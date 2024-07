Venezuela: Ingérence des Etats-Unis dans les élections

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

L’Association Américaine des Juristes (AAJ) a dénoncé vendredi e fait que les Etats-Unis et d’autres nations alliées on t engagé des actions et fait des déclarations d’ingérence et déstabilisatrices grâce aux médias hégémoniques et aux réseaux sociaux pour déstabiliser les élections du 28 juillet au Venezuela en construisant l’idée d’une possible fraude.

Dans un communiqué, l’association explique que l’ingérence dans les affaires du Venezuela a débuté « par une large campagne médiatique dans laquelle diverses personnalités des Etats-Unis et membres de Gouvernements alliés ont appelé ouvertement à voter pour l’opposition. »

« Ces derniers jours, probablement après avoir vérifié que cette campagne n’avait pas produit les résultats attendus, ils int commencé à installer la possibilité d’une fraude électorale. Dans différents communiqués, ils appellent la population à voter pour l’opposition et affirment faussement avoir des preuves de la soi-disant altération dru résultat des élections par le Gouvernement dirigé par Nicolás Maduro. »

De plus, les juristes alertent sur le fait que les manoeuvres sont très semblables à celles qui ont provoqué le coup d’Etat contre l’ancien président Evo Morales en 2019 avec la participation prouvée de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement (USAID), de l’Organisation des Etats Américains (OEA) et de l’Union Européenne, coup d’état qui a fait des morts, des blessés et des prisonniers politiques et a dépouillé ce pays de ses ressources stratégiques.

Le document précise aussi que l’Association Américaine des Juristes a accrédité des observateurs accompagnants internationaux pour les élections du 28 juillet en République Bolivarienne du Venezuela. Nous avons vérifié que, comme lors d’élections précédentes, c’est l’un des systèmes électoraux les plus intègres et sûrs, seulement géré par le Pouvoir Electoral. »

Et il indique qu’en matière de technologie, le système électoral vénézuélien présente 16 sortes d’audits dans différents composants, y compris le système fermé de transmission, audits dans lesquels, en outre, interviennent toutes les forces politiques.

« De plus, les bureaux de vote sont l’objet de vérifications citoyennes avec des prévisions telles que le tirage au sort de 30 membres pour chaque bureau de vote, même si seulement trois d'entre eux exerceront la fonction, avec les témoins désignés par chaque parti politique. Tout cela, dans le cadre d'un règlement minutieux, de rang constitutionnel », a-t-il précisé.

Le texte rappelle que « le principe de non-intervention implique le droit de tout Etat souverain à conduire ses affaires sans ingérence étrangère » et évoque des documents comme la Charte des nations Unies, les résolutions de l’Assemblée Générale de l’ONU dans lesquels il est dit que les Etats doivent s’abstenir d’intervenir dans les affaires intérieures des autres nations.

« Historiquement, les Etats les plus faibles sont attachés au principe de non-intervention comme à la seule protection juridique contre les ambitions expansionnistes des pays plus puissants. Ainsi, la Charte de l’OEA, dans son article 19, stipule que « aucun Etat ou groupe d’Etats n’a le droit d’intervenir direct toment ou indirectement et quelle que soit la raison, dans les affaires intérieures ou dans les affaires étrangères d’une autre Etat. Ce principe exclut non seulement la force armée mais aussi toute autre forme d’ingérence ou toute action qui porterait atteinte à la personnalité de l’Etat, aux éléments politiques, économiques et culturels qui le constituent. »

L’Association Américaine des Juristes précise qu’à ceci s’ajoutent les déclarations d’intellectuels, de mouvements sociaux et d’organisations sociales, culturelles, professionnelles, de forces progressistes qui condamnent les menaces de déstabilisation des Etats-Unis et de leurs pays alliés.

« Nous exhortons les gouvernements et leurs représentants à ne pas faire de déclarations qui encourageraient un cruel affrontement dans la société vénézuélienne et nous insistons sur le fait qu’on doit reprendre la voie de la solidarité et de la coopération pacifique entre les peuples, » dit le document.

