Echecs: Un garçon de dix ans plus jeune Maître international

Son nom est Faustino Oro, il est argentin et a aujourd'hui fait l'histoire en étant consacré comme le plus jeune maître international de l'histoire des échecs. Le prodige gaucho des échecs l'a obtenu à seulement 10 ans, 8 mois et 16 jours.

Il a établi son record avec une marge d'un mois et quatre jours, car son prédécesseur immédiat, Abhimanyu Mishra, avait 10 ans, 9 mois et 20 jours lorsqu'il a réussi.

"Fausti" a réalisé un exploit mondial après avoir fait des parties ce dimanche avec le maître international chilien Fernando Valenzuela lors du tournoi des maîtres de Barcelone, en Espagne.

De cette façon, le petit joueur d'échecs argentin a atteint 6,5 points dans le tournoi, ce qui lui a permis d'atteindre la troisième norme requise par la Fédération internationale d'échecs et il est devenu le plus jeune maître international en 15 siècles d'histoire documentée des échecs.

Selon le site chess.com, la distinction de Maître International est l'une des plus importantes qu'un joueur d'échecs puisse atteindre, seulement inférieure à celle de Champion du Monde et de Grand Maître. Le titre, qui est conservé tout au long de la vie une fois obtenu, est décerné par la FIDE.

En plus de cette réussite, Faustino Oro a réussi la série de 31 parties invaincues aux échecs classiques et vient de gagner des parties en ligne contre des joueurs d'élite tels que le champion du monde Magnus Carlsen, l'Etasunien Hikaru Nakamura et le Russe Ian Nepomniachtchi.

Dix joueurs d'échecs ont participé au tournoi de Barcelone sous le système "round robin", c'est-à-dire tous contre tous. Oro, surnommé le « Messi » des échecs, était pré-classé à la troisième place et devait obtenir 6,5 points sur les 9 possibles pour atteindre son objectif. Il l'a fait après avoir remporté 4 parties et fait des parties en cinq. Il a terminé la compétition à la deuxième place, avec le même nombre de points que le MI colombien Cristian Hernández.

Le précédent record du monde de précocité dans l'obtention du titre de maître international d'échecs a été détenu par Abhimanyu Mishra, un Américain de parents indiens, en 2019, à l'âge de 10 ans, 9 mois et 3 jours.

Tout au long de l'histoire du sport, l'exploit de Faustino n'a pas été atteint par les champions les plus réputés de tous les temps, tels que Raul Capablanca, Bobby Fischer, Garry Kasparov et Magnus Carlsen.

