Venezuela: Des mesures de sécurité face aux violences

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro a organisé une transmission depuis le Palais de Miraflores avec la participation des 5 pouvoirs constitutionnels du pays lors d’une session conjointe du Conseil de Défense de la Nation et du Conseil d’Etat, deux instances du plus haut niveau, en présence également de l’Etat Major Supérieur.

Il a annoncé des mesures de sécurité et de défense face aux violences extrémistes et a fait savoir qu’il avait décidé de créer une commission spéciale pour évaluer avec des conseillers russes et chinois le système de biosécurité et l’attaque qui a causé de sévères dégâts au système de communication du CNE.

Il a indiqué aussi que 10 000 000 de $ seront destinés à soutenir les victimes des commandos fascistes. Une commission spéciale présidée par Jorge Rodriguez et composée des meilleurs experts du pays a été formée pour que l’Assemblée nationale prenne en charge le processus de défense de l’opinion publique vénézuélienne contre les attaques et du poison de la haine et de la violence dans les médias et les réseaux sociaux.

« Quatrièmement, j’ai ordonné le déploiement d’un plan spécial dans le cadre de la seconde phase du Plan République pour que la Force Armée Nationale Bolivarienne et la police exécutant des patrouilles et arrêtent ces groupes de commandos violents dans un plan interactif avec les quadrants de paix et le pouvoir populaire. »

Il a chargé les camarades Diosdado Cabello et Remigio Ceballos d’un plan spécial de protection du peuple vénézuélien « Dans le Quartier »: « Il doit commencer à fonctionner immédiatement, » a-t-il précisé.

« Je nomme une commission conjointe du Gouvernement et du Bureau du Procureur pour protéger les victimes de la violence fasciste des commandos. Il y a beaucoup de victimes qui, malheureusement, ont été assassinées, des passants. On s’occupera de ces personnes et elles seront soutenues du point d vue juridique, social et économique. »

Et il a annoncé que la vice-présidente Delcy Rodríguez ouvrirait ensuite une fenêtre pour dénoncer les groupes délinquants et criminels: « Ce doit être ce soir, très vite, pour qu’on agisse immédiatement. La tâche est en marche, la mission, nous l’accomplirons. »

« Le fascisme au Venezuela ne passera pas, il n’arrivera pas, » a-t-il affirmé et il a ajouté que le Gouvernement « a réussi à contrôler ces attaques lundi. Mardi, les citoyens commencent à reprendre leurs activités normalement. »

« Ils prétendent gouverner le pays grâce à la délinquance, à la criminalité et à la mort, » a-t-il déclaré et il a précisé que cette oligarchie ne supporte pas les résultats des élections.

Et il a ajouté: « Ils les ont entraînés à l’étranger pour créer des commandos pour a violence, la vengeance, le fascisme. Cela révèle mie visage décrépit du fascisme. »

« La bataille du 28 juillet est la bataille définitive contre le fascisme, contre la haine, contre l’intolérance et contre ceux qui veulent imposer une guerre civile, un coup d’Etat, la division et l’affrontement entre Vénézuéliens. »

Il a affirmé que son Gouvernement affrontait une attaque internationale d’Elon Musk, de la droite extrémiste edu trafic de drogues colombien pour s’approprier le pays par le mensonge.

« Ils cherchent à attaquer violemment le pouvoir en brûlant des sièges du Conseil National Electoral (CNE), en brûlant des machines, en agressant des fonctionnaires électoraux, » a-t-il dit et il a raconté que les criminels qui ont été arrêté ont avoué avoir brûlé la voiture d’un fonctionnaire public. Et il a affirmé que la bande criminelle qui l’a agressé travaillait directement avec les opposants María Corina Machado et Edmundo González qu’il a rendu responsables de la déstabilisation du pays.

« J’appelle la communauté internationale et le peuple vénézuélien à serrer les rangs dans cette bataille que nous sommes en train de livrer au Venezuela pour la vérité, la paix et contre le fascisme. »

Et il a montré des preuves de l’arrestation des petits chefs du groupe Liberté Sucre qui a brûlé la voiture du fonctionnaire, le module de la Police et d’autres objectifs et des captures d’écran de messages sur l’application WhatsApp.

Il a révélé que dans ke corps des personnes arrêtées, ont a trouvé des traces de drogues qui ont été administrées aux soldats étasuniens dans des conflits armés pour qu’ils aillent tuer.

Et le président a affirmé qu’on « est en train de démanteler un coup d’Etat fasciste de l’extrême-droite la plus violente et rance des grandes familles du Venezuela. Que personne ne s’y trompe: nous sommes passés à une autre hase du combat pour la vie, pour la paix et pour e droit d notre peuple à la tranquillité, au travail, à la production. »

Et il a recommandé au peuple d rester calme, sage et uni: « Je sais que nous allons de cela beaucoup plus forts, » a-t-il affirmé et il a jouté que le Venezuela affronte le dernier réduit de la droite fasciste.

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/presidente-nicolas-maduro-impulsa-gran-dialogo-nacional-desde-el-palacio-de-miraflores/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/07/venezuela-des-mesures-de-securite-face-aux-violences.html