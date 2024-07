Amérique latine: Le Venezuela ciment du Sud mondial

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

La politique de non-alignement et le maintien d’une diplomatie souveraine a permis à Caracas de développer des relations de coopération et de solidarité solides avec de nombreux acteurs importants dans le monde entier.

La politique étrangère bolivarienne a été cohérente au fil des ans et fait partie d’une stratégie dans laquelle la Chancellerie est la clef de la construction de ce qu’on appelle la diplomatie bolivarienne.

Dès le début, la Révolution Bolivarienne a veillé sur le développement du Sud mondial en tant qu’alternative à l’hégémonie d l’Occident et est devenu un acteur clef du développement d’un monde multipolaire.

« Je suis certain que le Venezuela se lèvera comme une puissance émergente d’Amérique du Sud et là, nous serons de pair avec la Chine, » a dit le président de la République Bolivarienne du Venezuela, lors d’une conférence de presse avec les médias. locaux et internationaux après la signature de l’association stratégique.

L’alliance Pékin-Caracas est le symbole de l’émergence du Sud mondial en tant qu’axe de la reconfiguration de a carte géopolitique. La Chine en termes de développement d'un centre productif et technologique qui propose une stratégie alternative au pouvoir anglo-américain centré sur les États-Unis ; et le Venezuela en tant que principal coordinateur de la montée des forces nationales et populaires en Amérique latine avec Hugo Chávez comme initiateur d'un processus qui allait impliquer des dirigeants comme Luiz Inácio Lula da Silva au Brésil, Néstor Kirchner en Argentine et Evo Morales en Bolivie.

La politique étrangère bolivarienne a été cohérente au fil des ans et fait partie d’une stratégie établie et conçue dans laquelle la Chancellerie est l’un des espaces clefs de la construction de ce qu’on appelle la diplomatie bolivarienne basée sur ce qui est stipulé dans le 4ème objectif du Plan de la Patrie 2019-2025: « contribuer au développement d’une nouvelle géopolitique internationale dans. laquelle le monde multicentré et multipolaire qui permettrait d’où tenir l’équilibre de l’univers et de garantir la paix de la planète prendrait corps. »

Un monde différent

Selon l’Institut Tricontinental de Recherche Sociale, la possibilité de renforcer un Sud mondial oppose « le renforcement de la condition périphérique dépendante et « sous-développée » des pays éloignés de l’Atlantique nord, axe du développement au XXème siècle et la possibilité de récupérer le pari de l’autonomie , de l’intégration, de la souveraineté et de la justice sociale. »

Cette perspective décoloniale, a été reprise de la pensée de Simón Bolívar et est la ligne directrice de la Révolution Bolivarienne depuis le début. Elle est mise en pratique aussi bien dans les forums internationaux existants que grâce au développement de relations bilatérales et à l'encouragement d'organisations multilatérales d’Etat, de mouvements sociaux, commerciaux ou d'intellectuels et de penseurs.

Lors de sa participation au débat général de la 78ème période de sessions de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU), en septembre 2023, le chancelier du Venezuela, Yvan Gil, a évoqué la nécessité de promouvoir un nouveau modèle de gouvernement dans. lequel le Sud mondial aurait un accès juste au financement international pour atteindre les objectifs de développement soutenable et il a dénoncé le fait que les institutions comme la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International et les institutions occidentales qui accordent des crédits en général piègent les pays en développement avec des taux d'intérêt impossibles à payer.

Dans le plus important forum international, le Venezuela a insisté sans équivoque sur des problèmes cruciaux comme le droit des peuples à l’autodétermination et le respect de la souveraineté des territoires et il a pris position contre les territoires coloniaux d’outre-mer comme ceux détenus par le Royaume-Uni dans les îles Malouines et les îles Sandwich du Sud, et a condamné fermement l'occupation israélienne en Palestine et l'occupation des territoires sahraouis par le Maroc. En même temps, il a rejeté à toute occasion les asservissements de la souveraineté réalisés par les États-Unis grâce à des mesures coercitives unilatérales contraires au droit international.

Les tournées internationales réalisées par les autorités vénézuéliennes se caractérisent par le fait qu’elles ne se rendent pas dans les centres de pouvoir occidentaux. Pendant ces 3 dernières années, Maduro s’est rendu dans des pays euro-asiatiques at africains: en juin 2022, il s’est rendu en Turquie, en Algérie, en Iran, au Koweit, au Qatar et en Azerbaïdjan et, en 2023, en Algérie, à Cuba et en Chine où il a signé l’association stratégique.

Caracas a été un acteur important dans le concert du Mouvement des Pays Non-Alignés et a été l’un des fondateurs de projets d’intégration régionale comme la CELAC, l’UNASUR et l’ALBA-TCP. Le Venezuela a aussi joué un rôle important dans la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et récemment, le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a indiqué qu’il espérait que le Venezuela revienne rapidement au MERCOSUR, un organisme dont il a été suspendu en 2016. En mai de cette année, le Venezuela et les pays de l’Union Africaine ont affirmé leurs relations de fraternité et de coopération.

Parallèlement, le Venezuela renforce aussi des mécanismes de coordination indépendants des Etats pour renforcer la solidarité entre les peuples. Sur cette ligne, Caracas a été le siège de la XVII ème Assemblée des Peuples Indigènes, en 2018, de l’Assemblée Internationale des Peuples à laquelle ont participé plus de 200 organisations sociales du monde entier , Alba Mouvements et le Forum de Sao Paulo.

Le Venezuela puissance du Sud mondial en 2030

La guerre économique, financière et commerciale menée à bien par les Etats-Unis et ses associés de l’Union européenne contre la Fédération de Russie a dynamité l’ordre mondial et provoqué une crise de fourniture de l’énergie et des aliments dans une grande partie du monde, ce pays étant riche en matières premières et, par conséquent, un exportateur important de celles-ci. Cette reconfiguration a accéléré les étapes pour faire du Venezuela, sur la base de son potentiel de producteur d'énergie, un acteur important de l'ordre économique mondial. Cet objectif est soutenu par des alliances stratégiques importantes , en particulier avec la Chine dont l’association stratégique avec Caracas a été renforcée en 2023. Cela a renforcé les relations bilatérales et a contribué à l’émergence d’un monde multipolaire qui offre une alternative à la domination historique de l’Occident industrialisé.

Un aspect important de cette stratégie se trouve dans les avancées obtenues dans l’incorporation du Venezuela au bloc des BRICS, une chose qui a été signalée lors du dernier sommet des ministres du bloc comme réalisable cette année. Miguel Jaimes, expert en relations internationales, pense que ce mouvement est important pour la reconstruction des relations internationales et l’établissement d’une vision économique mondiale à plusieurs centres. Selon lui, « Ce mouvement est essentiel dans une situation où l’intégration économique et géopolitique joue un rôle vital au niveau mondial.

L’analyste Orlando Romero Harrington, pour sa part, souligne les avantages que le Venezuela pourrait tirer dans la région de son appartenance aux BRICS et souligne sa position stratégique dans la sécurité, la défense et les relations internationales. López affirme que « le Venezuela est conscient de son potentiel et cherche à renforcer des alliances et des stratégies économiques et commerciales pour projeter son avenir dans un monde interconnecté et dynamique.

Au niveau mondial, les BRICS représentent 31,7% du PIB, 30% du territoire, 43% de la population et 18% du commerce international et les pays qui composent ce bloc contrôlent 8,7% des réserves mondiales de pétrole, 25,2% ds réserves de gaz, apportent 40% de l’énergie mondiale et représentent 42% de l’utilisation de l’énergie renouvelable et 37% de la consommation d’énergie.

Si la Révolution Bolivarienne intègre ce bloc, un pas de plus sera fait dans la stratégie vénézuélienne destinée à devenir le chef du développement du Sud mondial. Dans une situation mondiale marquée par des tensions économiques et politiques, le Venezuela travaille pour devenir un acteur de la reconfiguration de la carte géopolitique mondiale en stimulant une nouvelle vision d’intégration qui promeut l’équilibre économique et diplomatique à l’échelle du monde avec des principes inébranlables comme la solidarité entre les peuples, la défense sans restrictions de la souveraineté des nations et la justice sociale.

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/venezuela-cimiento-del-sur-global/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/07/amerique-latine-le-venezuela-ciment-du-sud-mondial.html