scientifique et technologique. Nous poursuivrons une politique étrangère basée sur nos principes constitutionnels de non intervention.

La coopération internationale pour le développement. L'autodétermination des peuples et la construction de la paix. Avec les États-Unis, nous aurons une relation d'amitié, de respect mutuel et d'égalité comme cela a été le cas jusqu'à présent, et nous défendrons toujours les Mexicains qui se trouvent de l'autre côté de la frontière.

Nous continuerons à élargir nos relations d'amitié avec le sud et les Caraïbes, avec le monde entier. Nous conduirons le Mexique sur la voie de la paix et de la sécurité. Nous avançons dans l'attention aux maisons, le renforcement de la garde nationale, du renseignement et de l'investigation pour la sécurité publique et la coordination des institutions des différents pouvoirs et des différents niveaux de gouvernement. C'est-à-dire que notre politique de sécurité et de justice sera de nous occuper des affaires et de zéro impunité.

Merci à tous pour les félicitations que nous avons reçues. J'ai déjà reçu les félicitations de différents chefs d'État et de diverses personnalités.

Merci, en particulier, au président Andrès Manuel Obrador, un homme exceptionnel, unique, qui a transformé l'histoire de notre pays pour son bien pour m'avoir appelée pour me féliciter, et pour sa vidéo qu'il a rendue publique.

Nous allons continuer à faire du Mexique, chaque jour, un pays plus juste, plus démocratique, plus libre et souverain pour continuer à construire la grandeur de notre Patrie. Soyez-en sûrs, nous serons à la hauteur de notre histoire et à la hauteur du grand et généreux peuple du Mexique.

Merci beaucoup. Vive le Mexique ! Vive le Mexique ! Mexique ! Merci beaucoup.

