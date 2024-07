Venezuela: Le plan de Machado-González copie  celui de Milei

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Six mois ont passé depuis que Javier Milei, avec sa rhétorique et ses promesses de liberté économique, s’est installé à la Maison Rose. Mais la réalité est que son gouvernement s’est traduit pas un brutal ajustement néolibéral qui amis l’Argentine dans une situation de précarité sociale sans précédent.

Le «tijeretazo» mis en lace pendant la première période de gouvernement a déchaîné une spirale de pauvreté et de désespoir qui affecte Lagrange majorité de la population. La réduction de l’inflation, célébrée par le Gouvernement comme une victoire, a été obtenue grâce au sacrifice de millions d’Argentins qui vivent dans la précarité et l’incertitude.

Selon le rapport de l’université Torcuato Di Tella, de Buenos Aires, la pauvreté en Argentina touche 48,9 % de la population, c’est à dire 29 400 000 personnes. Entre novembre et avril derniers, le coût du panier de base de la ménagère dans la région de Buenos Aires et ses environs a subi une augmentation inter-annuelle de 265,3% mais les revenus des familles n’ont augmenté que de 196,1%.

Les coupes dans les politiques sociales ont étranglé les soupes populaires, ce qui a laissé sans des millions de personnes sans accès aux aliments de base. 18% de la population se sont vus obligés de choisir entre payer son loyer ou acheter à manger.

L’activité industrielle a subi une chute abrupte similaire aux niveaux atteints pendant la pandémie. Des entrepreneurs comme Walter, propriétaire d'une entreprise de verre, sont au bord de la faillite face à des coûts fixes insoutenables. Milei défend son plan économique en invoquant la réduction de l'inflation, mais la réalité est que la situation socio-économique de la majorité des Argentins s'est aggravée en un seul semestre de gouvernement.

La situation des retraités s’est dégradée de façon importante. En juin 2024, la retraite minimale correspondait à 276 932 pesos argentins, ce qui représente une baisse réelle de17,5% par rapport à juin 2023. Par rapport à décembre 2023, dernier mois de gouvernement d’Alberto Fernández, la retraite minimale a baissé de 9% en termes réels.

La panorama pour les travailleurs n’est pas plus encourageant. En mai 2024, le salaire minimum était de 234 315 pesos argentins, ce qui représente une baisse de 29% par rapport au même mois de l’année précédente et de 15% par rapport à décembre 2023.

Milei a obtenu, de plus, une désapprobation évidente de sa gestion avec des sondages qui révèlent un taux de rejet de son gouvernement de plus de 50%.

Les critiques se sont intensifiées après le scandale des milliers de tonnes d’aliments retenues par le Ministère du Capital Humain - qui remplace le ministère de l’Education, le ministère du Développement social et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale - destinées aux soupes populaires et le liement de prix excessifs à cet organisme.

Le sociologue argentin Luis Alberto Quevedo, consulté par Página 12, signale que les conséquences négatives du «tijeretazo» ne sont pas des dommages collatéraux mais font partie de la stratégie de Milei.

« Toutes les vantardises qu'il a faites à propos de la tronçonneuse et du mixeur, ce qu'il a fait avec les salaires, les pensions, la réduction de l'État et la fermeture de secteurs, tout cela me semble être une tragédie. Mais de son point de vue, c'est une réussite parce que cela fait partie de son plan économique », ajoute-t-il.

Quevedo pense que le Gouvernement con tintera à utiliser la réduction de l’inflation comme bannière de victoire sans tenir compte de la souffrance que celle-di procure à la population.

Ce qui est vécu en Argentine sous e gouvernement de Milei et un préambule à ce que María Corina Machado et Edmundo González Urrutia cherchent à faire au Venezuela avec leur plan « Terre de Grâce. » Comme on l’a dit dans une analyse préalable, la proposition de l’opposition copie sans ambages le modèle néolibéral qui a eu des conséquences désastreuses en Argentine dans l’intention évidente de copier ses politiques d'ajustement fiscal, de suppression des programmes sociaux et de privatisation des secteurs stratégiques.

La suppression des subventions et des programmes sociaux, la recherche du financement international qui pourrait hypothéquer la politique financière du pays et en particulier, l’idée de privatiser les entreprises et les actifs publics, en particulier l’industrie du pétrole et du gaz constitue une recette identique à celle appliquée au peuple argentin avec des répercutions dévastatrices.

Le plan de María Corina Machado et d’Edmundo González Urrutia, en cherchant à stimuler ce modèle, non seulement ignore la réalité du Venezuela mais révèle un profond détachement des intérêts de la population. C’est, dans son essence, un projet de soumission économique et une politique qui cherche à perpétuer un modèle de pillage et d’exploitation des ressources stratégiques de la nation.

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/07/18/venezuela-el-plan-de-machado-gonzalez-replica-el-de-milei/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/07/venezuela-le-plan-de-machado-gonzalez-copie-celui-de-milei.html