Venezuela: D’autres maires d’opposition soutiennent Nicolás Maduro

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le coordinateur régional des mouvements sociaux électoraux du parti politique Vente Venezuela (parti d’opposition) à Carabobo, Félix Rivas, a fait savoir vendredi qu’il retirait son soutien au candidat de la Plateforme Unitaire Démocratique (PUD) Edmundo González.

Le politicien a déclaré: « Nous avons décidé de retirer notre soutien à Edmundo González.

C’est un saut dans le vide. Il représente un danger pour a paix et la stabilité démocratique. »

Et il a ajouté: « Edmundo González est en définitive un facteur de division et d’instabilité pour le pays. »

Le maire de la municipalité de Píritu, de l’état d’Anzoátegui, membre du parti Un Nouveau Temps (UNT), Jesús Méndez, c’est aussi déclaré « indépendant » et a exprimé son soutien au candidat du Grand Pôle Patriotique, Nicolás Maduro.

« J’ai toujours été un défenseur de la démocratie et du vote en tant qu’outil pour résoudre es différends entre Vénézuéliens par les élections mais le fait que dans es circonstances actuelles, les "facteurs démocratiques" de l'opposition excluent de nombreux dirigeants qui ont mené la lutte électorale et qui nous ont permis d'avoir un contact direct avec les voisins, avec le peuple attire puissamment mon attention, a déclaré Jesús Méndez.

Et il a déclaré: « Je ne veux pas que le Venezuela revienne au passé, aux plans violents ou aux plans ratés dans lesquels on a vendu aux Vénézuéliens de faux espoirs et de fausses attentes », ajoutant qu’il se déclarait indépendant « pour soutenir le président Nicolás Maduro, qui est celui qui garantit la paix au Venezuela et qui nous permettra de continuer à travailler pour notre peuple, nos voisins et notre pays. »

Le maire de la municipalité de Samuel Darío Maldonado de l’état de Táchira, Eduardo Negrete s’est aussi déclaré indépendant et « soutenant mon président Nicolás Maduro. »

Le 8 juillet dernier, des maires d’opposition avaient déclaré leur soutien au candidat du Grand Pôle Patriotique, Nicolás Maduro et avaient affirmé « qu’ils faisaient ce pas pour la protection de la population et pour un avenir meilleur et sûr. »

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/otros-alcaldes-opositores-declaran-su-apoyo-al-candidato-del-gpp-nicolas-maduro/

