Bolivie : Un auto-coup d'Etat ?

Par Aldo Anfossi

Traduction Françoise Lopez, pour Amérique latine-Bolivar infos

Alors que le ministère public de l'État poursuivait l'audience préliminaire de 21 militaires et civils arrêtés pour leur participation à la tentative de coup d'Etat de mercredi, l'ancien président Evo Morales a affirmé être « convaincu » qu'il s'agissait d'un auto-coup d'Etat organisé par le Gouvernement du président président, Luis Arce.

« Lucho nous a trompés, il nous a menti, il a menti aux Boliviens et au monde entier. Que ce soit un coup d'Etat ou un auto-coup d'Etat, ça se discute mais je suis très convaincu que c'est un auto-coup d'Etat destiné à améliorer son image ou à laisser la présidence à une junte militaire, » a affirmé l'ancien président lors d'une assemblée de la Fédération des Zone Traditionnelle de Culture de coca, d’après le journal la Raison.

L'intention était, a-t-il dit, « d’occulter la mauvaise gestion » du Gouvernement et « l'absence » de dollars et de combustibles. La veille, il avait affirmé qu'il était la cible d'un coup d’Etat.

Ainsi, le dirigeant accrédite les affirmations du Général Juan José Zuñiga, ancien chef de l'armée et chef de la tentative de coup d'Etat, selon qui le soulèvement a été décidé avec le président Arce pour que le Gouvernement redevienne populaire, une version que celui-ci a démenti formellement.

Zuñiga, le vice-amiral Juan Arnez, ancien chef de la Marine et Alejandro Irahola, ancien chef de la brigade mécanisée de l’armée, ont été conduits hier à la prison de Chonchocoro où il purgeront six mois de prison préventive pendant qu'on enquête sur eux pour les charges de terrorisme et de soulèvement armé. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison.

« À un moment, on ne saura la vérité », à déclarer Zuñiga au moment de son transfert. « Les autres sont innocents, il y a des innocents, », a-t-il ajouté un évoquant probablement les autres personnes arrêtées, 18 militaires d'active, à la retraite et des civils.

A Chonchocoro, une prison de très haute sécurité à 50 minutes par la route de la ville voisine d’El Alto, sont également en prison préventive depuis un an et demi, le gouverneur de Santa Cruz et le dirigeant d'opposition Luis Fernando Camacho à cause de la crise politique de 2019 qui a précipité la démission du président de l'époque, Evo Morales.

