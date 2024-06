Venezuela : Signature d’un accord de reconnaissance des résultats des élections

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a dénoncé à nouveau vendredi les plans de la droite fasciste pour les élections du 28 juillet, lors d’une rencontre avec le peuple de Maturin, dans l’état de Monagas, qui s’était mobilisé pour le recevoir et lui manifester son engagement et son soutien inconditionnel.

Il a souligné que la boîte n'a jamais été avec le peuple : « Je ne cesse d'être impressionné par la force du peuple héroïque de Monagas à Maturín, son unité, sa cohésion, sa discipline et son désir de gagner à nouveau le 28 juillet. Qui est le Gallo Pinto de Maturín, quel est le nom du Gallo Pinto de Monagas : Nicolás Maduro. »

Et il a rappelé que la veille, seuls 8 des 10 candidats en signé au Conseil National Electoral (CNE) l’accord de reconnaissance, des résultats des prochaines élections, le représentant de l'extrême extrême droite étant l'un des absents.

« Pourquoi pensez-vous qu'ils n'ont pas signé et non pas respecté le CNE ? Parce qu'ils veulent hurler à la fraude et lancer des garimbas et un coup d'Etat, ils veulent causer à nouveau des dommages au pays, ils veulent brûler des gens vifs. Mais je le leur dis depuis Mathurin, cette Sultana de Guarapiche: si la droite fasciste, éteint la lumière, ils le regretteront, » a-t-il déclaré.

La signature de l'accord de reconnaissance des résultats de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain a eu lieu jeudi. Y ont participé des représentants des organisations à fins politiques qui se présenteront aux élections, dont le président Nicolás Maduro.

L'accord a été signé par 8 des 10 candidats : Antonio Ecarri, Luis Eduardo Martínez, José Brito, Daniel Ceballos, Javier Bertucci, Benjamín Rausseo, Claudio Fermín et Maduro, qui a été proclamé candidat par le Parti socialiste uni du Venezuela et le Grand pôle patriotique.

Enrique Márquez ne l'a pas signé et le candidat de l'extrême droite, Edmundo González, était absent.

Après la cérémonie, le président Maduro a déclaré que tout ce qui doit être fait pour la paix, la stabilité et la tranquillité du Venezuela « aura toujours notre signature, nous serons toujours là quand l'arbitre nous convoquera ».

Il a célébré les valeurs de l'accord, son sens profondément constitutionnel et sa défense de la paix.

Et il a déclaré qu'il s'agit d'un document anti-guarimbas et a appelé tous les Vénézuéliens à respecter l'arbitre électoral et le texte signé par la totalité des candidats à la présidence.

Il a souligné que le Venezuela veut la tranquillité d'esprit pour faire avancer sa reprise sociale et construire l’avenir.

Avant la signature, le recteur du Conseil National Electoral (CNE), Elvis Amoroso, a souligné que l'accord de respect du résultat des élections renforcera la démocratie et est un signe de respect envers les lois du pays.

