Venezuela: Nicolás Maduro proclamé président pour la période 2025-2031

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le Conseil National Electoral (CNE) a proclamé lundi Nicolás Maduro président pour la période 2025-2031.

Le président réélu a déclaré qu’une fois de plus, le peuple vénézuélien a vaincu le fascisme: « Vaincre le fascisme et ses démons est une prouesse historique et notre peuple l’a fait, notre peuple l’a fait une nouvelle fois. »

« La bataille définitive contre le fascisme a été livrée et nous l’avons gagnée »a-t-il déclaré. Et il a ajouté qu’il profiterait de son troisième mandat pour « rendre la paix, l’égalité et l’indépendance nationale irréversibles » et pour amener le pays « à la paix, à la prospérité et à l’union nationale grâce au dialogue. »

Auparavant, le président du Conseil National Electoral (CNE), Elvis Amoroso, avait indiqué qu’hier, 28 juillet, la volonté du peuple avait désigné Nicolás Maduro Moros comme Président de la République Bolivarienne du Venezuela pour la période 2025-2031.

Pendant la cérémonie de proclamation, Elvis Amoroso a dit que « l’élection. présidentielle s’est déroulée dans un climat de respect, de paix et de participation démocratique bien que certains aient cherché à provoquer la violence… et qu’il y ait eu beaucoup d’attaques contre le système électoral. » Mais malgré cela, avec « sa capacité technique, sa morale et son éthique, le CNE « a vaincu tous les obstacles. »

Le nouveau mandat du président Nicolás Maduro débutera officiellement le 10 janvier 2025, jour de son investiture.

Il a ajouté que le président a été élu « par la volonté du peuple souverain » et que sa proclamation est réalisée conformément à la Constitution et aux dispositions légales qui régissent les processus électoraux.

Dans son discours d'acceptation, le président Maduro a dénoncé le fait qu'une tentative de coup d'État « de nature fasciste » était en cours, en vue de remettre en cause sa réélection - annoncée dimanche par l'organisme électoral.

Il a souligné que ce sont les mêmes pays qui remettent aujourd'hui en question le processus électoral vénézuélien, « l'extrême-droite fasciste et les mêmes groupes dirigés par l'empire nord-américain ».

« On a essayé d’imposer à nouveau au Venezuela un coup d’Etat de caractère fasciste et contre-révolutionnaire. Je pourrais l’appeler une espèce de Guaidó 2.0»

« Nous, nous avons déjà vécu cela. Ce film, nous l’avons déjà vu. Le même film avec un scénario identique. Nous, les acteurs, sommes les mêmes. D’un côté la peuple qui veut la paix, la démocratie, la prospérité, le progrès. De l’autre, des élites pleines de haine avec un projet contre-révolutionnaire fasciste. »

Et il a ajouté: « Aujourd’hui, ils ont essayé de faire les premiers pas ratés pour déstabiliser le Venezuela. »

« Mais je dis à ceux qui sont impliqués dans cette opération contre a démocratie vénézuélienne et à ceux qui lui donnent leur aval: le film, nous le connaissons déjà et cette fois, il ne va y avoir aucune sorte de faiblesse »… « Cette fois, au Venezuela, on respectera la Constitution, on respectera la loi et ni la haine ni le fascisme ni le mensonge ni la manipulation ne s’imposeront. »

Le président a évoqué les difficultés rencontrées pendant la campagne électorale comme « les tentatives permanentes d’assassinat. »

« On a essayé plusieurs fois. Au moment même où nous, nous discutions avec le Gouvernement des Etats-Unis, depuis e mois de mai de l’année dernière, on a essayé 5 fois de m’assassiner. »

Au niveau international, il a souligné que ceux qui remettent en cause le résultat des élections sont ceux-là même qui ont soutenu les précédentes tentatives pour forcer un changement politique.

« C’est la même extrême-droite fasciste qui aujourd’hui s’est réunie en cartel, toute l’extrême-droite fasciste, le groupe Vox d’Espagne, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque de Colombie, ce nazi fasciste psychopathe de (Javier) Milei, ( l’ancien président du Brésil (Jair) Bolsonaro, la même extrême-droite et les mêmes groupes dirigés par l’empire nord-américain qui tentent la même opération. »

« A ceux qui ont adhéré à l’ordre du jour de violence, je lance un appel, à ceux qui ont soutenu Guaidó, ce Venezuela vous appartient, il n'est pas possible que, par caprice, plus de sang soit versé. Je m'adresse aux instigateurs. Je demande justice pour qu'il y ait la paix. »

« Nous sommes en train de sauver le Venezuela du venin du fascisme et de la haine. Si le fascisme règne au Venezuela, il y aura une effet domino dans toute l’Amérique latine et les Caraïbes. »

Il a déclaré que ce nouveau coup d’Etat était orchestré par l’extrême-droite et le défunt Groupe de Lima et il a fait un historique de toutes les adversités et d toutes les agressions subies par la Révolution Bolivarienne depuis son instauration au Venezuela.

« Nous avons amélioré, en tant que pays, les situations dures que nous avons traversées. Les sanctions et le blocus ont fait de nous un meilleur peuple. Nous sommes un peuple meilleur. »

Nous continuons à renforcer la production de l’approvisionnement national et à augmenter les capacités pour développer la vocation exportatrice.

Il a invité à un dialogue multidimensionnel pour continuer à renforcer e rétablissement de l’économie.

Il a demandé qu’on. active immédiatement le Conseil d’Etat pour évaluer les événements de ce dernier mois et tirer des conclusions sur le sabotage que le processus électoral et le système électoral ont subi.

« Je ferai parvenir au CNE la demande pour que des élections générales soient convoquées le 25 août afin que les Circuits Communaux choisissent leurs projets prioritaires au bénéfice de la communauté.

Le président prévoit aussi d’expliquer au pays ce que nous avons affronté, ce que nous avons vaincu et de faire les changements nécessaires pour protéger le système électoral de futures attaques. « C’est nécessaire, » a-t-il dit.

Il a dénoncé l’envoi de Cúcuta à Ureña par Álvaro Uribe d’un groupe de Vénézuéliens et de Colombiens qui devaient détruire la sous-station électrique d’ Ureña, ce qui aurait laissé sans électricité 8 états de l’ouest du pays. Grâce à la FANB, ce groupe a été capturé.

Le président Maduro a appelé instamment les observateurs internationaux de plus de 100 nations qui ont assisté aux élections à rendre visible ce qu’ils ont vu au Venezuela.

« Comme ils sont venus respecter notre Venezuela, ils sont invisibles, » a-t-il déclaré et il les a remercié pour le travail qu’ils ont effectué lors des élections présidentielles.

source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/cne-proclama-como-presidente-de-venezuela-a-nicolas-maduro-para-el-periodo-2025-2031/

