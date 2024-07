Venezuela: Coup d’oeil sur la semaine 23 juillet 2024. N° 29

Par Jesús A. Rondón

Nous entrons dans la semaine des élections pour élire le président du Venezuela, et les dix candidats commencent à clôturer leur campagne dans tout le pays. Nicolas Maduro, pour le chavisme et Edmundo Gonzalez, par ordre d'importance, sont ceux qui ont le plus de monde dans leurs mobilisations. Le Président, candidat pour le Parti Socialiste Uni du Venezuela, Nicolas Maduro, est dans sa tournée finale et repose lus de 30 événements avant la clôture’ de sa campagne électorale, jeudi prochain, parallèlement, les mécanismes organisationnels nécessaires pour assurer sa victoire sont mis en place.

Un peu plus de 21 000 000 d’électeurs sont appelés aux urnes dimanche prochain. Le Conseil National Electoral, l'organe directeur dans ce domaine, affirme que le calendrier électoral se déroule normalement et que la Force Armée Nationale Bolivarienne sont en mesure d'assurer la sécurité du processus.

100% du matériel électoral a été distribué

Le président du Conseil National Electoral (CNE), Elvis Amoroso, a fait savoir dimanche dernier que cet organisme « a distribué 100% des machines à voter pour l’élection présidentielle » sur tout le territoire national.

« Nous pouvons dire abec une grande fierté que 100% des machines à voter ont été distribués dans chaque état du pays après un travail qui a pris de nombreux jours. »

Le procédures d’audit se poursuivent

Le Conseil national électoral (CNE) a réalisé ce dimanche l'audit préalable à l'envoi des machines à voter qui seront disponibles le 28 juillet pour les élections présidentielles, dans le cadre du calendrier électoral de 2024. Des représentants de tous les partis qui ont vérifié la fiabilité des machines étaient présents.

Le vice-président du CNE, Carlos Quintero, a indiqué que jusqu’à présent, 10 audits qui « ne sont pas un acte de foi envers le CNE mais un acte scientifique, vérifiable et prouvable » ont été réalisés. Il a expliqué que ces audits ont été validés par des techniciens et des spécialistes des organisations à fins politiques.

ensuite, il a fait savoir que « le réseau de CANTV (l’entreprise publique de communication. chargée de la transmission des données) sera isolé pour éviter tout accès extérieur aux serveurs. » De sorte que la probabilité qu’un élément extérieur y ait accès « est extrêmement faible. »

Garantie des conditions de sécurité

La Force Armée Nationale Bolivarienne mettra en place, ce mercredi 24 juillet, le Plan République destiné à garantir la sécurité des élections présidentielles, des citoyens, des bureaux de vote et du matériel.

Le matériel électoral se trouve dans chaque état et après l’activation de ce plan, les militaires l’amèneront dans les bureaux de vote, même dans les coins les lus inhospitaliers du pays, a fait savoir le ministre du Pouvoir Populaire pour la Défense, Padrino López, après avoir rencontré les membres du Centre Carter.

Dans ce cadre, les directeurs de la police nationale bolivarienne, des polices d'État et des polices municipales ont tenu une réunion avec le vice-ministre du système intégré de police, le général de division Elio Estarda Paredes, afin d'établir les critères d'une approche unique du maintien, du contrôle et du rétablissement de l'ordre public pendant la durée du Plan République.

La Force Armée Nationale Bolivarienne a mis à la disposition des citoyens une série de numéros d’urgence qui seront actifs pendant la durée du Plan République pour dénoncer les atteintes à la sécurité lors des élections présidentielles.

Le Brésil, la Colombie et la Palestine accompagnent les élections

L’ancien chancelier du Brésil, Celso Amorim, et un représentant de la Palestine ont rejoint ont rejoint le groupe d’observateurs internationaux qui seront présents lors des élections de ce 28 juillet. C’est le président du Brésil, Luiz “Lula” Da Silva qui a donné cette information.

Pour sa part, l’ambassadeur de la Palestine au Venezuela, Maher Taha, a fait savoir que Ashraf Shuaibi, directeur exécutif adjoint de la commission électorale du pays, participerait aux élections en tant qu’observateur.

Enfin, l’ambassadeur de Colombie au Venezuela, Milton Rengifo, a déclaré que le Conseil national électoral (CNE) avait déjà clôturé le processus d’enregistrement des observateurs internationaux mais que la Chancellerie continue à travailler pour que « des noms qui seraient importants » puissent être habilités à observer ces élections.

Les sondages donnent la victoire à Nicolas Maduro mais l’opposition radicale se prépare à ne pas reconnaître les résultats

Le coordinateur général du commandement de campagne Notre Venezuela, Jorge Rodríguez, a révélé vendredi dernier les résultats d’un sondage réalisé par l’institut Datanálisis à la demande des secteurs de l’opposition qui soutiennent Edmundo González et qui donne la victoire à Nicolas Maduro.

Rodríguez, qui a aussi présenté les résultats de divers sondages qui donnent la victoire à Nicolas Maduro, a évoqué les résultats d’un sondage réalisé aux Etats-Unis par la plate-forme de marché Polymarket, basée sur des prédictions décentralisées où les utilisateurs placent des paris sur des événements mondiaux, qui donne également Maduro vainqueur avec 70 % des voix.

Des médias privés et étrangers ont diffusé ces sondages auxquels certains spécialistes attribuent un problème de structure dans la mesure de leurs statistiques et ont ignoré d’autres sondages comme ceux d'Hinterlaces, ICS, Dataviva et Ideadatos qui donnent Maduro vainqueur et affichent clairement leur fiche technique dans laquelle ils expliquent le type d’échantillonnage, la taille de l’échantillon, le niveau de fiabilité et la marge d’erreur.

Dimanche, Rodríguez a répondu à un communiqué de l’Association de la Presse Etrangère accréditée au Venezuela et dénoncé le fait que « l’extrême-droite, le fascisme, l’extrême-droite vénézuélienne se prépare à ne pas reconnaître a vérité et à ne pas reconnaître les résultats des élections. »

Et il a ajouté: « Il y a un secteur de a vie politique » du pays qui a établi un centre dans la ville étasunienne de Miami qui serait à la charge du parti de droite Vente Venezuela, dirigé par Machado qui a été disqualifiée de toute élection populaire pour 15 ans. »

Il a dénoncé le fait qu’ils « vont hurler à la fraude dimanche soir, 28 juillet, » depuis ce centre parallèle qui ne se trouve pas en territoire vénézuélien. Le Conseil national électoral est le seul arbitre des processus électoraux. Il a ajouté qu'à partir de cet endroit, ils se connecteront « à ce qu'ils appellent la « transmission officielle » ».

Brèves:

- L’Assemblée nationale (AN) a approuvé à l’unanimité en seconde discussion. la Loi sur la promotion des exportations de produits non pétroliers destinée à faciliter la sortie de marchandises vénézuéliennes vers l’étranger. Le président de l’AN, Jorge Rodríguez, a affirmé que l’économie vénézuélienne est celle qui « ana plus forte croissance du continent et surtout, nous avons un niveau de production dans des secteurs différents de l’industrie pétrolière qui rend plus souverains, plus index)enfants et plus solides.» Cette approbation est un fait historique car elle permettra d’en finir avec le modèle néolibéral de rente pétrolière et d’exploitation du pétrole pour aller vers une économie diversifiée fondée sur l'esprit d’entreprise.

Un nouveau groupe de plus de 500 Vénézuéliens en provenance du Mexique a été reçu dans le cadre de la Grande Mission « Retour dans la Patrie », a fait savoir le ministre du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures, Yván Gil, sur les réseaux sociaux.

« C’est avec un grand enthousiasme que nous souhaitons la bienvenue à un nouveau groupe de compatriotes qui rentrent du Mexique grâce à la Grande Mission « Retour dans la Patrie » mise en place par le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, pour protéger et soutenir nos gens à l’étranger. »

