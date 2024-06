Mexique : Les Mexicains élisent leur nouveau président (2)

Telesur, 2 juin 2024 (18 heures, heure française)

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

En dirigeant l'acte inaugural de la journée électorale, la conseillère présidente de l'Institut National Electoral, Guadalupe Taddeï, a affirmé que cet organisme sera le garant de la transparence de ces élections et a lancé un appel citoyens pour qu'ils aillent voter.

« L'Institut National Electoral a été et est toujours le garant de la transparence, de l'équité et de la légalité de chaque processus électoral, » a-t-elle affirmé.

Et elle a appelé les citoyens à voter avec fierté et avec la certitude que chaque vote compte.

Le président López Obrador a voté

Le président du Mexique, Andrès Manuel Lopez Obrador, est allé voter avec sa femme Béatriz Gutierrez Müller, à ces élections qui définiront qui lui succédera au Gouvernement à partir du 1er octobre.

« Courage ! » s'est-il exclamé sans plus, après avoir été l'un des premiers à voter après l'ouverture des bureaux à 8h30 environ, heure locale (14h30 GMT) dans le bureau de vote du musée d'art. Art du ministère des finances et du crédit public dans le centre historique de Mexico.

Les bureaux de vote sont ouverts dans tout le pays

Les bureaux de vote pour ses élections seront ouverts ce dimanche dimanche sur tout, le territoire, à partir de huit heures heure locale dans les états situés sur le fuseau horaire du Pacifique : la basse Californie, la basse Californie du Sud, Nayarit, Sinaloa et Sonora.

Pour les habitants d’une ville comme Tijuana, la plus importante ville sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis, le l'Institut National Electorale installera 170 000 bureaux de vote qui seront tenus par presque 1 500 000 fonctionnaires.

Les bureaux seront ouverts de huit heures à 18h (00:00 heure GMT lundi) heure du centre du Mexique, bien que l'état de Quintana Roo, dans les Caraïbes, ait une heure d'avance alors que les entités du Pacifique ont une heure de retard.

C'est l'élection la plus importante de l'histoire du Mexique, avec plus de 98 000 000 de citoyens appelé à renouveler plus de 20 000 charges dont la présidence, les 500 députés, les 128 sénateurs et neuf gouverneurs d’États.

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/mexico-elecciones-presidenciales-20240602-0013.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/06/mexique-les-mexicains-elisent-leur-nouveau-president-2.html