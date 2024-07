Venezuela: La droite internationale a l’intention de s’immiscer dans les élections présidentielles

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

L’ancien secrétaire exécutif de l’Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA – TCP), le bolivien Sacha Llorenti, a alerté sut les prétentions de la droite internationale d’intervenir dans le processus électoral vénézuélien du 28 juillet prochain après que l’Initiative Démocratique d’Espagne et des Amériques (IDEA) ait émis un communiqué partagé par l’un de ses membres, l’ancien président de la Bolivie José Quiroga.

Selon ce communiqué, au moins 4 anciens gouvernants d'Amérique latine se rendront au Venezuela pour participer aux prochaines élections présidentielles en tant qu’accompagnants.

Sacha Llorenti a rappelé que l’ancien président de la Bolivie « a été l’un des principaux organisateurs du coup d’Etat de 2019 en Bolivie. » Il a expliqué que la droite, avec Luis Almagro, n’avait pas reconnu le résultat des élections et avait provoqué des massacres dans le pays.

« On doit répondre à ces provocations avec plus de démocratie et avec e peuple organisé, » a souligné Llorenti.

Selon le groupe IDEA, l’ancienne présidente du Panamá Mireya Moscoso, l’ancien président de la Bolivie Jorge Quiroga, l’ancien président du Mexique Vicente Fox, l’ancien président du Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez et l’ancienne vice-présidente de la Colombie Marta Lucía Ramírez arriveront au Venezuela deux jours avant les élections.

L’IDEA ne serait pas la première organisation qui prétendrait participer au processus électoral vénézuélien sans invitation du Conseil National Electoral (CNE).

Le Parti Populaire espagnol a annoncé le 16 juillet dernier qu’une délégation de ce groupe politique de droite serait présente lors des prochaines élections vénézuéliennes.

Le porte-parole du PP, Miguel Tellado, a déclaré que la délégation a été invitée par les candidats d’opposition Edmundo González et María Corina Machado. Cette délégation serait composée, en plus de Tellado, par la secrétaire générale du groupe parlementaire Macarena Montesinos, la porte-parole adjointe Cayetana Álvarez de Toledo et la porte-parole du PP pour les affaires ibéro-américaines Belén Hoyo.

Face aux intentions des groupes de droite, le premier vice-président du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, a souligné que sans invitation de l’entité électorale, ils ne sont pas autorisés à entrer dans le pays pour observer les élections du 28 juillet.

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/alertan-que-derecha-internacional-intenta-inmiscuirse-en-elecciones-venezolanas/

URL de cet article:

https://admin.over-blog.com/1991535/write/189097258