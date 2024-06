Mexique : Les candidats à la présidence

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le Mexique vivra ce dimanche 2 juin des élections générales au cours desquelles il élira la personne qui occupera la présidence pour les six ans compris entre entre 2024 et 2030 et renouvellera les sièges qui composent le Congrès de l'Union : 500 de députés et 128 de sénateurs.

Seront également élues, 2 juin, les gouverneurs des états du Chiapas, de Guanajuato, de Jalisco, de Morelos, de Puebla, de Tabasco, de Veracruz et du Yucatán ainsi que le chef du Gouvernement de la ville de Mexico.

Les candidats à la présidence sont Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum et Jorge Álvarez Máynez.

Xóchitl Gálvez, 61 ans, est candidate pour la coalition électorale Force et Cœur pour le Mexique, composée par le Partie Révolutionnaire Institutionnel (PRI), Révolution Démocratique (PRD) et Action Nationale (PAN).

Cette candidate a dit qu'en parcourant le Mexique, elle a trouvé « une crise profonde et douloureuse »

Ses plans de gouvernement se dirigeaient vers l'élimination du crime organisé, l'attention à la demande de justice pour les victimes et vers les problèmes de santé et de genre.

«Zéro tolérance pour la violence et une attention immédiate à des ordres de protection et de soutien aux mères qui recherchent des disparus. Une carte mexicaine de 5000 pésos par mois pour les femmes vulnérables. Un système national de soins pour libérer de leur rôle les soignants » sont certaines des visions de Galvez.

Devant ceux qui ont assisté à ses meetings électoraux qui se sont achevés mercredi dernier, la candidate d'opposition a affirmé qu'elle serait la présidente « la plus courageuse » pour affronter la vague de violence que vit le pays.

Pour sa part, Claudia Sheinbaum énumère parmi les points de son plan de gouvernement :

–le travail pour un gouvernement honnête, sans corruption, ni impunité

–La non soumission à un pouvoir, économique ou étranger

Pas d'augmentation des combustibles, ni des tarifs du gaz domestique et de l’électricité

La garantie des liberté d'expression, de réunion, de concentration et de mobilisation.

En plus, elle a promis « le respect de la diversité politique, sociale, culturelle, de genre, d’identité, sexuelle, et l'absence de pension pour les anciens présidents et de luxe ou de privilèges pour ceux qui gouvernent. »

Claudia Sheinbaum, qui a achevé sa campagne mercredi sur la place du Zocalo de Mexico ((la capitale) est la candidate de l'alliance au gouvernement, Continuons à Faire l'Histoire composée par le parti MORENA, le Parti du Travail et le parti Vert Ecologiste du Mexique.

La candidate, que les sondages placent en tête des intentions de vote, a qualifié d’exploit ce que l'actuel président Andrès Manuel Lopez Obrador a fait dans le pays, mais a souligné qu'il y a encore beaucoup à faire.

« On a posé les fondations et le premier premier étage mais il manque encore la consolidation et l'avancée de ce changement véritable qui continue à être le souhait du peuple du Mexique. Pour cela, j'ai invité à construire ensemble le second étage de la quatrième transformation de la vie publique du Mexique, », a-t-elle déclaré.

De 2018 à 2023, elle a été la première femme chef de Gouvernement de la capitale du Mexique. Elle a été membre du panel intergouvernemental du changement climatique qui, en 2007, a obtenu le prix Nobel de la paix et a été reconnue pour ses recherches scientifiques dans le domaine du développement énergétique et de la soutenabilité.

Selon les sondages, Claudia Sheinbaum est la grande favorite des élections présidentielles.

Enfin, il y a Jorge Álvarez Máynez qui a clôturé sa campagne avec un festival de musique devant des milliers de jeunes, et qui est le candidat du Mouvement Citoyen (MC) minoritaire. Durant cet acte de prosélytisme, il a remercié les assistants d'avoir soutenu sa campagne.

Jorge Álvarez Máynez centre, plan de gouvernement sur trois axes principaux :

–un Mexique avec la justice

–Mexique avec la prospérité.

–un Mexique d’égalité.

Il identifie l’insécurité et l'impunité qu’il affirme que vit le Mexique comme l'un des principaux problèmes du pays.

« Un Mexique avec la prospérité. La prospérité n'est pas la même chose que le développement, c’est mettre la relation avec la nature au centre, dire adieu au modèle extractiviste, créer des énergies propres, comprendre que la souveraineté du XXIe siècle est dans le Soleil, dans le vent et dans l'eau. Un Mexique d'égaux. »

Parmi d'autres solutions, le candidat du MC propose « un Système National de Soins pour que l'État prête ses services de soins aux enfants, aux adolescents, aux vieux, aux malades et aux handicapés. »

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/candidatos-presidencia-mexico-20240531-0034.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/06/mexique-les-candidats-a-la-presidence.html