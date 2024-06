Mexique : Les raisons pour lesquelles Claudia Sheinbaum pourrait gagner les élections

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Tous les sondages d'intention de vote prévoient une victoire écrasante de celle qui fut la chef du Gouvernement de Mexico jusqu'au 16 juin 2023.

Les causes de cette possible victoire du parti au pouvoir sont en relation avec le succès d'AMLO dans sa lutte contre la pauvreté. Selon les indicateurs partagés par les agences locales et internationales, 9 000 000 de Mexicains sont sortis de la pauvreté à cause de l'augmentation de leurs revenus causée par deux facteurs : l'augmentation des retraites et la croissance soutenue des salaires qui, pendant ces 6 ans, ont augmenté de 3,3 % par rapport à l'inflation. Le Produit Intérieur Brut a augmenté de 5,7 % en 2021, après la pandémie, de 3,9 % en 2022 et de 3,2 % en 2023, selon l'institut national de statistiques et de géographie (INEGI). On prévoit pour l'année en cours une augmentation de 2,8 %.

Les secteurs conservateurs sont en guerre contre AMLO et contre Sheinbaum et cette offensive a des associés à l'étranger. Le principal réside aux États-Unis. Pour lui, le Gouvernement actuel est un cauchemar parce qu'il a rompu les accords que la narco–oligarchie du PRI et du PAN avaient établis avec les transnationales. L'ingérence des États-Unis se réalise de trois façons :

–le trafic illégal d'armes

–les processus migratoires

–le trafic de drogue.

En janvier dernier, AMLO a réussi à interposer une plainte contre les fabricants d'armes des États-Unis qui organisent la contrebande de fusil au bénéfice des cartels de la drogue.

En 2021, le Gouvernement d'AMLO a engagé une action en justice devant les tribunaux des États-Unis pour les « pratiques commerciales négligentes et l'illégales qui facilitent le trafic illégal des armes et provoque d’énormes dommages humains et matériels. »

La plainte a été déposée contre Smith et Wesson, Beretta, Glock et Colt, entre autres. Selon le communiqué du Gouvernement mexicain, la commercialisation illégale provoque l'entrée de 342 000 à 597 000 armes chaque année.

Quand le Mexique Mexique a réalisé sa présentation originale devant les tribunaux des États-Unis, son chancelier de l'époque, Marcelo Ebrard a avancé que son pays demanderait une compensation d'au moins 10 000 000 000 de dollars pour le nombre d'homicides liés au le trafic illégal d'armes, 36 579 en 2020.

En ce qui concerne le problème de la migration, entre 2018 et 2023, 1 200 000 Mexicains sont entré aux États-Unis, 58 % de plus, en moyenne, que les années précédentes. L'immense majorité de ceux qui est émigrent aux États-Unis sont engagés avec des salaire de misère et contribuent de façon exponentielle à l'exploitation de la force de travail en réduisant ce qu'on appelle le « coût du travail » des patrons : alors que Washington vitupère contre l'immigration, les patrons élargissent l'exemption de valeur des travailleurs latinos. Presque 79 % des immigrants sont des hommes et la moitié d'entre eux ont entre 15 et 29 ans.

Le trafic de drogue est un autre problème dans ces élections. Le département d'État persiste à rendre visible l'offre (étrangère) des cartels mexicains responsables du trafic frontalier mais refuse de rendre visible la commercialisation à l'intérieur des États-Unis liée aux mafias locales qui se coordonnent avec le blanchiment d'argent et les refuges financiers contrôlés par Wall Street. Pour affronter une partie de ces fléaux, le Gouvernement d’AMLO a décidé d'appliquer des mesures contre ce qu'on appelle les Fintech, des entreprises de plate-forme utilisées par les cartels pour blanchir leur argent.

L'une des dernières mesures prises par ce Gouvernement a été d'enlever à l'entreprise de l'Argentin Marcos Galperin l'autorisation de réaliser des activités de crédit sans être une banque. Depuis juin 2024, Marché Libre doit devenir une banque au Mexique s'elle veut continuer à réaliser des opérations dans le pays. C'est l'une des mesures pour lesquelles la droite mondiale cherche à diaboliser Claudia Sheinbaum.

Pour cela, ils n'ont pas hésité à diffuser de fausses informations qui accusent la candidate de MORENA de vouloir instituer un Mexique pluri-culturel avec comme première étape la fin de la propriété privée. On a aussi fait appel à la judéo-phobie en diffusant de fausses affiches sur lesquelles Sheinbaum proposait « la circoncision gratuite et obligatoire pour les nouveaux-nés. » La droite mondiale n'épargne pas ses efforts pour éviter que ses affaires lucratives ne soient contrecarrée par la mobilisation du peuple.

