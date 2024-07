Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

La police fédérale a retiré les barrières des deux sièges de l’agence nationale d’information et de publicité. « Les médias publics se défendent! » déclare le SIPREBA.

Une femme dont on voit à peine les yeux, seule partie du corps sans manteau, passe à vélo devant l'un des campements Télam à Bolívar 531. Sans s'arrêter de pédaler dans le grand froid du matin, elle lève la main et crie : « Courage! TÉLAM ». Les travailleurs la remercient. Quelques minutes plus tard, la cycliste revient avec son vélo. Elle porte également un sac de billets. « Mon père m'a toujours dit qu'il fallait soutenir les travailleurs. Ce que vous faites est une fierté », dit-elle avant de partir définitivement. C'est peut-être la dernière image des tentes sur les pavés de Bolívar, car vers 10 heures, la police fédérale arrive et enlève les barrières des bureaux de l'agence nationale. « Nous retournons au travail », disent le SIPREBA et la Commission interne.

Le conflit avait débuté le 3 mars à minuit quand le Gouvernement avait décidé de mettre des barrières devant les sièges de l’agence nationale d’information et de publicité. De lus, il avait fermé le service qui fournit plus de 800 clients et fermé le site web. Depuis, 128 jours de vampaient ininterrompu se sot écoulés. Pendant ce temps, la lutte de TÉLAM s’est traduite par des centaines d’activités, de manifestations de soutien, de solidarité et d’actes destinés à défendre la souveraineté informative de la patrie. Une accolade massive, l’accompagnement du mouvement syndical dans son ensemble, une messe avec les Curés en Option pour les Pauvres, un festival avec une multitude de participants devant le Congrès, un locrazo, des centaines d'activités culturelles, la création du contenu du sit Nous sommes TÉLAM et des dîners préparés par des collègues et des membres du syndicat ne sont que quelques-unes des actions menées pour défendre les médias publics.

« Pendant tout ce temps, l’agence était réduite au silence. Le 1er juillet, le Gouvernement a décrété que TÉLAM serait transformé en APESAU, une société anonyme qui ne se chargera que de l’une de ses fonctions principales: publicité. L’agence de presse continuera à l’intérieur de RTA, indique le communiqué diffusé par laCommission Interne après que les barrières aient été retirées des deux bureaux centraux de l’entreprise nationale.

A midi, les tentes étaient déjà démontées. Les travailleurs de l’agence n’arrêtaient pas de s’embrasser. Ce n’était rien d’autre que la photo de la conclusion d’une étape de l’une des attaques les plus graves contre la liberté d’expression et la presse. « Depuis le SIPREBA, nous continuerons la lutte pour que TÉLAM redevienne une seule entreprise puisque le rôle journalistique et le rôle publicitaire font partie du même concept pour garantir la souveraineté de l’information et une communication fédérale et plurielle, » a ajouté le syndicat après la diffusion de cette information.

Mercredi, après le jours fériés, on attend la reprise du travail dans les sièges de l’agence que Javier Milei avait demandé de fermer dans son discours d’ouverture de l’assemblée législative. « La défense des médias publics et le droit de toute la société à l’information continuera à être notre bataille la plus importante pour montrer ce que les grands médias censurent, les luttes de notre peuple pour la souveraineté, contre l’ajustement et pour ses droits dans chaque recoin du pays. Unis, continuons à dire: « les médias publics doivent être défendus, la patrie n’est pas à vendre, » conclut le communiqué du SIPREBA.

