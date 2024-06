Venezuela : Le Venezuela élu à l'une des vice-présidences de l’ONU

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le Venezuela a été désigné jeudi pour représenter la région latino-américaine et caribéenne à l'assemblée générale des Nations unies (ONU).

L'ambassadeur permanente du Venezuela à l'ONU, Samuel Moncada, a été choisi comme vice-président de l'Assemblée générale, « par acclamation et sans vote » pour représenter l'Amérique latine et les Caraïbes.

Il a écrit : « Pour la première fois, le Venezuela est élu à l'une des vice-président de l'assemblée générale de l'ONU. »

D'autres pays dont la Russie, l'Algérie, l'Angola, l'Autriche, la Chine, la France, le Ghana, l'Italie, Madagascar et la Thaïlande ont également été sélectionnés pour occuper la vice présidence de l'Assemblée générale de l’ONU.

Moncada a souligné sur X, que « l'empire des États-Unis a été le seul à s’y opposer parce qu'il reconnaît le Gouvernement pantin qu'il a inventé pour voler CITGO aux Vénézuéliens, » et il a ajouté: « C'est à cela que serve les agents locaux des États-Unis. »

Le chancelier du Venezuela, Yvan Gil a souligné sur X que « le Venezuela continue à vaincre les tentatives d'isolement organisées par l'impérialisme yankee et ses alliés de l'oligarchie vénézuélienne. »

Et il a ajouté : « Ils insistent encore pour prolonger dans le temps la politique ratée de l’auto-proclamation et de la non reconnaissance des institutions légitimes de la République Bolivarienne du Venezuela et du président Nicolas Maduro en tant que chef de l'État dans le seul but de légitimer le vol des biens et des entreprises du pays comme ils l'ont fait avec CITGO. »

L'ancien premier ministre du Cameroun Philémon Yang a été élu président de l'Assemblée générale pour la 79e période.

