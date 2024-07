Cuba: 26 juillet, l’épopée qui a marqué l’histoire

NUL ne doit oublier l’histoire. À un moment où l'impérialisme étasunien et ses alliés dans la région tentent d'étouffer l'utopie qui affirme qu’un « un monde meilleur est possible », la Révolution cubaine et son peuple héroïque résistent coûte que coûte, convaincus de la justesse de leurs idéaux, et célèbrent avec fierté le 71e anniversaire de l'attaque des casernes Moncada à Santiago de Cuba et Carlos Manuel de Céspedes à Bayamo.

Cette action glorieuse a changé à jamais le cours de l’histoire toute une nation, sa grandeur a dépassé les frontières nationales et ouvert une nouvelle étape dans l'histoire de Notre Amérique.

La justesse de ses idées révolutionnaires a conduit la Génération du Centenaire de José Marti, dirigée par le commandant en chef Fidel Castro, à risquer sans crainte sa vie et à semer les graines de ce changement historique extraordinaire qui, malgré l'échec de l'action militaire, est devenue réalité quelques années plus tard.

Une prouesse audacieuse contre la dictature sanglante et pro-étasunienne du général Fulgencio Batista, qui a fait prendre conscience aux masses de la nécessité de la lutte armée pour transformer la réalité nationale catastrophique de l’époque, et grâce à laquelle les Cubains ont ouvert la voie vers la libération complète de la Patrie. Une épopée qui, nécessairement, de par sa projection et sa signification, est devenue un exemple pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, en lutte pour obtenir, comme l’avait déclaré notre Héros national José Marti, leur seconde et définitive indépendance.

L'action par les armes apportait son soutien à un programme d'orientation progressiste, dans lequel se concrétisaient les aspirations les plus importantes de transformation socio-économique et politique possible dans la conjoncture nationale de l'époque et que Fidel a magistralement résumées dans son plaidoyer historique d'autodéfense lors du procès fallacieux, qui s’est ouvert le 16 octobre 1953, auquel il a été soumis après l'assaut de la caserne Moncada. « Condamnez-moi, peu importe, l'Histoire m'acquittera ! »

Face aux murs de la caserne Moncada, à Santiago de Cuba, et de la caserne de la ville de Bayamo, s’est ouvert une étape de lutte armée, qui n’a pris fin qu’avec le renversement total de la dictature de Batista à l’aube de 1959.

71 ans après l’attaque de la Moncada, considérée par beaucoup à l’étranger et à Cuba comme un impossible « l’assaut du ciel », cette journée patriotique invite les Cubains à une réflexion profonde sur le passé, le présent et surtout l'avenir de la lutte révolutionnaire sur la voie de la construction d'un pays au socialisme prospère et durable, dans lequel nous atteindrons la plus grande part possible de justice sociale.

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/361098-26-juillet-lepopee-qui-a-marque-lhistoire