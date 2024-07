Venezuela: Coup d’oeil quotidien N°4, 29 juillet 2024

Par Jesús A. Rondón

Victoire du peuple vénézuélien! Nicolas Maduro est réélu président pour la période 2025-2031

- Le président du Conseil National Electoral, Elvis Amoroso, a proclamé Nicolas Maduro vainqueur des élections présidentielles sur la base de 80% des bulletins dépouillés :

5 150 092 voix , soit 51,20%, pour Nicolas Maduro, 4 445 978 voix (44,02%) pour Edmundo González et 462 704 voix, soit 4,06% pour les autres candidats.

- A l’annonce des résultats, Nicolas Maduro a déclaré: «Nous sommes déjà le 29 juillet, un lundi, qui donne au Venezuela la nouvelle du triomphe de l'indépendance et de la dignité du Venezuela, ils n'ont rien pu faire avec les sanctions, les agressions, ils n'ont rien pu faire maintenant et ils ne pourront jamais rien faire grâce à la dignité du peuple vénézuélien. Le fascisme au Venezuela ne passera ni aujourd'hui ni jamais, nous ne sommes pas nés le jour des lâches et des tièdes, nous sommes nés le jour où la lumière du Libérateur a donné naissance à cette patrie de bravoure et de courage ».

- La victoire de Nicolas Maduro a été reconnue par les autres candidats parmi lesquels Benjamín Rausseo, José Brito, Luis Eduardo Martínez.

Par contre, María Corina Machado a déclaré lors d’une conférence de presse: « Le Venezuela un nouveau président et c’est Edmundo González Urrutia. » Et elle a ajouté: « Nous avons gagné avec 70% des voix et tout le monde le sait. » On s’y attendait car ses partisans sont les seuls à ne pas avoir signé l’accord politique de reconnaissance des résultats donnés par le Conseil National Electoral. Cette partie de l’opposition confirme sa position hors la loi électorale et des accords politiques de la Barbade.

A l’étranger, les Gouvernements de la Chine, de la Russie, de la Colombie, du Nicaragua, de la Bolivie, entre autres, ont reconnu les résultats et félicité le président Nicolas Maduro. La vice-présidente du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, Kamala Harris, s’est montrée prudente et p)plusieurs Gouvernements liés au défunt Groupe de Lima ont demandé la révision des résultats: une position d’ingérence contraire au droit d notre peuple à l’autodétermination.

