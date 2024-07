International: Les dirigeants saluent la victoire de la gauche aux élections législatives en France

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Des dirigeants de plusieurs pays ont réagi dimanche à la victoire aux élections législatives anticipées en France de la gauche qui est devenue la première force politique du pays en ayant obtenu la majorité simple des sièges à l’Assemblée nationale.

Parmi les chefs d’Etat et de Gouvernement qui ont salué cet événement, se trouve le président du Venezuela, Nicolas Maduro, qui a écrit sur X: « Félicitations au Nouveau Front Populaire qui a obtenu une grande victoire historique aux élections législatives en France. »

Le chef de l’Etat a félicité « le peuple français, les mouvements sociaux et leurs forces populaires pour cette importante journée civique qui renforce l’union et la Paix. Recevez une grande accolade bolivarienne du Venezuela. »

Le président de la Colombie, Gustavo Petro, a écrit sur X: « Il y a des batailles qui durent peu mais dans lesquelles se définit le sort de l’humanité. La France a livré une de ces batailles. Le Front Populaire a gagné. Les nazis reculent. »

Petro a signalé que l’humanité a devant elle une nouvelle opportunité. Il a félicité Jean Luc Mélenchon, le dirigeant de l’organisation de gauche La France Insoumise.

Le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a écrit sur X: « Très heureux de la manifestation de grandeur et de maturité des forces politiques françaises qui se sont unies contre l’extrémisme aux élections législatives d’aujourd’hui.

Il a estimé que ce qui s’est passé en France et le résultat des élections au Royaume Uni qui ont conduit à une victoire écrasante du Parti Travailliste sur le Parti Conservateur doivent servir d’inspiration. D’autre part, il a considéré que ces victoires confirment « l’importance du dialogue entre les segments progressistes pour défendre la démocratie et la justice sociale. »

La présidente du Honduras, Xiomara Castro, s’est exprimée ainsi: « L’Europe avance. Le Parti Travailliste a triomphé au Royaume Uni et maintenant, en France, une coalition de forces progressistes a arrêté l’extrême-droite et ses menaces. Félicitation au peuple anglais et au peuple français pour avoir défendu les droits et la liberté des peuples. »

Egalement au Brésil, la présidente du Parti des Travailleurs (PT), Gleisi Hoffman, a félicité Mélenchon et déclaré que le résultat des élections législatives démontre « l’échec des politiques néolibérales et anti-populaires qui avaient été mises en place par les conservateurs. »

Le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a affirmé: « Cette semaine, deux des plus importants pays d’Europe ont choisi le même chemin que l’Espagne il y a un an: le rejet de l’extrême-droite et un pari ferme sur une gauche sociale qui aborde les problèmes des gens avec des politiques sérieuses et courageuses. »

Et il a ajouté: « Le Royaume Uni et la France ont dit oui au progrès et aux avancées sociales et non au recul des droits et des libertés. Avec l’extrême-droite, on en fait pas de acte et on ne gouverne pas. »

Dans un bref communiqué, le Groupe de Puebla a qualifié de « grande nouvelle la victoire de la gauche unie en France, un exemple à suivre pour les progressistes du monde. Laisser les petits différends de côté pour réussir à créer une alternative solide face à la barbarie que représente l’extrême-droite de (Marine) Le Pen, associée de Javier Milei et de Jair Bolsonaro. Félicitations au NFP, à Ensemble et au peuple français pour cette grande journée démocratique. » Delon es rapports de presse, à la fin du décompte final, le Nouveau Front Populaire (NFP) obtient 182 sièges auxquels s’ajoutent ceux de 13 députés indépendants de gauche.

Avec 168 députés, le parti du président Emmanuel Macron et ses alliés sont la seconde force tandis que Rassemblement Nation al, d’extrême-droite, qui était favori à la fin du premier tour, obtient 143 sièges et se retrouve en troisième position.

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/lideres-saludan-triunfo-de-la-izquierda-durante-legislativas-en-francia/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/07/international-les-dirigeants-saluent-la-victoire-de-la-gauche-aux-elections-legislatives-en-france.html