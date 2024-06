Venezuela : L'union nationale dans la construction d'un nouveau modèle économique

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Lors de la journée du Conseil National de l'Economie Productive qui a eu lieu dans l'état d’ Anzoátegui avec des représentants des états du Delta Amacuro, de Monagas et de Sucre, la vice-président exécutive du Venezuela, Delcy Rodríguez, a fait des déclarations dans lesquelles elle a évoqué une formule destinée à poursuivre les avancées dans le secteur économique construite à partir du dialogue avec les participants à ce conseil.

En premier lieu, elle a souligné l'importance de donner la priorité à l'industrie nationale dans les achats publics, et elle a affirmé que rien ne sera importé au Venezuela si auparavant il n'a pas été confirmé qu'il n'y a pas de production nationale.Rodríguez a souligné la nécessité de défendre et de donner plus de force à l'effort endogène grâce à une plate-forme technologique.

Elle a souligné l'augmentation du taux de protection effectif pendant ces dernières années qui est passé de 3,73 à 9,90 et elle a signalé qu'il est crucial de suivre cet indicateur pour protéger l'industrie nationale.

En second lieu, elle a abordé le problème du financement et souligné la croissance de l'apport de la banque publique et privée de 82 % par rapport à l'année précédente. Elle a souligné l'exemple de la bourse agricole en tant que mécanisme créatif pour surmonter les sanctions criminelles, qui a financé la stimulation de l'agriculture à hauteur de 2 303 000 000 de dollars en un an.

Elle a aussi mis l'accent sur la sécurité dans les travaux industriels et sur l'amélioration notable de cet aspect. De même, elle a souligné le rétablissement progressif du système électrique national après l'attaque de 2019 et la stimulation de la production nationale de combustible.

Dans le domaine de l'exportation, elle a souligné l'alliance avec la Chine et la stimulation des zones économiques spéciales pour générer des emplois et des devises. La haute fonctionnaire vénézuélienne a souligné la nécessité de stimuler l'exportation en tant que moteur d'emplois et source d’entrée de devises.

Enfin, a signalé l'importance de la substitution stratégique des importations et elle a mis l'accent sur le fait que le Venezuela doit vivre avec moins d'importations et plus de production nationale dans le cadre du miracle économique que cherche à stimuler le Gouvernement du président Nicolas Maduro.

Optimisme patronal au Venezuela

Lors de cet évènement, Rodriguez a présenté des données de Conindustria qui reflètent une perception positive des patrons concernant la situation économique dans le pays.

Selon elle, 57 % des personnes interrogées ont déclaré que la situation économique générale s'est améliorée alors que 67 % perçoit des améliorations dans son secteur et 68 % dans ses propres entreprises. De plus, la majorité des patrons interrogés a une perspective optimiste concernant l'avenir avec 65 % qui pensent que la situation économique s'améliorera dans les 12 prochains mois.

Elle a souligné que 52 % des entreprises interrogées ont vu une augmentation significative de leur volume de vente et 24 % ont rapporté une augmentation modérée.

La vice-présidente a aussi souligné d'autres données importantes qui reflètent une activité économique notable et un rétablissement du pouvoir d'achat des travailleurs comme :

–Dans les premiers cinq mois de 2024, la collecte d'impôts, a augmenté de 62,5 % par rapport à la même période période de 2023.

–La collecte d'impôts a été de 2 229 000 000 de dollars en 2023 et en 2024, elle est montée à 3 622 000 000 de dollars.

–En mai 2024, la collecte d'impôts a augmenté de 158 % par rapport à mai 2023.

–En février 2019, l'inflation avait atteint 510 % en un an. En mai 2024, l'inflation prévue est de 59,2 % pour un an, la plus basse depuis février 2014.

–L'inflation mensuelle enregistrée pendant ce mois (1,5 %) a été la plus basse de ses 20 dernières années.

–La production de pétrole a terminé le mois de mai avec une moyenne de 927 000 barils par jour.

–Actuellement, le taux de change est stable et le prix du dollar et le plus stable depuis 13 ans.

Intégrer les BRICS + pour un nouvel ordre économique

La vice-présidente a souligné qu'il serait « irrationnel et mesquin », de ne pas reconnaître les avancées obtenues grâce au programme de rétablissement de l'économie présenté par le président Nicolas Maduro.

S’adressant aux extrémistes qui nient l'efficacité des politiques du Gouvernement, la fonctionnaire a mis l'accent sur le fait que « l'effort personnel, l'effort collectif, l'effort d'un Gouvernement qui accompagne et crée les conditions pour que cet effort personnel puisse croître » se conjuguent dans le processus de rétablissement économique.

Elle a critiqué ce secteur de l'opposition parce que sa proposition de « remettre la richesse du pays à des puissances transnationales en décadence » contraste fortement avec la vision du Gouvernement bolivarien de construire un nouveau modèle économique dans le contexte des prochaines élections du 28 juillet.

Ce nouveau modèle se dirige vers une intégration aux BRICS+. L'entrée du Venezuela dans le bloc prévue pour cette année représente une étape importante dans la recherche d'alternatives au système financier mondial dominé par l’Occident.

Rodriguez a souligné l'importance de s'unir aux efforts des BRICS+ pour créer des monnaies et des plates-formes digitales de paiement pour libérer le monde des transactions commerciales sujettes à l'influence du Gouvernement des États-Unis qui utilise des sanctions et des extorsions unilatérales comme moyens de pression.

