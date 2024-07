France: Le Pen copie Meloni pour se rapprocher du pouvoir

Traduction Françoise Lopez, pour Amérique latine-Bolivar infos

L'extrême droite n'a jamais été aussi près du pouvoir en France sous la Ve République. Le Rassemblement National de Marine Le Pen est le favori des élections anticipées de ce dimanche (premier tour) et du 7 juillet (second tour). Après s'être alliée avec un secteur des Républicains (LR, proches du PP), cette formation xénophobe et ultra-nationaliste a la possibilité d'obtenir plus de 289 députés, la majorité absolue à l'Assemblée nationale.

Selon les derniers sondages qui doivent être pris avec des pincettes, le lepénisme sera la première force le 30 juin avec 36 % des voix, devant le nouveau Front Populaire (29 %).–la nouvelle coalition unitaire des gauches–et la coalition du président Emmanuel Macron, (19,5 %), reléguée à la troisième place. Pour le 7 juillet, les mêmes sondages donnent entre 250 et 305 sièges à l'alliance de la droite radicale.

Si le lepénisme dépasse ou se rapproche de la majorité absolue, le dirigeant centriste–de plus en plus à droite–se verra obligé de désigner un chef de Gouvernement d'extrême droite et d'accepter une cohabitation. C'est-à-dire que le président n'aurait pratiquement plus de pouvoir, au-delà de la possibilité de dissoudre de nouveau l'Assemblée et de convoquer des élections à partir de l'été 2025. Le Pen et sa main droite Jordan Bardella auraient la voie libre pour appliquer leur programme basé sur des mesures dures contre les migrants et les Français d'origine étrangère ainsi que sur des réformes économiques de la même tendance néo-libérale que celles appliquées par Macron depuis 2017.

« Dans sa propagande d'électorale, nous observons un discours qui cherche à la base à tranquilliser les élites économiques à un moment où le Rassemblement National sent qu'il est proche du pouvoir. Pour cette raison, ils ont fait marche arrière à propos de certaines de leurs principales propositions économiques de ces dernières années comme la réduction de la TVA pour les produits de première nécessité, » explique à Publico, la politologue Christèle Lagier, professeur à l'université d'Avignon. Par contre, l'extrême -droite, maintient certaines de ses mesures emblématiques en matière migratoire comme des signes vers ses électeurs les plus fidèles, », rappelle cette experte en électorat extrême.

Suppression de l'un des piliers de l'identité républicaine

« Je veux tranquilliser tout le monde. Nos compatriotes d'origine étrangère, les personnes de nationalité étrangère qui vivent dans notre pays et qui aiment notre pays… Leur dire qu'ils ne doivent rien craindre de notre politique, » déclarait le 14 juin sur la chaîne BFM TV Bardella, 28 ans, qui serait premier ministre, dans l’hypothèse où l'extrême extrême droite obtiendrait une majorité absolue. Malgré ses promesses emphatiques, la réalité est que son arrivée au pouvoir affecterait la vie de millions de Français bi-nationaux ainsi que des citoyens étrangers qui résident en France.

Bien que l'extrême droite veuille cesser de faire peur et soit prête à changer son programme autant que nécessaire pour y parvenir, elle ne renonce pas ses propositions historiques. L’une des plus radicales est la suppression du droit du sol. Considéré comme l'un des piliers de l'identité républicaine française, celui-ci permet aux enfants d'étrangers nés en France et qui ont résidé dans le pays pendant leur enfant et leur adolescence d'obtenir la nationalité française quand ils ont 18 ans. « Je ne veux pas que la France devienne une station dans laquelle on arrive et on laisse ses valises et on profite des droits et des soins gratuits, » a déclaré Barella.

Si leLe parti d'extrême droite Rassemblement National a obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour des élections législatives françaises ce dimanche avec 33 % devant la coalition de gauche Nouveau Front Populaire (NFP, 28,5%) et le parti centriste Ensemble pour la République (22%).

Selon les données publiées au moment de la fermeture des bureaux de vote — cités par le Huffington Post —, le taux de participation aurait atteint entre 65,8 et 69 %, le plus élevé lors d'un premier tour d'élections législatives depuis 1981, preuve du grand intérêt suscité par cette élection anticipée parmi les Français.

La projection indique que le groupe dirigé par Marine Le Pen et Jordan Bardella pourrait obtenir entre 260 et 310 sièges, ce qui implique une éventuelle majorité absolue et la formation d'un Gouvernement d'une seule couleur dans une Assemblée nationale de 577 sièges. La majorité absolue est de 289 députés, selon l'étude d’Elabe.

Le Nouveau Front Populaire obtiendrait entre 115 et 145 sièges, tandis que la coalition centriste soutenue par le président Emmanuel Macron obtiendrait entre 90 et 120 sièges, bien loin des 245 qu’elle a actuellement.

Derrière les trois forces principales se trouvent les Républicains avec 10,5% des voix, autres (régionalistes, écologistes, 2%), l'extrême gauche (1,5%), divers gauche et dissidents du NFP (1,5% pour cent), la Reprise (0,5%) et plusieurs souverainistes et de droite (0,5%).

Macron appelle à « une union large clairement démocratique et républicaine » pour le second tour

Dès que les résultats provisoires ont été connus, la dirigeante de l'extrême droite française a demandé quand on vote pour elle le dimanche 7 juillet prochain, date à laquelle aura lieu le second tour des élections. Lors de sa première apparition publique, la plus haute représentante du Rassemblement National (RN) a assuré qu'ils avaient besoin d'une "majorité absolue" pour que Bardella puisse gouverner sans les obstacles de Macron.

« Il n'y a rien de plus normal que l'alternance politique. Pour ce faire, nous avons besoin d'une majorité absolue », a déclaré Le Pen qui a été réélue députée dans sa circonscription du nord de la France au premier tour avec une large majorité.

Dans le même ordre d'idées, le candidat Bardella a déclaré que la victoire de ce dimanche était « sans appel » et a demandé à tous ses électeurs de continuer à se mobiliser pour le second tour de dimanche prochain.

D'autre part, le toujours président de la République, Emmanuel Macron, a exigé « une union large clairement démocratique et républicaine » qui puisse freiner l'extrême droite au second tour. Tout cela après avoir obtenu un mauvais résultat à la tête de son parti, Renaissance, qui a obtenu pour le moment 245 députés.

Ainsi, Emmanuel Macron a insisté sur le fait que « la forte participation au premier tour montre l'importance de ce vote pour tous nos compatriotes et leur désir de clarifier la situation politique. Leur élection démocratique nous oblige », a-t-il conclu dans un communiqué officiel.

La France Insoumise (LFI) et les socialistes retireront leurs candidatures s'il y a un risque de victoire de Le Pen

De leur côté, aussi bien la France Insoumise, dirigée par Jean-Luc Mélenchon que le Parti socialiste d'Olivier Faure, ont annoncé après les élections qu'ils retireront leurs candidatures au second tour dans toutes les circonscriptions où il y a un risque de victoire du Rassemblement National de Le Pen.

« Nos instructions sont simples : pas un siège de plus pour le Rassemblement National », a déclaré Mélenchon devant ses sympathisants.

Dans le même temps, Faure a affirmé : « Nous retirerons nos candidats s'il y a un risque de victoire du Rassemblement National. » « Nous sommes confrontés à un résultat historique qui nous crée des obligations. Pour la première fois, l'extrême droite peut gouverner » a-t-il déclaré à TF1.

En ce sens, Mélenchon a critiqué le « piège » que Macron a mis en place en dissolvant l'Assemblée nationale après les élections européennes, et a souligné qu'il s'est retourné contre lui dans une « dure et indiscutable défaite du président, de son candidat et de la soi-disant majorité présidentielle ».

« Il faut donner une majorité absolue au Nouveau Front Populaire qui arrive comme la seule alternative », a déclaré le dirigeant de gauche qui s'est montré optimiste quant à une amélioration des chiffres obtenus par la coalition de gauche (qui regroupe la France insoumise, le Parti socialiste, les communistes et les écologistes) une fois que les résultats définitifs seront connus tout au long de la nuit.

Pour Mélenchon, le rendez-vous avec les urnes du 7 juillet sera d'une « intensité exceptionnelle » et il a remercié pour la forte mobilisation de ce dimanche: « Il ne s'agit pas seulement de voter contre, pas seulement de former une barrière, il s'agit de voter pour un autre avenir respectueux de toutes les personnes », a-t-il déclaré.

