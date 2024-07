Venezuela: Coup d’oeil quotidien N°3 28 juillet 2024

Par Jesús A. Rondón

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le peuple est dans la rue pour exercer son droit de vote avec civisme. Depuis les premières heures de la matinée, on voit des queues. Un peu après 8 heures du matin, le président du Conseil National Electoral (CNE), Elvis Amoroso, a fait savoir que 95% des bureaux de vite avaient été installés dans tout le pays. Il a précisé qu’il y a 30 026 bureaux de vote actifs et que tous les centres bénéficient d'une assistance technique.

A 6 heures du matin, le président Nicolás Maduro a exercé son droit de vote à l’Ecole Ecologique Simón Rodríguez, à Coche, dans le district de la Capitale. Après avoir voté, Maduro a déclaré aux médias: « Cette journée s’est déroulée dans la paix et c’est ce qu’il faut préserver, la paix , l’harmonie et la coexistence entre les Vénézuéliens pour continuer à avancer en harmonie pour que chacun continue à entreprendre, à travailler, à produire et à faire. » Auparavant, accompagné par la première combattante, Cilia Flores, il avait rendu hommage au dirigeant de la Révolution Bolivarienne, Hugo Chávez, à la Caserne de la Montagne 23 janvier, à Caracas, à l’occasion de son 70e anniversaire.

A cette heure, les candidats José Brito et Daniel Ceballos ont également exercé leur droit de vote.

Plus de 800 accompagnants internationaux sont déployés dans les bureaux d vote du pays.

Cette note est destinée à présenter une synthèse des informations les plus importantes au Venezuela tout au long de la semaine selon celui qui écrit. Elle s'adresse aux militants et aux dirigeants de mouvements sociaux et d'organisations politiques de Notre Amérique et d'Europe. C'est un apport destiné à continuer à renforcer une relation organique avec ceux qui sont solidaires de la Révolution Bolivarienne et qui cherchent à connaître notre réalité.

