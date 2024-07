Venezuela: Arrestation des responsables de l’attaque du système électrique

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le procureur général de la République, Tarek William Saab, a annoncé l'arrestation de deux dirigeants d'une organisation dédiée au démantèlement du système électrique national (SEN) dans la région des Andes vénézuéliennes.

Lors de la conférence de presse qui s'est tenue vendredi dans l'auditorium du ministère public à Caracas, Saab a détaillé que « ces groupes hors-la-loi se consacrent au vol de matériaux du système électrique vénézuélien, en particulier dans les zones frontalières. Les États récurrents sont Mérida et Táchira, en particulier, mais ce ne sont pas les seuls. »

Saab a expliqué que ce groupe avait comme épicentre de ses actions les états de Táchira, Mérida et la ville de Caracas. Avec leurs actions contre le SEN, a-t-il précisé, ils essayaient de déstabiliser les élections présidentielles prévues pour le 28 juillet.

Pour ces faits, Aldo Roso Vargas a été arrêté le 10 juillet dernier, tandis que Ricardo Albacete Vidal a été arrêté le 11 juillet, tous deux à Caracas.

Matériel trouvé

Le procureur général a indiqué qu’ont été demandés devant les tribunaux, après avoir rassemblé les éléments de conviction, les mandats d'arrêt et les mandats de perquisition d'un immeuble à Caracas, à Táchira et à Mérida liés à Roso Vargas et Albacete Vidal qui, en plus de l'attaque du SEN, « faisaient également du commerce avec le matériel volé, blanchissaient de l'argent et se consacraient également au financement de secteurs radicaux de l'opposition ».

Il a précisé que lors des perquisitions, il a été constaté que ces hommes possédaient une grande quantité de matériel stratégique appartenant à l'État vénézuélien et d'une valeur d'environ 150 000 dollars.

Dans les hangars de la société Gurimetal, située à Palmira, dans l'État de Táchira, on a trouvé environ 20 transformateurs électriques volés au système électrique national ; 500 kilogs de fils à haute tension ; 50 paratonnerres électriques et 250 lingots d’aluminium de 13 kilos chacun pour un total d’environ 3250 kilogrammes (fabriqués à partir de matériel volé et fondu).

De même, 23 bonbonnes contenant de l'huile diélectrique, pour un total d'environ 575 litres ; 5 cylindres d'azote d'oxygène pour l'entretien de transformateurs électriques ; environ 72 isolateurs de suspension et des bobines de fil de différents diamètres.

Le président du Conseil moral républicain a également indiqué que la société Gurimetal opérait de manière clandestine, car les contrôles de facturation et de fiscalité sont antérieurs à l'année 2020. Cette situation a été corroborée par les ouvriers interrogés.

Saab a précisé que l'enquête a révélé que cette société fonctionnait comme un centre de collecte du matériel stratégique volé du SEN destiné à être ensuite utilisé comme matière première dans les produits qu'ils fabriquent.

En outre, les enquêtes ont déterminé que les accusés sont liés à « des secteurs de l'extrême droite colombienne, notamment aux anciens présidents Álvaro Uribe et Iván Duque. »

Il a rappelé que Ricardo Albacete était lié à un accident d'avion qui a coûté la vie à 71 personnes en Colombie en 2016. Il est également accusé d'être l’homme de paille d'un homme d'affaires chinois arrêté dans ce pays pour corruption.

« Il est important de rappeler à la population la gravité de ces délits et que le législateur les punit sévèrement, en prenant comme exemple le délit de dommages aux installations du SEN, qui prévoit une peine de 20 à 25 ans de prison », a rappelé le plus haut représentant des institutions.

« Etant donné que les peines sont allongée d'un tiers lorsque des lignes et des sources d'énergie primaire sont attaquées et que cela est effectuée avec la participation d'un pays étranger, d'un groupe terroriste ou d'un groupe paramilitaire, la peine de 30 ans sera appliquée, » a ajouté le haut fonctionnaire.

Enfin, Saab n'a exclu aucune ligne d'enquête lorsqu'il a été interrogé sur les liens hypothétiques entre les attaques contre le SEN et les plaintes des Autodéfenses Conquérantes de la Sierra ; une affaire qui compte sur la participation du bureau du procureur général de Colombie.

Extradition

Le procureur général a également souligné la victoire obtenue par l'institution après l'extradition d'Espagne de Gerso Issac Guerrero Flores, frère du délinquant Héctor Guerrero Flores (« Enfant » Guerrero), qui était le chef de l'organisation criminelle éteinte du Train d’Aragua.

Il a souligné que l'arrestation de Gerso s'ajoute à celle de Gheiketh Josues Guerrero Flores, un autre frère du "Niño" Guerrero qui est l’objet d’une enquête et privé de liberté.

Ces arrestations répondent aux actions du ministère public, qui, dans un premier temps, a demandé 67 mandats d'arrêt et a réussi à arrêter 28 membres de ce groupe criminel.

Par la suite, une deuxième étape consistait à démanteler le muscle financier de la bande. À ce moment-là, la prise de la prison de Tocorón a eu lieu (27 septembre 2023) ; après quoi 26 perquisitions ont été exécutées, 43 véhicules et 19 immeubles ont été saisis. 16 personnes impliquées ont également été arrêtées, dont 14 sont en train d’être jugées et 4 autres ont été inculpées au siège du Ministère Public. 56 personnes sont aussi l’objet d’un mandat d'arrêt et 48 ont une alerte rouge d’Interpol.

Source en espagnol:

https://albaciudad.org/2024/07/fiscal-general-tarek-william-saab-anuncio-la-detencion-de-implicados-que-intentaban-atentar-contra-el-sistema-electrico-nacional/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/07/venezuela-arrestation-des-responsables-de-l-attaque-du-systeme-electrique.html