Venezuela : Des saboteurs coupent des câbles qui soutiennent un pont sur l’Orénoque

La vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, a dénoncé mardi le fait que des saboteurs ont coupé 20 % des fils qui composent les câbles du pont Angostura dans l'État de Bolivar.

Elle a expliqué qu'il ne s'agit pas d’un vol car après les avoir coupés, ils les ont laissés sur place. Elle a noté que les saboteurs « ont dû descendre 50 mètres sur les bases du pont, à 40°C avec peu d'oxygène, et ont coupé les câbles qui soutiennent le pont ».

Ramón Velásquez Araguayán, ministre des Transports, note qu'il y a eu des coupures faites intentionnellement avec des cisailles, et qu’il « y a des preuves claires et précises de cela". 1 400 fils de fer ont été coupés sur les 7 184 qui composent chaque câble, soit entre 10% et 20%.

Ils seront rétablis et un système de caméras sera installé pour surveiller à la fois ce pont et l'Orénoque 24 heures sur 24. Il signale qu'il existe une coordination avec des entreprises nationales et une équipe technique de pathologistes de ponts car « ce plan de sabotage est dirigé par des esprits criminels, et ils peuvent le réaliser à nouveau dans d'autres parties du pays. »

« L'objectif était de s’effondrer le pont, » a déclaré Delcy Rodriguez. « Nous allons immédiatement intervenir pour réparer les dommages qu'ils ont essayé de causer ». Elle a également confirmé que le 28 juillet, il y aura des élections présidentielles au Venezuela.

La vice-présidente a indiqué que des ordres ont été donnés pour restreindre le passage de cargaisons sur le pont Angostura et que celle-ci seront détournées vers le pont Orénoque. La limite maximale de vitesse sur le pont Angostura sera de 40 kilomètres par heure pendant que les experts et les équipes s'efforcent de résoudre le problème.

