Venezuela: Plans de sabotage des élections conçus à l'ambassade d’Argentine

Traduction Françoise Lopez pour Amérique, Amérique latine-Bolivar infos

Jorge Rodriguez, chef du commandement de campagne de du candidat Nicolas Maduro a dénoncé un plan qui serait en train d'être conçu par des secteurs de droite vénézuéliens depuis l'ambassade d'Argentine au Venezuela pour « hurler à la fraude », après les élections du 28 juillet prochain et qui incluait la planification d'actes criminels.

Rodriguez a accusé Magally Meda et Humberto Villalobos d'être les chefs chargés du plan qui est en train d'être élaboré à l'ambassade d'Argentine au Venezuela, « violant ainsi les accords et les préceptes de la diplomatie international concernant le droit d'asile que le Venezuela respecte sans restrictions, nous sommes des gens décents, », a-t-il souligné.

Il a expliqué que le plan consiste à placer des motards qu'ils appellent « légionnaires et deltas », dans les centres de vote « où ils ont le plus grand nombre d’électeurs », et à attaquer les membres du Plan République afin de générer le chaos et la violence dans leurs propres centres de vote, où ils ont la majorité avant et pendant les élections et de boycotter l'événement électoral.

« Ces motards vont exiger qu'on reconnaisse la victoire de certains patarucos mais les victoires sont des victoires quand elles sont gagnées voix par voix, » a noté Rodriguez.

Rodriguez a affirmé que Magally Meda, réfugiée à l'ambassade d'Argentine avec Humberto Villalobos, est en charge de cette opération : les papiers que nous avons en notre possession le confirment. »

« Ces principes internationaux sont violés si, depuis l'ambassade d'un autre pays, des actes criminels contre le Venezuela sont planifiés. »

Il faut souligner que Magally Meda fait partie de l'équipe, stratégie politique de Maria Corina Machado et Humberto Villalobos et coordinateur électoral du parti Vente Venezuela.

Rodrigue a avancé que le Gouvernement pourrait appeler les représentants diplomatiques du pays et a affirmé qu'il remettrait les preuves des plans de conspiration présumés aux observateurs internationaux des élections. il a rappelé que l'extrême droite a hurlé à la froide aux dernières élections de façon récurrente, et pour cela, elle pousse à des actes de violence et insiste sur la fraude électorale.

Il a affirmé que l'extrême droite prétend que les grands médias internationaux l'accompagnent dans sa thèse de fraude : « iIs vont dire que le seul résultat qu'ils accepteront est que le fascisme a gagné les élections, », a-t-il déclaré.

« Le peuple vénézuélien peut être tranquille. Ses plans, nous allons les démolir de façon chirurgical, voie par voie. Le candidat Maduro l'a déjà dit, il faut voter et descendre dans la rue, faire la fête parce que nous allons les vaincre avec des votes », a-t-il déclaré. « Nous sommes en train de construire la machine électorale la plus puissante pour obtenir notre immense victoire et défendre les votes des Vénézuéliens ainsi que les résultats du processus électoral du 28 juillet", a-t-il ajouté.

La défaite de l’opposition

Jorge Rodriguez affirme que seuls les secteurs extrémistes peuvent penser qu'il y aura fraude avant les élections. « Pourquoi hurlent-ils à la fraude si tôt ? Parce qu'ils savent déjà que le 28 juillet, ils seront vaincus. Ils le savent déjà et, ils en discutent dans leurs cercles internes et de plus, ce secteur de l'extrémisme qui ne croit pas en des issues pacifiques, électorales et constitutionnelles, n'a jamais eu de plan qui aille au-delà des élections et ne parcourt pas le pays comme le fait notre candidat, Nicolás Maduro, en recevant une fervente démonstration d’amour », a-t-il déclaré.

Ils n'exposent pas leurs propositions au peuple vénézuélien, ils n'ont ni plan ni consignes, « ils n'osent pas lui indiquer leur véritable plan comme privatiser l'éducation et la santé et remettre le pétrole aux Yankee, à ExxonMobil. »

Jorge Rodriguez a présenté des photos des actes de vandalisme réalisés par l'opposition. Il a affirmé que l'opposition ne se consacre qu'à préparer une structure pour créer la violence, le sabotage et qu'elle est en train de commettre des actes criminels et barbares et il a évoqué la dénonciation de la vice présidente, exécutive Delcy Rodriguez concernant les actes de vandalisme contre le pont Angostura dans l'état de Bolivar.

« Madame Magally Meda, combien de morts allait coûter cette action, madame Machado, combien de morts allait-il y avoir si le pont s’était effondré ? Peut leur importe la vie des gens et moins encore celle des gens des secteurs populaires, souvenez-vous qu'ils les ont brûlés vifs dans les garimbas et qu'ils ont décapité des motards. Ils n'ont ni plan ni machinerie, seulement des criminels prêts à réaliser des sabotages et des crimes. »

« Il semble qu'ils ont besoin de voir le peuple souffrir, » a dit Rodriguez après avoir présenté plusieurs photos d'actes de vandalisme exécutés pendant les garimbas.

