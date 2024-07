Venezuela: Félicitations au Président Nicolás Maduro

Communiqué de Solidarité Bolivarienne

Solidarité Bolivarienne et l’équipe de Bolivar Infos se réjouissent de la victoire du Président Nicolás Maduro aux élections présidentielles au cours desquelles il a été réélu pour la deuxième fois, ce qui prouve, s’il en était besoin, l’efficacité de son action et la reconnaissance de cette action par le peuple.

Au cours des deus précédents mandats, le Président Maduro a su affronter efficacement et calmement les les sanctions et les mesures coercitives unilatérales mises en place par les Etats-Unis contre son pays, prendre les mesures nécessaires pour instaurer la paix dans son pays malgré les tentatives de l’opposition pour créer le chaos qui conduirait à une guerre civile qui favoriserait une intervention internationale armée au Venezuela.

Le Commandant Hugo Chávez savait ce qu’il faisait quand il l’a désigné comme son successeur et le peuple vénézuélien a eu la sagesse de l’écouter.

Solidarité Bolivarienne et l’équipe de Bolivar Infos félicitent le Président Nicolás Maduro pour cette victoire bien méritée, lui souhaitent tout le succès possible dans la difficile mission qui est la sienne et félicite également le peuple vénézuélien pour son civisme et sa sagesse.

Pour Solidarité Bolivarienne,

la présidente,Françoise Lopez

