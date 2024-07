Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

La 24e réunion du conseil des chefs d'État de l'OCS aura lieu au Kazakhstan les 3 et 4 juillet.

L'OCS (Organisation de Coopération de Shanghaï) est devenue une association de plus en plus importante pour les économie développement de l’Eurasie. Avec l'augmentation du nombre de pays qui adhèrent à l'OCS, au augmente l'a tendance vers une meilleure intégration sud–sud.

Ces dernières années, l'expansion de l'OCS est allée deux paires avec l'expansion des des BRICS. En 2023 et 2024, les Émirats arabes unis et l'Iran sont devenus membres des BRICS et en même temps, le niveau de coopération entre ces pays et l’OCS a augmenté.

Yaroslav Lissovolik pense que cela crée de nouvelles opportunités de coordination entre l'OCS et les BRICS dans l’avenir. la Russie, qui préside les BR ICCS cette année, soutient une étroite intégration entre l'union économique euro asiatique (UEEA), l'OCS et les BRICS.

La création d'une plate-forme unique qui rassemble les principaux groupes d'intégration régionale de l'Eurasie sera la base du développement du format « d'intégration des intégrations », dans la coopération sud-sud.

Le rôle clé de l'OCS dans le développement des infrastructures euro-asiatiques

L'expert de la CGTN affirme que les pays de l’OCS ont l’opportunité d'unir leurs efforts dans le financement de grands projets, d'infrastructures en Eurasie.

La question du financement des projets concernant les corridors de transport est particulièrement aiguë. Les pays d'Asie centrales sans littoral comme le Kazakhstan, le Kirghizstan et l'Ouzbékistan ont une grande demande. La région bénéficie déjà de l'initiative « une ceinture, une route », proposée par la Chine.

L'OCS pourrait devenir une plate-forme pour que les banques de développement nationales et régionales financent ensemble des projets d'infrastructures. La création d'une banque de développement de l'OCS qui complète les efforts des autres institutions de développement pour colmater la « brèche des infrastructures » en Eurasie est une autre possibilité.

NOTE de Bolivar Infos:

L’OCS est l'une des nombreuses organisations intergouvernementales à caractère politique et économique actives en Asie.

Succédant au « groupe de Shanghai », elle est instituée en 2001 par la Chine, la Russie et quatre États d'Asie centrale : le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Elle s'élargit à l'Inde et au Pakistan en 2016, puis à l'Iran en 2021 et enfin au Bélarus en 2024.

L'OCS vise d'abord à répondre aux bouleversements géopolitiques en Asie centrale consécutifs à l'effondrement de l'URSS en 1991 et à l'instabilité que cela entraîne dans la région. Le groupe de Shanghai puis l'Organisation institutionnalisent peu à peu une coopération visant à assurer la sécurité collective de ses adhérents face aux menaces « du terrorisme, de l'extrémisme et du séparatisme ». La Chine et la Russie sont au centre de cette entente et formalisent par son biais une forme de rapprochement géostratégique qui dépasse le cadre régional.

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coopération_de_Shanghai)

