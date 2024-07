Brésil: Lula critique le nationalisme archaïque et isolationniste au sommet du MERCOSUR

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a critiqué lundi « le nationalisme archaïque et isolationniste » lors de son intervention au sommet des dirigeants du Marché Commun du Sud (MERCOSUR), au Paraguay, un sommet auquel n’a as assisté l’Argentin Javier Milei et où Luis Arce a prévenu que le danger de coup d’Etat en Bolivie « n’a pas disparu. »

Dans son intervention, Lula a remis en question sans citer quelqu’un explicitement « les expériences néolibérales » dans la région où « de faux démocrates cherchent à saper les institutions démocratiques. »

L’absence de Milei à ce sommet au cours duquel la Bolivie a intégré le groupe de pays composé par le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, a été soulignée par plusieurs présidents.

Les dirigeants des pays membres et associés du MERCOSUR se sont réunis dans la capitale du Paraguay pour discuter des stratégies centrales pour une meilleure coopération et une meilleure intégration régionales.

« Si le MERCOSUR est si important, tous les présidents devraient être présents. Moi, je donne de l’importance au MERCOSUR. Si nous croyons réellement en ce bloc, nous devrions tous être là, » a déclaré président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou.

La veille du sommet, le président du Paraguay, Santiago Peña, hôte de la réunion, qui a passé lundi la présidence tournante à l’Uruguay, a reconnu que le MERCOSUR, créé en 1991, ne traverse pas « son meilleur moment. »

Mais Peña a plaidé pour le rapprochement et le respect entre partenaires. «Je n'ai pas réussi à faire venir le président Milei mais nous devons être respectueux envers chaque pays, » a-t-il déclaré à des journalistes lors d’une rencontre au cours de laquelle aussi b bien les chanceliers que les chefs d’Etat ont évité de s’exprimer publiquement hors de leurs interventions au sommet.

« Le processus d’intégration ne s’arrête pas. L’intégration, nous l’affrontons lorsqu’il y a des défis et nous les affrontons avec plus d’intégration, » a ajouté Peña.

Milei, qui a envoyé sa chancelière Diana Mondino, est le premier président argentin à ne pas participer à ce sommet depuis 2001 quand Fernando de la Rúa avait annulé son voyage à Montevideo à cause des troubles sociaux et économiques qui se déroulaient en Argentine à ce moment-là.

« Dans le monde mondialisé, avoir recours au nationalisme archaïque et isolationniste n’a pas de sens. Rien ne justifie non lus de sauver les les expériences ultra-libérales qui n’ont fait qu’aggraver les inégalités dans n votre région, » a dit Lula dans son intervention.

Il a souligné que « le MERCOSUR est résiliant et a survécu » aux adversités et il a souligné qu’il ne tolèrera pas « les extrémismes. »

« La diversité d’opinions sans extrémisme et sans intolérance est la bienvenue. »

Le président de la Bolivie, Luis Arce, également présent à ce sommet, a prévenu que le danger de coup d’Etat en Bolivie « n’a pas disparu » après la tentative du 26 juin dernier.

« Le danger de raccourcir mon mandat par quelque voie que ce soit n’a pas disparu, et la fermeté de notre peuple et de son Gouvernement pour défendre a démocratie et la révolution démocratique et culturelle n’a pas non plus reculé d’un millimètre, » a affirmé Arce.

Et il a remercié pour leur solidarité « la plupart des pays de la région » face à cette tentative de coup d’Etat militaire.

« Je veux exprimer mes plus profonds remerciements particulier aux pays du MERCOSUR et à la communauté internationale qui se sont exprimés face au coup d’Etat pour leur soutien inébranlable en ces temps difficiles. Leur solidarité a été essentielle pour éviter la rupture de l’ordre constitutionnel en Bolivie, » a-t-il dit.

Il a réaffirmé son rejet des « déclarations infondées et peu sérieuses » concernant un soi-disant auto-coup d’Etat et a rappelé qu’y ont participé non seulement des militaires mais d’anciens militaires qui avaient participé au coup d’Etat de 2019 et des civils qui sont l’objet d’une enquête.

