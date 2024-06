Mexique : Résultats définitifs des élections présidentielles

Traduction Françoise Lopez, pour Amérique latine-Bolivar infos

À la fin des décomptes dans les 300 districts électoraux fédéraux, vers les 16 heures, la large victoire de la candidate de Continuons à Faire l'Histoire, Claudia Sheinbaum Pardo, qui a obtenu 35 923 996 voix, l'équivalent de 59,7 % a été confirmée.

Le rapport final de l'Institut National Electoral a révélé aussi que 60 114 183 citoyens c'est-à-dire 60,1 % du corps électoral sont allés voter.

En comptabilisant les votes dans les conseils de district (avec des pourcentages similaires à ceux rapportés lundi à la clôture du Programme des résultats électoraux préliminaires), la candidate de la coalition Force et Cœur pour le Mexique, Xóchitl Galvez Ruiz, a obtenu 16 502 444 voix, soit 27,45 %, tandis que le candidat du Mouvement Citoyen a obtenu 6 204 516 voix, soit 10,32 %.

Le rapport de l'INE sur les décomptes présidentiels indique que sur les 170 766 urnes prévues, 170 521 ont été dépouillées. Au total, les bulletins de 170 521 bureaux de vote ont été dépouillés, dont 116 397 ont été ouverts et 54 224 procès-verbaux ont été collationnées (lorsqu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir le paquet), soit 68,16 % du nombre total de paquets électoraux ; 23 bureaux de vote n'ont pas été installés, soit 0,013 % de ceux prévus, et 122 paquets, soit 0,071 %, n'ont pas été reçus.

La différence en pourcentage entre les résultats de la clôture du PREP et les décomptes du district est minime : pour Sheimbaum Pardo, le PREP a rapporté 59,35 et le décompte 59,76 ; dans le cas de Xóchitl Gálvez, le PREP lui a donné 27,90 et le décompte 27,44 le lundi.

En d'autres termes, contrairement à la plainte déposée par le PAN pour irrégularités qui exigeait l'ouverture de 100 % des bureaux de vote, alors que 67,96 bureaux de vote ont été ouverts, Gálvez a réduit son pourcentage de 0,5 %, tandis que Sheimbaum l’a augmenté de 0,3%.

Sur les réseaux sociaux, le conseiller de l'INE, Jaime Riviera a écrit: « En général, les voix sont bien comptées et les erreurs sont corrigées dans les décomptes des districts. Il n'y a pas de fraude comme il n'y a pas eu depuis que l'IFE et l'INE ont été créés en tant qu'organismes autonomes. Les citoyens ont exprimé leur volonté par leur vote. Que ça nous plaise ou non. »

http://www.cubadebate.cu/noticias/2024/06/07/confirman-amplia-victoria-de-claudia-sheinbaum-al-cierre-de-los-computos-de-la-eleccion-presidencial/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/06/mexique-resultats-definitifs-des-elections-presidentielles.html