Venezuela: Coup d’oeil quotidien N°5 30 juillet 2024

Par Jesús A. Rondón

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le peuple vénézuélien défend la paix

Les députés de l’assemblée nationale ont approuvé mardi un accord de reconnaissance des résultats des élections présidentielles du 28 juillet. Cet accord indique que le Parlement soutient le Pouvoir Electoral et reconnaît son travail et les résultats de l’élections présidentielle « qui a donné la victoire populaire au candidat Nicolás Maduro Moros. »

Vladimir Padrino López, ministre du Pouvoir Populaire pour la défense a dénoncé mardi l’existence d’un coup d’Etat organisé par la droite extrémiste: « Nous sommes en présence, je le dis comme ça, d’un coup d’Etat organisé à nouveau par ces acteurs fascistes de la droite extrémiste soutenu par les agents de l’empire, l’impérialisme nord-américain et ses alliés, un coup d’Etat en marche. » Auparavant, il avait affirmé que le président de la République, Nicolás Maduro, s’était mis au front « pour l’arrêter à nouveau. »

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, a alerté sur l’organisation de violences dans certaines villes du pays suite à la réaction antidémocratique de secteurs radicaux de la droite après leur défaite aux élections présidentielles.

Il a indiqué que pendant ces violences, beaucoup de gens ont été arrêtés en flagrant délit et que 90% ont un casier judiciaire. Et il a ajouté que beaucoup de ceux qui ont été arrêtés ont avoué avoir été payés 150$ par jour pour exécuter des actions planifiées et bien dirigées contre des objectifs spécifiques et des personnes particulières: « Derrière cela, il y a beaucoup d’argent et beaucoup de drogue provenant du trafic de drogues colombien, » a-t-il dit.

Il a indiqué que ces groupes ont causé des dégâts équivalents à 10% de ceux causés par les guarimbas de 2013 d’Henrique Capriles, de 2014 par “La Sortie” de María Corina Machado et de Leopoldo López et en 2017 par Julio Borges.

Le procureur général de la République, Tarek William Saab, a déclaré: « Au Venezuela, il n’y a pas de protestations mais des foyers de violence organisés par des délinquants armés destinés à agréer et à créer le chaos, ce qu’ils ne sont pas en train d’arriver à faire. » C’est ce qu’il a affirmé mardi en faisant un bilan des violences qui ont eu lieu lundi 29 juillet et il a précisé que jusqu’à présent, 749 personnes ont été arrêtées. Ces personnes sont accusées, selon le cas, des délits d’incitation publique à ola violence, d’obstruction de voies publiques, d’incitation à la haine, de résistance à l’autorité ou de terrorisme et qu’on les incarcèrera.

L’Organisation des Etats Américains (OEA) , qui a son siège à Washington, a convoqué une réunion extraordinaire pour parler des résultats des élections présidentielles au Venezuela. Cette session du Conseil Permanent se tiendra le mercredi 31 juillet.

Lors de sa conférence de presse quotidienne, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a critiqué l’Organisation des Etats Américains (OEA) pour son. « ingérence » au Venezuela après que cette entité ait déclaré qu’elle était en doute la victoire du président Nicolás Maduro aux élections de dimanche dernier: « De quoi se mêle l’OEA, de quoi se mêlent-ils? C’est de l’ingérence, pour cela, l’OEA n’est pas crédible. »

Et il a ajouté: « Sur quelle base se fonde l’OEA pour soutenir que l’autre candidat a gagné? Où sont les preuves? C’était très prévisible (la déclaration de l’OEA) car c’est un organisme qui n’est ni démocratique ni autonome et qui en représente pas les pays d’Amérique(…) Cette organisation doit être réformée, elle ne sert à rien, bon, elle sert à aggraver les problèmes. »

Actuellement, le Venezuela ne fait plus partie de l’OEA. Il a officialisé son départ de cet organisme en avril 2019 après avoir dénoncé la charte de l’entité deux ans plus tôt.

Cette note est destinée à présenter une synthèse des informations les plus importantes au Venezuela tout au long de la semaine selon celui qui écrit. Elle s'adresse aux militants et aux dirigeants de mouvements sociaux et d'organisations politiques de Notre Amérique et d'Europe. C'est un apport destiné à continuer à renforcer une relation organique avec ceux qui sont solidaires de la Révolution Bolivarienne et qui cherchent à connaître notre réalité.

–Si vous souhaitez commenter ce texte, demander qu'un sujet soit approfondie, ou tout autre chose, vous pouvez écrire à l’auteur jesusalbertorondon@gmail.com_

Source en espagnol

jesusalbertorondon@gmail.com_

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/07/venezuela-coup-d-oeil-quotidien-n-5-30-juillet-2024.html