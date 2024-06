Venezuela : Coup d'œil sur la semaine 20 juin 2024

Par Jésus Rondon

Traduction Françoise Lopez, pour Amérique latine-Bolivar infos

Cette note est destinée à présenter une synthèse des informations les plus importantes au Venezuela tout au long de la semaine selon celui qui écrit. Elle s'adresse aux militants et aux dirigeants de mouvements sociaux et d'organisations politiques de Notre Amérique et d'Europe. C'est un apport destiné à continuer à renforcer une relation organique avec ceux qui sont solidaires de la Révolution Bolivarienne et qui cherchent à connaître notre réalité.

Confirmation des signes de rétablissement de l’économie

Depuis les plaines vénézuéliennes, le président Nicolas Maduro a affirmé que « le Venezuela a la plus forte croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) d'Amérique latine, » et a précisé qu'on s’attend à atteindre 8 % de croissance du Produit Intérieur Brut en 2024 malgré les « sanctions criminelles » imposées par les États-Unis. Il a expliqué que d’autres étapes ont été franchies grâce au consensus entre tous les secteurs économiques et productifs qui font vivre le pays.

Il a aussi noté que la collecte des impôts pendant les cinq premiers mois de cette année a atteint 4 320 000 000 de dollars, ce qui représente une croissance de 93 % par rapport à l'année dernière et confirme la croissance de l'économie vénézuélienne. De même, il a indiqué que l'inflation au Venezuela est la plus basse depuis 20 ans avec 1,5 % au mois de mai dernier. C'est pourquoi, de l'avis du président : « nous avons vaincu l’hyper-inflation et nous allons vers des chiffres maîtrisés qui favorisent le rétablissement de notre monnaie : le bolivar. »

Autres données importantes :

–La croissance de la production de pétrole qui a atteint pendant ce mois de mai les 910 000 barils par jour, a été la plus haute depuis 2019.

–L'activité agro-pastorale ou travail de la terre a augmenté de 5,8 % cette année.

–Les exportations non traditionnelles ont augmenté de 429 % pendant les cinq premiers mois de 2024.

Renforcement de la politique de lutte contre la corruption dans le système pénitentiaire.

Le président Maduro a ordonné de renforcer la politique de lutte contre la corruption dans le système pénal pénitentiaire qui doit être nettoyé, ce qui implique qu'on doit construire une nouvelle gouvernabilité et un nouveau régime pénitentiaire. Il a précisé que « nous devons en finir avec la corruption, nous devons forger et former une nouvelle génération de gardiens. »

Dans ce cadre, le nouveau ministre du Pouvoir Populaire pour le service pénitentiaire, Julio Garcia Zerpa, a indiqué qu'aujourd'hui, le Venezuela est l’un des pays les plus sûrs d'Amérique latine : « Nous avons fait de grandes avancées dans le système de justice. Aujourd'hui, les 44 centres pénitentiaires, les plus de 400 centres de prévention qui existent dans le pays sont aux mains de l'État, il n'y a pas de chefs négatifs, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'armes, cela, le peuple doit le savoir et maintenant nous allons faire une étape d'approfondissement. »

Lors de cet événement, il a été signalé que la systématisation des processus est en cours d'évaluation, car ceux-ci sont retardés en raison des obstacles et des fonctionnaires qui permettent que cela se produise, et a expliqué que parmi cet approfondissement, il y a l'optimisation de l'audience télématique, la création de registres numériques des détenus et l'étude d'autres méthodes qui permettront d'améliorer le système pénitentiaire national avec les ressources qui existent dans le pays.

À propos des élections

Selon un sondage été réalisé pendant le mois de juin par l'institut de sondage Hinterlaces sur 200 personnes sur tout le territoire national avec une marge d'erreur de 3 %, 55,6 % des Vénézuéliens ont l'intention de voter pour la réélection de l'actuel président, Nicolas Maduro.

Ce sondage a révélé que 67 % des citoyens sont décidés à exercer leur droit de vote aux prochaines élections. D'autres part, 14 % des personnes interrogées ont déclaré que « peut-être » elles iraient voter, 66 % ont affirmé qu'elle ne participeraient pas aux élections et 13 % n'ont pas donné de réponse définitive. Enfin, consultées sur le parti qu'elle préfèrent, 53,2 % des personnes interrogées ont désigné le Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV.)

Un sondage réalisé par l'entreprise privée Ideadatos signale que 51 % des citoyens iront voter aux prochaines élections du 28 juillet pour les partis et les mouvements politiques de la Révolution regroupés dans le Grand Pole Patriotique (GPP) et que si les élections avaient lieu demain (mercredi), 56,1 % des personnes interrogées voteraient pour le président Maduro. D'autre part, 36 % se répartiraient entre les 9 candidats de la droite.

Après une publication sur les réseaux sociaux du candidat d'opposition Edmundo Gonzalez qui refuse de signer le document présenté par le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro disant qu'il accepte les résultats des élections du 28 juillet, le premier vice-président du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV), Diosdado ‘Cabello Rondon, a affirmé que quand « le CNE donnera les résultats, ces mêmes secteurs violents de l'opposition vont venir les refuser. »

Enfin, le président Maduro a réalisé un parcours intense dans le pays pendant la campagne électorale, et étant en relation directe avec la population, il a ordonné un ensemble de mesures parmi lesquelles 2 se détachent : mener à bien un plan électrique pour les Andes vénézuéliennes avec le soutien de la Chine, de l'Inde et de la Turquie : « Nous avons un plan ambitieux pour générer 3000 MW d'énergie solaire et renforcer l’auto-génération dans les Andes vénézuéliennes, qui sont l'endroit le plus frappé, jour après jour, par la guerre électrique et les sanctions, » a-t-il affirmé. Il a annoncé aussi l'ouverture d’un centre de recherche scientifique sur la médecine traditionnelle et ancestrale dans l'état d'Amazonas qui se concentrera sur l'exploration des propriétés curatives des pratiques médicinales ancestrales de la région.

Brèves:

–Des patrons de l'Association Latino-américaine des Entreprises Pétrolières du Texas ont signé mardi un mémorandum d’entente avec Petroleos de Venezuela (PDVSA) grâce auquel 3000 puits pour être exploités sur une période d'un an et demi dans la bande pétrolifère de l’Orénoque. On pense que l'hiver 2024 sera extrêmement froid, c'est pourquoi les autorités des États-Unis continuent à assouplir une partie des sanctions qui frappent le Venezuela dans ce domaine et l'OFAC a déjà pré-approuvé cette opération. Ce sera la première licence accordée sous le nouvel ordre exécutif 44.

––L'ambassadeur de Chine au Venezuela, Lan Hu, a donné une conférence de presse lors de laquelle il a fait connaître une série d'activités qui aura lieu dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Venezuela : « Quand nous parlons de ces 50 ans d'amitié, nous ne pouvons oublier ce grand héros, ce pionnier qu’est notre commandant éternel Hugo Chávez. C'est lui qui a guidé la vision du Venezuela de l’occident vers l’orient, du nord vers le sud. C'est lui aussi qui a ouvert les portes de la coopération entre la Chine et le Venezuela, » a rappelé l’ambassadeur.

–10 pays membres de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (Alba–TCP) ont organisé une visioconférence pour définir les lignes d'action concernant la gestion des risques et des désastres. Le secrétaire exécutif de l'Alliance, Jorge Arreaza, a rappelé qu'il est important de stimuler un système de gestion des risques et des désastres conjoint. D'autres part, il a révélé que ce 25 juillet sera créée à Caracas l'Agence de Développement de l'Alba–TCP qui pourra héberger des fonds destinés à l'étude des situations de risque, entre autres problèmes.

–Si vous souhaitez commenter ce texte, demander qu'un sujet soit approfondie, ou tout autre chose, vous pouvez écrire à l’auteur jesusalbertorondon@gmail.com_

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/06/venezuela-coup-d-oeil-sur-la-semaine-20-juin-2024.html