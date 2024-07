International: Le socialisme bat au cœur du centre dominant – aux Etats- Unis

Par bureau albagranadanorthafrica le 04/07/2024

Note: Le Parti Communiste des États-Unis (CPUSA) a tenu du 7 au 9 juin son 32ᵉ congrès dans la ville de Chicago. 273 délégués représentant plus d'une centaine de branches actives du parti ont participé aux travaux. Le Comité des résolutions a présenté 23 résolutions lors de la 32e Convention nationale du CPUSA. Cela constitue le point culminant d'un processus de soumissions et de discussions de quatre mois.

Le CPUSA compte désormais 20.000 adhérents et de nombreux jeunes sont des animateurs de ce renforcement.

Parmi les participants à la conférence, les jeunes se sont largement démarqués par leur présence, résultat d'une grande vague d'adhésion ces dernières années, qui a doublé le nombre de membres du parti depuis sa précédente conférence en 2019 (9800 revendiqués à l'époque). Aujourd'hui, le CPUSA revendique plus de 20.000 membres.

Au cours de la conférence, les participants ont discuté et pris des décisions sur les sujets suivants : les luttes ouvrières et les syndicats ; la lutte pour le logement ; la crise environnementale ; la guerre à Gaza ; La position du parti par rapport aux élections de 2024 aux États-Unis ; la lutte contre l'impérialisme américain et pour la solidarité avec Cuba ; la lutte pour l'égalité des peuples et tribus indigènes ; la lutte pour la santé et les services sociaux ; parti ; la lutte pour l’égalité pour la communauté LGBT ; construire de nouvelles branches et élargir les rangs du parti ; l'expansion de la Ligue de la jeunesse communiste ; la lutte contre les violences policières ; la lutte pour les droits des immigrants ; la lutte pour l'égalité des sexes ; la lutte pour l'égalité pour les Hispaniques ; et la solidarité avec la communauté juive et avec les communautés palestinienne, arabe et musulmane aux États-Unis.

La conférence a approuvé une résolution appelant à exercer une pression accrue sur le gouvernement de Biden pour qu’elle arrête les expéditions d’armes vers Israël, fournisse à Gaza une aide humanitaire d’urgence et œuvre en faveur d’un cessez-le-feu immédiat. La conférence a en outre ratifié l'engagement du parti en faveur du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, ainsi que son soutien à la solution à deux États et à la lutte des partis communistes frères en Israël et dans les territoires palestiniens occupés.

La conférence a également réuni des représentants des partis communistes du monde entier. Parmi les invités, les représentants des partis communistes du Vietnam, de Cuba, du Chili, du Canada, d'Iran et d’Israël.

Le dernier jour de la conférence, les délégués ont élu le nouveau Comité central, composé de 88 membres.

Source: Prespective communiste, Nico Maury.

