Economie: Le rôle de Wall Street dans l’accession au pouvoir d’Adolf Hitler 

03/07/2024

Georgi Dimitrov* : "Non. Le fascisme, ce n’est pas un pouvoir au-dessus des classes, ni le pouvoir de la petite bourgeoisie ou des éléments déclassées du prolétariat. Le fascisme, c’est le pouvoir du capital financier lui-même. C’est l’organisation de la répression terroriste contre la classe ouvrière et la partie révolutionnaire de la paysannerie et des intellectuels. «

Note: Un entretien certes, qui ne nous dévoile rien, puisque cette alliance est historiquement documentée et nombreux sont les historiens et militants aqui l' ont amplement décrite à commencer par le communiste bulgare Georgi Dimitrov (1889- 1949) , l'anarchiste français Daniel Guerin dans "Fascisme et grand capital" ou plus récemment l' historienne Annie Lacroix Riz dans le " Choix de la défaite: les élites francaises dans les années trente". Aujour 'hui comme hier dans un contexte de chute du taux de profit dans le centre dominant , la bourgeoisie dans ces diverses fractions s' allient aux forces les plus ultra -libérales et xénophobes ( surenchère sur la « binationalité) pour contenir la colère populaire et continuer à extorquer la plus value la où il est possible.

Meme la bourgeoisie juive francaise appui le "Rassemblement National" comme on le voit avec le ralliement de l’ancien « chasseur de criminels nazis » Serge Klarsfeld aux héritiers de Vichy et de l’OAS Voici ce qu'écrit la Coordination nationale de l’Union Juifs Francaise pour la Paix ( UJFP) : "Ce qui semble nouveau en 2024, c’est que de nombreuses personnalités juives prétendant parler au nom des Français juifs, participent à pareil processus. Klarsfeld a une position extrême mais il n’est pas isolé : le grand rabbin Korsia et la direction du CRIF contribuent à une redéfinition de l’antisémitisme en considérant que c’est la gauche (et en particulier la France Insoumise) qui serait antisémite alors que le Rassemblement National serait devenu un parti « républicain ». Un oubli du passé ? Et beaucoup de personnalités juives, sans doute contaminées par leurs nouveaux amis, versent dans le racisme le plus débridé." ( https://ujfp.org/plutot-hitler-que-le-front-populaire) . Ce qui nous interroge ce sont les forces de gauche, qui ne reussissent pas à gagner dans le terrain des classes populaires péri-urbaines et rurales qui font face à une détérioration croissante de leurs conditions de vie en France comme en Italie.

Interview : Wall Street et Hitler, une connexion qui a changé l’histoire

Quel rôle Wall Street a-t-elle joué dans l’accession au pouvoir d’Hitler ? L'aide financière et technique apportée par les hommes d'affaires américains aux grands capitaines de l'industrie allemande était-elle une « coïncidence » ou, au contraire, s'agissait-il d'une préméditation délibérée ?

CANARIAS SEMANANAL : Est-il vrai qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un courant de sympathie sociale et politique envers le nazisme aux États-Unis ? Quelles caractéristiques présentait ce courant profasciste au sein de la société nord-américaine ?

HANSI QUEDNAU : Oui, effectivement, c'est vrai. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un courant de sympathie envers le nazisme dans certains secteurs de la société américaine. Mais cette sympathie n’était évidemment pas répandue dans l’opinion publique de ce pays, et elle faisait d’ailleurs l’objet d’une opposition considérable.

CS Comment ce courant pro-nazi pouvait-il s'articuler au sein de la société nord-américaine ? À travers quels véhicules organisationnels ?

HQ : Au départ, les sympathisants nazis utilisaient les publications, la radio et d’autres médias pour diffuser leur message. D’importants médias américains ont également été accusés à juste titre de diffuser de la propagande pro-nazie ou de minimiser les atrocités que le régime hitlérien commettait déjà dans les années 1930.

Quoi qu’il en soit, les premières organisations pro-nazies nord-américaines ont trouvé dans certains États du pays un terrain fertile pour que leurs idées puissent porter leurs fruits. La propagande pro-nazie partageait des idées antisémites et racistes avec d’autres mouvements préexistants, qui n’avaient pas de difficulté à s’aligner sur l’idéologie de pureté raciale du nazisme.

L'une des organisations américaines chargées d'organiser le soutien aux nazis allemands était le " German American Bund ", fondé en 1936. En plus de promouvoir l'idéologie nazie à travers ses nombreuses publications, il organisait des camps et des manifestations, rassemblant plus de 20 000 partisans lors d'un rassemblement en 1939 à Madison Square .

Cependant, les sympathisants nazis n’ont jamais eu d’impact significatif sur la politique américaine, bien qu’ils aient tenté d’influencer l’opinion publique. D’un autre côté, des hommes politiques et des personnalités publiques bien connus ont été accusés d’avoir des sympathies pro-nazies ou de soutenir des politiques de non-intervention dans les premières années de la guerre.

CS : Passons à un autre sujet non moins intéressant, Hansi . De quelle date remontent les relations entre les hommes d'affaires américains et les autorités du Troisième Reich ?

HQ : Les relations entre les hommes d'affaires américains et l'Allemagne remontent aux années 1920, bien avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 et son implantation dans le Troisième Reich. Ces relations ont été facilitées par les programmes de prêts et d’aide financière apparus après la Première Guerre mondiale. Les deux principaux programmes étaient le plan Dawes , en 1924, et le plan Young, en 1928.

CS : En quoi consistait le plan Dawes et quel est son rapport avec les liens étroits entre le grand capital américain et le nazisme allemand ?

HQ : Bien sûr, le plan Dawes, adopté en août 1924, était une tentative de résoudre la crise des réparations de guerre imposées à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Ce plan établit une série de prêts internationaux , principalement de la part des États-Unis , destinés à stabiliser l'économie allemande . Cependant, différentes enquêtes suggèrent que ces prêts étaient également destinés à renforcer les cartels industriels allemands , qui finiraient par soutenir l'accession au pouvoir d'Hitler. Ce plan visait initialement à faciliter le paiement des réparations de guerre que l'Allemagne était tenue de verser suite au traité de Versailles. Il s’agissait d’emprunts internationaux importants, principalement de banques américaines, destinés à stabiliser l’économie allemande.

CS : Cela semble très intéressant. Pourriez-vous expliquer comment les prêts du plan Dawes ont profité à l’industrie allemande et, finalement, au régime nazi ?

QG : Bien sûr. Entre 1924 et 1931, l'Allemagne a reçu des prêts importants qui ont non seulement stabilisé son économie, mais ont également permis la création et la consolidation de grands conglomérats industriels , tels que IG Farben et Vereinigte Stahlwerke. Ces grands cartels industriels ont joué un rôle crucial dans la préparation à la guerre de l’Allemagne, produisant du matériel de guerre et des fournitures essentielles. Sans ces fonds et le transfert de technologie en provenance des États-Unis, il est très probable que la machine de guerre allemande n’aurait pas été aussi efficace et aussi écrasante.

CS : Êtes-vous en train de suggérer qu’il y avait un certain niveau de préméditation dans l’assistance financière et technique fournie par Wall Street ?

QG : Absolument oui. Les éléments de preuve suggèrent qu’il ne s’agit pas d’une simple coïncidence. Des documents et témoignages, notamment ceux de la commission Kilgore (1) du Sénat américain après la Seconde Guerre mondiale, indiquent que les financiers américains étaient parfaitement conscients de l'usage qui était fait de leur argent et de leur technologie. De plus, ces capitalistes ont poursuivi leurs investissements malgré les tensions politiques et militaires croissantes… comme si de rien n’était.

CS : Quel rôle les entreprises américaines ont-elles joué spécifiquement dans l’ industrie de guerre allemande ?

HQ : Des sociétés américaines comme Standard Oil of New Jersey ont joué un rôle crucial. Par exemple, Standard Oil a transféré ses brevets et sa technologie d'hydrogénation à IG Farben, permettant à l'Allemagne de produire de grandes quantités d'huile synthétique . Cette technologie était vitale pour l’effort de guerre allemand, car elle leur permettait de produire des millions de tonnes de pétrole synthétique, essentiel au maintien de leur machine de guerre opérationnelle.

CS : Il existe cependant une perception assez répandue selon laquelle cette aide était « accidentelle » et que les industriels américains « n'avaient pas conscience » de l'impact qu'elle allait avoir. Que pouvez-vous nous en dire ?

HQ : Eh bien, ce que je peux dire, c’est que c’est une perception absolument fausse. Les industriels et financiers américains non seulement en étaient conscients, mais nombre d’entre eux voyaient avec joie les succulents profits qu’ils réalisaient. La grande presse économique américaine de l’époque, comme le soulignait très justement à l’époque l’historien américain Gabriel Morris Kolko , était au courant des préparatifs de guerre allemands et, aussi, de la nature du régime nazi. Malgré cela, ils ont poursuivi leurs investissements, motivés avant tout par les retombées économiques considérables qu’ils tiraient de ces échanges.

CS : Mais parlons de l'autre Plan, le Plan Jeune . En quoi différait-il du plan Dawes et comment a-t-il contribué à l'accession au pouvoir d' Hitler ?

HS : Le plan Young a été mis en œuvre en 1928. Il s'agissait en fait d'une continuation du plan Dawes , mais avec des conditions financières encore plus strictes. Ce plan prévoyait des paiements en espèces plutôt qu'en marchandises , ce qui augmentait considérablement la charge financière de l'Allemagne. Selon des personnalités aussi pro-nazies que Fritz Thyssen , – oui, oui, le père de celui qui a fait don des célèbres tableaux à l'Espagne par l'intermédiaire de Tita Cervera von Thyssen –, ils ont reconnu que ce plan avait encore plus déstabilisé l'économie allemande, contribuant à une forte hausse du chômage et au mécontentement social , qu'Hitler a su exploiter pour obtenir davantage de soutien social.

CS : Enfin, quelles sont, selon vous, les implications de tout ce que vous nous dites pour notre compréhension de l’histoire économique et politique du XXe siècle ?

HQ : À mon avis, toutes ces données devraient nous aider à réévaluer le rôle que joue la finance internationale dans les événements historiques clés. La collaboration économique entre Wall Street et les cartels industriels allemands a eu de profondes conséquences, non seulement sur la montée d’Hitler, mais aussi sur la configuration de l’ ordre mondial de l’après-Seconde Guerre mondiale. Comprendre ces liens est crucial pour comprendre comment les décisions économiques peuvent influencer de manière décisive le cours de l'histoire .

CS : Merci beaucoup, Hansi , d'avoir partagé avec nous le résultat de votre curiosité intellectuelle.

QG : Merci pour l’invitation.

