Cuba: Démantèlement d’un plan terroriste conçu aux Etats-Unis

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Les forces du Ministère de l’Intérieur (MININT) ont démantelé un plan terroriste contre Cuba organisé et financé depuis les Etats-Unis, fait savoir dimanche cet institution dans une note publiée dans le journal Granma.

Le texte précise que, suite à l'enquête menée à bien par les organes spécialisés du MININT, on a arrêté le citoyen Ardenys García Álvarez, qui est entré illégalement à Cuba par la voie maritime avec des armes à feu et des munitions ainsi que d'autres individus résidant sur le territoire national.

García Álvarez avait émigré illégalement aux États-Unis en 2014.

Cette action faisait partie d'un nouveau plan de recrutement, destiné à exécuter des actes de violence, signale la note du MININT qui rappelle qu'en décembre 2023, le Gouvernement cubain avait publié au JO de la république la liste des personnes et des entités qui soutiennent le terrorisme contre Cuba.

Deux jours après, on avait reçu une information préliminaire sur la neutralisation d'un nouveau plan de recrutement destiné à exécuter des actions violentes dans notre pays, que cherchait à réaliser un citoyen cubain résidant aux États-Unis, note le texte.

L'action des forces du ministère de l'intérieur a évité la concrétisation de ces plans conçus, dirigés et financés, une fois de plus, depuis les États-Unis et provoqué une enquête centrée sur les faits et sur les personnes impliquées.

À la fin du journal national de ce lundi 8 juillet, la télévision cubaine diffusera un programme spécial dans lequel on donnera les preuves des plans et des actes terroristes et on indiquera les principaux individus impliqués.

