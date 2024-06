Venezuela : Le Venezuela produit 1 000 000 de barils de pétrole par jour

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Cette information a été donnée par le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, après avoir indiqué qu'on avait réussi à renverser les conséquences des sanctions qui avaient réussi à arrêter la production de pétrole.

« Les Yankees ont besoin de notre pétrole, aujourd'hui plus que jamais, ils ont épuisé le pétrole et le fracking quand ils ont eu besoin de vendre le pétrole (le surplus qu'ils avaient), la droite vénézuélienne leur a fait la faveur de demander des sanctions contre nous, et le pétrole vénézuélien s'est arrêté et Yankees ont contrôlé les marchés. Cela, nous l'avons renversé. »

Et il a ajouté que, pendant ces années-là, on a réussi à développer « un modèle économique nouveau, productif, diversifié et qui dépend de nos efforts. »

« Nous avons vaincu la guerre économique et l'absence d'approvisionnement, nous les avons vaincus, nous avons vaincu le DollarToday et nous avons un système de change meilleur et plus stable, nous avons vaincu l’hyper-inflation et pendant ce mois de juin, nous allons avoir le mois avec l'inflation la plus basse depuis 30 ans dans l'histoire économique du Venezuela, », a-t-il annoncé.

Et il a réaffirmé que « les rennes de l'économie sont entre mes mains, et je vais les diriger vers la la croissance et la prospérité vers 2030. » il a souligné sa foi dans le peuple et lui a dit : « Je jure devant vous, que je mettrai mon cœur, mon corps et ma vie-même au service de la protection et de la défense du peuple du Venezuela pour l'amener à la grandeur du Venezuela Puissance. »

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2024/06/venezuela-esta-produciendo-un-millon-de-barriles-de-petroleo-diarios/

