Venezuela: Coup d’oeil sur la semaine N°28

Par Jesús A. Rondón

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latin e-Bolivar Infos

Augmentation du tourisme, nouveaux indicateurs de rétablissement de l’économie et et points clefs du processus électoral

La dynamique électorale de ces dernières semaines a été intense car les conditions d’organisation pour assurer une grande victoire du chavisme se renforcent pendant que l’organe électoral continue de développer son calendrier. En même temps, d’autres thèmes sont présents comme le fait que le nombre de touristes qui visitent notre pays continue d’augmenter, l’amélioration des indicateurs économiques et notre soutien en tant que pays à la continuité démocratique dans l’Etat Plurinational de Bolivie.

Augmentation du nombre de touristes

Le ministre du tourisme, Alí Padrón, a annoncé qu’en ce premier semestre de 2024, 1 090 000 touristes sont arrivés dans le pays, ce qui met en évidence une augmentation par rapport aux 600 000 qui ont visité le Venezuela en 2023. Cela indique qu’on dépassera le chiffre de 1 256 000 qui est celui du nombre total de visiteurs en 2023.

Le Venezuela est devenu une destination convoitée pour les touristes russes, polonais, colombiens iraniens, cubains et à présent portugais grâce à l’augmentation de 38% des lignes aériennes avec ces pays. Le Venezuela est considéré comme l’un des trois pays d’Amérique latine qui le plus augmenté en pourcentages leurs connexions internationales.

Le Venezuela soutient le Gouvernement constitutionnel de la Bolivie face aux menaces contre le système démocratique

Le 10 juillet dernier a eu lieu le X sommet extraordinaire de l’ALBA-TCP motivé essentiellement par le rejet de la tentative d coup d’Etat contre le Gouvernement de l’Etat Plurinational de Bolivie, présidé par Luis Arce et le soutien de ce Gouvernement face à une nouvelle tentative pour saper la démocratie dans le pays.

Ce rendez-vous virtuel a réuni des présidents, des chanceliers et des diplomates des pays membres l’ALBA-TCP qui ont exprimé leur soutien au Gouvernement d’Arce et fait des voeux pour que les institutions démocratiques soient respectées.

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro a réaffirmé son soutien au Gouvernement de son homologue bolivien, Luis Arce, et condamné la tentative de coup d’état dans. le pays.

« Ceci a confirmé la conspiration constante contre les processus autonomes. Ils ne cessent pas leurs actions pour causer des dommages aux peuples libres mais le président Luis Arce est allé les affronter avec son équipe et tous les secrets de cette conspiration ont commencé à sortir au grand jour, » a-t-il rappelé.

Nouveaux indicateurs du rétablissement de l’économie

Moins d’inflation

L’inflation mensuelle de 1% publiée par la Banque Centrale du Venezuela correspondant au mois de juin 2024 est la plus faible de ces 39 dernières années. De plus, l’accumulation pour le premier semestre de cette année atteint 8,6% contre 109,9% en 2023. Par conséquent, le taux annuel de juin 2023 à juin 2024 se situe à 51,4%, ce qui nous fait prévoir, si cette tendance se maintient, une inflation de moins de 50% pour cette année. Souvenons-nous que l’inflation s’est développée à partir du Décret Obama de 2015 qui qualifiait le Venezuela de menace pour la sécurité des Etats-Unis d’Amérique.

Augmentation de la production de pétrole

La production de pétrole du Venezuela, au second semestre de 2024, a atteint les 922.000 barils par jour (BDP), ce qui représente une augmentation de 462% par rapport aux 3 premiers mois de cette année, selon le plus récent rapport publié par l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP). L’organisation indique que la production moyenne du Venezuela en. juin a été de 851 000 barils par jour (BD) et que le pays est le second membre ayant le plus augmenté sa production au mois de juin, seulement dépassé par la Libye.

Ajustements fiscaux

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, a pris la décision d’exempter d’impôts les grandes transactions financières réalisées par le patronat vénézuélien en devises ou en monnaies virtuelles autres que le bolivar et le pétro.

D’autre part, le président Nicolás Maduro a fait savoir que la collecte d’impôts par le service national intégré d’administration douanière et fiscale (SENIAT) a augmenté de 105% par rapport au premier semestre de 2023: « Nous sommes arrivés au chiffre de 5 468 000 000 de dollars, ce qui veut dire que nous allons dépasser l’objectif que j’avais fixé au SENIAT qui était d’une augmentation de 100% cette année, » a déclaré le chef de l’Etat lors d’une rencontre avec le conseil national de l’économie productive.

Le processus électoral

Le président du Conseil National Electoral, Elvis Amoroso, a félicité le peuple vénézuélien pour avoir été réceptif à l’appel et pour avoir participé au simulacre fixé à ce dimanche 30 juin. Amoroso a indiqué que dès les premières heures, le peuple vénézuélien est sorti pour y participer et se familiariser avec le système électoral: « L’important, c’est de féliciter d’ici et je demande d’applaudir le peuple du Venezuela qui est sorti très tôt… A nouveau, le peuple du Venezuela renforce la démocratie. » Enfin, il a signalé qu’au Venezuela, c’est le principe d’1 électeur, 1 vote qui a cours et que le système est fiable et contrôlable. et garantit la démocratie et le respect de la volonté du peuple.

La députée à l’Assemblée nationale (AN), Rosa León, lors d’une interview accordée à l’émission Al Aire de Venezolana de Televisión (VTV), a indiqué que e simulacre électoral du dimanche 30 juin a permis d’estimer les capacités techniques et de mobilisation du 1x10x7 du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV), dans l’état d’Aragua: « Là, nous avons pu préciser que le simulacre électoral a été une journée extraordinaire. Ça a été sans doute un grand potentiel pour le 28 juillet prochain, lors des élections présidentielles. Il est très satisfaisant de voir électoral et une instance qui inspirent confiance. »

Le Conseil National Electoral (CNE) poursuit les audits du software et du hardware des des machines à voter pour garantir qu’il n’y ait pas de pannes lors des élections présidentielles du 28 juillet. Pendant le processus, les représentants des organisations politiques et les techniciens de l’entité électorale ont vérifié que les machines marchent avec les codes de certification correspondants. Cet audit a pour but de vérifier le software et le hardware ainsi que les données des machines à voter et de faire des essais technologiques pour confirmer qu’elles sont au mieux de leurs conditions de fonctionnement.

Le Conseil National Electoral (CNE) a publié sur son site la liste des centres habilités pour les prochaines élections présidentielles du 28 juillet au cours desquelles 21 620 705 électeurs sont appelés aux urnes comme l’établit la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela. La campagne électorale des candidats à la présidence a débuté le 4 juillet et s’achèvera le 25 du même mois, selon le calendrier de l’organe électoral.

Jeudi 4 juillet a débuté officiellement la campagne électorale et le peuple du Venezuela s’est rassemblé dans 70 points du territoire pour donner le coup d’envoi aux marches organisées par le commandement de campagne de Notre Venezuela pour soutenir le candidat Nicolás Maduro Moros. Il faut souligner qu’au Venezuela, il y a 8 candidats de plus à la présidence pour les secteurs d’opposition qui représentent divers partis: Luis Martínez, Benjamín Rausseo, Antonio Ecarri, Claudio Fermín, José Brito, Daniel Ceballos, Javier Bertucci et Enrique Márquez, qui envoient sur les réseaux sociaux des messages d’union et d’espoir aux Vénézuéliens.

Plus de 635 observateurs internationaux ont confirmé leur participation aux élections présidentielles , a fait savoir le chancelier de la République Bolivarienne du Venezuela, Yvan Gil: « Ce processus est peut-être celui qui suscite le plus d’intérêt dans le monde , » a-t-il souligné. Il a signé qu’un groupe d’experts en élections de l’Organisation des Nations Unies (ONU), du Centre Carter, du Conseil des Experts en élections d’Amérique latine (CEELA) et de l’Union Africaine (UA), entre autres, participeront à la prochaine fête électorale: « Nous l’avons ouvert au monde pour qu’il voie n votre processus électoral et ce qui va se passer au Venezuela. En outre, ces élections ont lieu dans une période où le candidat à sa réélection (Nicolás Maduro) a été soumis à une politique de sanctions et d’agression par les Etats-Unis, » a indiqué le diplomate vénézuélien.

Cette note est destinée à présenter une synthèse des informations les plus importantes au Venezuela tout au long de la semaine selon celui qui écrit. Elle s'adresse aux militants et aux dirigeants de mouvements sociaux et d'organisations politiques de Notre Amérique et d'Europe. C'est un apport destiné à continuer à renforcer une relation organique avec ceux qui sont solidaires de la Révolution Bolivarienne et qui cherchent à connaître notre réalité.

