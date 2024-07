Venezuela: Coup d’oeil quotidien 27 juillet 2024

Par Jesús A. Rondón

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Un jour avant la victoire…

- 90,25% des bureaux de vote sont déjà installés pour les élections présidentielles du 28 juillet, selon la directrice du Conseil National Electoral (CNE), Aime Nogal Méndez. Elle a indiqué que depuis les premières heures de la matinée, 100% du personnel technique était présent dans les bureaux de vote.

Le président du Conseil des Experts en élections d’Amérique latine (CEELA), Nicanor Moscoso, écarte toute possibilité d’incohérences entre le vote de l’électeur et celui enregistré par la machine à voter. Pour lui, le plus important est que les délégués techniques des 38 organisations politiques qui participent à ces élections aient été présents à tous les audits.

Le président du Conseil National Electoral, Elvis Amoroso, a installé le Centre International de Presse du Plan d’Observation National et International. Dans son intervention, il a déclaré clairement: « Nos avons fait tout notre possible pour que cette transparence se transmette à chaque candidat, à chaque parti politique qui fait partie de ce processus et aussi aux médias. »

Le député premier vice-président du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, a déclaré à plus de 800 accompagnants internationaux des élections que qu’on n’est pas arrivé aux élections par hasard et qu’ils auront le récit authentique et de première main.

L’Institut National de l’Aéronautique Civile (INAC) a qualifié de fausse l’information diffusée par le président du Panama José Raúl Mulino concernant une fermeture de l’espace aérien vénézuélien. Les anciens présidents Mireya Moscoso (Panamá), Vicente Fox (México), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), José Tuto Quiroga (Bolivia) et l’ancienne vice-présidente colombienne Marta Lucía Ramírez n’on t pas été invités en République Bolivarienne du Venezuela pour observer les élection s présidentielles. Par conséquent, on leur a refusé l’entrée dans le pays. D’autre part, des opposants comme Cayetana Álvarez de Toledo et ses camarades du Parti Populaire espagnol et des politiciens en provenance du Chili, de Colombie ou d’Equateur n’ont pas été acceptés à l’aéroport international Simón Bolívar, à Maiquetia. Selon la loi vénézuélienne, l’organe recteur en la matière convoque les invités internationaux.

Une. note de l’agence Reuters, spécialisée en économie et en investissements, rapporte que des analystes financiers comme ceux de la Citi Bank des Etats-Unis estiment que « le scénario le plus probable est une victoire de Maduro accompagnée d’une reconnaissance internationale et voient une restructuration à court terme. »

