Venezuela: Consultation du peuple et démocratie directe

Des analystes de diverses tendances idéologiques et de diverses régions ont annoncé a crise des systèmes démocratiques au niveau mondial. Pour le politologue et ancien vice-président de la Bolivie, Alvaro Garcia Linera, la limite de la démocratie libérale est de plus en plus évidente étant donné que la soi-disant égalité des chances « couvre en réalité la différence abyssale entre ceux qui peuvent acheter des millions « d’opportunités » avec de l’argent et ceux qui n’ont que la seule opportunité résultant de leur propre existence. »

Le Gouvernement bolivarien cherche à sortir de cette crise de façon créative en mettant en place de nouvelles pratiques démocratiques qui impliquent le peuple en tant que protagoniste. Cette année 2024 a été inaugurée par le débat du plan de gouvernement par tous les citoyens, ainsi que par l'installation et la mise en place du processus trimestriel de consultation nationale populaire dans lequel les projets à réaliser dans la communauté sont élaborés, discutés et décidés.

Cette pratique a été introduite en janvier quand le Gouvernement bolivarien a invité 2 500 000 Vénézuéliens à discuter du plan d’action à développer pendant la prochaine période de 6 ans. La stratégie, structurée par des points appelés « les 7 transformations », a été reçue par au moins 63 000 assemblées de base qui, après deux mois de travail, ont renvoyé les propositions préliminaires qui seront reprises dans la proposition de gouvernement pour la période 2025-2031si Nicolás Maduro est réélu président.

A ces assemblées ont participé, coude à coude, des femmes au foyer, de hauts gradés de l’Armée, des paysans, des commerçants, de membres des communes et des policiers de 335 municipalités du pays. Le Président a déclaré lors lors de la cérémonie de remise des résultats, le 27 février dernier: « C’est la méthode de la démocratie directe, pour ceux qui disent qu’il n’y pas de démocratie au Venezuela et qu’au Venezuela, il y a un tyran, qu’il y a un régime. Nous allons breveter la méthode de la démocratie de base, de la démocratie directe, de la vraie démocratie et cette méthode est la méthode CDA: consultation, débat et action toujours avec le peuple, jamais sans le peuple. »

Consultation nationale populaire

Le dimanche 21 avril, 15 000 bureaux de vote et 158 observateurs de plus de 50 pays ont été habilités pour que soit menée à bien la consultation grâce à laquelle, sur les 27 000 propositions présentées dans tout le pays, 4 500 soient choisies par la. méthode de la démocratie directe. Il s’agit de projets de services publics, de de voirie, d’illumination, d’infrastructures et d’espaces communaux, entre autres, que chaque organisation communale a considérés comme prioritaire sur son territoire.

Blanca Eekhout, présidente de la Commission de Développement des Communes de l’Assemblée nationale, a souligné l'accent mis sur la « construction du pouvoir populaire », qu'elle a décrite comme « une aspiration du projet bolivarien que le Commandant Chávez a repris dans le processus constituant et dans la constitution de 1999, mais qui a ensuite été mis en pratique dans chaque communauté ».

Pour la députée, l'expérience de la consultation au niveau national est un exemple de dépassement des premiers comités qui se sont ensuite constitués en communes et enfin en conseils communaux. « Et toute cette expérience accumulée, qui passe par des agendas d'action concrets, les conseils locaux de planification qui ont une carte des solutions de notre peuple dans chaque partie du territoire », a-t-elle ajouté.

Y ont participé 49 000 con seuls communaux, des noyaux d’organisation dans lesquels les différentes organisations territoriales se coordonnent pour proposer, débattre, formuler, décider, gérer et évaluer les projets de politiques publiques. Plus d’1 300 000 porte-parole des communes (représentant chacune des assemblées de quartier de tout. le pays) ont aussi participé à ces élections.

Devant le succès de la consultation nationale populaire, le Président de la République a envisagé de réaliser chaque trimestre une consultation nationale sur les projets prioritaires: « Je veux que l’obligation de réaliser au moins une consultation nationale sur les projets communaux chaque trimestre soit mise en place par décret. Il y aura 4 consultations par an et les ressources iront au peuple sans gestionnaire, sans intermédiaires ni politicaillerie. »

Tournant vers 2030

La version définitive du programme de gouvernement discutée par des millions de Vénézuéliens a été présentée par le président Maduro le 21 avril dernier. Elle prévoit la plateforme stratégique pour la prochaine période d gouvernement qui s’articule autour de 7 transformations destinées à reconnaître les rêves et les espoirs de ceux qui participent à la vie économique , sociale et politique du pays pour renforcer un nouveau cycle du projet politique initié par Hugo Chávez et adapté aux défis actuels.

Le « Plan de la Patrie des 7 grandes transformations vers le futur » commence par donner un cadre historique et conceptuel au processus dont il est l’héritier et établit comme lignes directrices « de nouveaux paradigmes dans le système de planification bolivarien de la démocratie directe » et met en évidence fait que cette stratégie devient une loi constitutionnelle.

En ce qui concerne la décomposition des transformations, l'aspect économique propose d'utiliser les ressources énergétiques pour surmonter le modèle rentier, de favoriser les entrepreneurs et les entreprises, ainsi que de créer des fonds de financement pour ceux qui se lancent dans des projets de production et de services. Tout cela en préservant la souveraineté, le contrôle de l'inflation et la stabilité des taux de change.

On. y remarque la totale indépendance en tant qu’horizon et le renforcement de l’identité nationale grâce à l’éducation. On y aborde aussi a paix et a sécurité , a transformation écologique et la transformation sociale.

Le plan 2025-2031 prévoit également une transformation géopolitique autour de trois axes: l'intégration régionale et la coopération Sud-Sud, la remise en cause de l’hégémonie des Etats-Unis , la diplomatie de paix et la projection internationale.

Tout cela sans cesser d’accorder une place de choix à la transformation politique centrée sur le renforcement du « pouvoir populaire » en tant que base du système politique tout en cherchent à continuer à promouvoir des espaces pour des accords concernant l’unité nationale qui garantisse la possibilité de gouverner le pays. tout cela dans le cadre d’une initiative pour promouvoir un « grand accord national pour la paix en 2030», le renoncement de tous les acteurs politiques à la violence, leur engagement envers la paix et le respect des processus électoraux.

Récemment, lors d'une tournée de campagne devant des centaines de milliers de personnes rassemblées dans l'État de Cojedes, au nord-ouest du pays, le président a promis qu'il décréterait le budget pour « quatre consultations annuelles » et « une trimestrielle » pour que « les communautés puissent voter et choisir leur projet », réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la participation des communautés et de la délégation du pouvoir à la population.

« Je crois en la démocratie socialiste, c’est notre voie vers e futur, c’est la véritable démocratie, » a-t-il conclu.

