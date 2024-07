Venezuela: Coup d’oeil quotidien N°1 25 juillet 2024

Par Jesús A. Rondón

A cause des élections, cette semaine, nous partagerons un rapport quotidien des événements importants des dernières 24 heures.

Le ministre du Pouvoir Populaire de la Défense et le ministre de l’Intérieur, de la Justice et de la Paix activeront à partir de ce vendredi 26 juillet la résolution 072 pour assurer la sécurité du peuple vénézuélien qui participera aux élections présidentielles du 28 juillet. Cette résolution stipule qu’il y aura un contrôle frontalier strict pour les personnes, que le port des armes à feu sera suspendu et la vente de boissons alcoolisées sera interdite ainsi que les réunions et les manifestations publiques.

1 326 journalistes vénézuéliens et étrangers ont été accrédités par le Conseil National Electoral (CNE) pour couvrir les élections. Ce groupe comprend 164 envoyés spéciaux de 76 médias internationaux, y compris privés.

Le Procureur Général de la République Tarek William Saab que 1 236 fonctionnaires du Ministère Public seront déployés dans tout le pays.

Le ministre du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures du Venezuela, Yván Gil, a annoncé l’arrivée des observateurs de l’Union Africaine invités par le Conseil National Electoral. Plus de 635 observateurs internationaux participeront aux élections présidentielles.

Le Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV) a rencontré les militants du Grand Pôle Patriotique pour construire la victoire du 28 juillet.

Lors d’une nouvelle escale dans ses pérégrinations à travers le pays, le chef de l’Etat candidat à sa réélection, Nicolás Maduro, a déclaré: « Nous sommes en train de gagner et la carte est rouge, bien rouge. C’est pourquoi la droite va faire ce qu’elle a toujours fait: hurler à la fraude… parce que l’immense majorité du Venezuela veut voter dans la paix et dans le respect des résultats des élections. »

Lors d’une émouvante cérémonie d clôture de la campagne électorale, le candidat du Grand Pôle Patriotique, Nicolás Maduro, s’est adressé aux citoyens depuis San Felipe, Yaracuy, pour commémorer le 241e anniversaire de la naissance du Libérateur Simón Bolívar et, avec respect et admiration, a déclaré: « Il a été un grand Libérateur, le dirigeant le plus important de l’histoire de toute l’Amérique. Notre Bolívar nous engage profondément car nous sommes le peuple des libérateurs de l’Amérique. »

