Venezuela: Nicolás Maduro réélu avec 51.20 % des voix

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le chef de l’Etat candidat du Grand Pôle Patriotique, Nicolás Maduro, a été réélu avec 51,20 % des voix lors des élections présidentielles qui ont eu lieu ce dimanche et se sont déroulées dans une ambiance de paix, selon les informations données par le Conseil National Electoral dans les premières minutes de ce lundi.

Le président de cet organisme, Elvis Amoroso, a précisé que 80% des bureaux de vote installés ont été dépouillés jusqu'à présent, et a ajouté que le niveau de participation était de 59 % du corps électoral.

Cette tendance étant irréversible, le président du CNE a indiqué que le candidat Nicolás Maduro avait obtenu 5 150 092 voix (51,20 %) et que les élections s’étaient déroulées sans incidents.

Edmundo González, à la deuxième place, a obtenu 4 445 978 voix, soit 44,2% et les autres candidats ont obtenu ensemble 462 704voix, soit 4,6%.

21 620 705 Vénézuéliens ont voté dans le pays et 228 000 à l’étranger.

La journée électorale a débuté à 6 heure, heure locale (10H00 GMT) et s’est achevée à 18H00 (22H00 GMT). Ces élections ont bénéficié d’un large accompagnement international avec des participants du monde entier dont les observateurs du Centre Carter des Etats-Unis, du Conseil des Experts en Elections d’Amérique latine et du Panel d’Experts de l’ONU, des personnalités politiques, des journalistes et des personnalités d’Amérique latine, des Caraïbes, d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du Nord et d’Asie.

Nicolás Maduro, président pour la période 2025-2031

Nicolás Maduro est né le 23 novembre 1962 à Caracas et a parcouru un chemin politique qui l’a conduit, de ses humbles origines dans la paroisse d’El Valle, à la présidence du Venezuela. Il s’est constamment consacré aux causes sociales et les problèmes du travail.

Il a commencé à militer dans les années 80 à La Ligue Socialiste mais c’est son travail de conducteur du métro de Caracas (1991-1998) qui a marqué le début de son combat pour les droits du travail. Pendant cette période, il a fondé le Syndicat du métro de Caracas (SITRAMECA) et a démontré sa capacité à diriger et à organiser.

Sa rencontre avec le Commandant Hugo Chávez en 1993 a été le point d’inflexion de sa carrière. Maduro est devenu un fervent défenseur de Chávez et a rejoint le Mouvement Révolutionnaire 200 (MBR-200) et ensuite, le Mouvement pour la Cinquième République (MVR). Son ascension en politique a été rapide: en 1999, il a été élu député et a participé à l’assemblée Constituante qui a rédigé la nouvelle Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela adoptée par la volonté populaire.

Entre 2000 y 2006, Nicolás Maduro a joué plusieurs rôles à lAssemblée Nationale, y compris celui de président du Parlement. Il a pris en charge des commissions importantes comme celle du Développement Social Intégral qui le préparaient à des postes plus importants dans le Gouvernement.

Chávez a reconnu son potentiel et l’a nommé ministre des Relations Extérieures en 2006. Il y a été l’acteur central de la construction d’un monde multipolaire, de l’intégration latino-américaine et de a construction de la paix. Ensuite, il a été vice-président en 2012. La confiance de Chávez en Maduro a été évidente quand il l’a désigné comme son successeur après sa dernière opération.

Après la mort du Commandant Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro a gagné les élections présidentielles avec un faible écart. Sa présidence a été marquée par des défis importants et par l’imposition de sanctions de la part des Etats-Unis et de l’Union européenne, ce qui a déchaîné une crise économique sans précédent et de multiples pressions internationales. Mais il a conservé le soutien d'une base loyale et a mis en lace des programmes comme le « Gouvernement dans la Rue » pour rester connecté avec ses partisans.

Le président Nicolás Maduro a gagné les élections en 2018 et 2024. Il est l’héritier légitime de Chávez et défend la souveraineté du Venezuela contre les conspirations impérialistes.

La trajectoire du président, depuis ses débuts en tant que syndicaliste jusqu’à son poste actuel de résident réélu, montre une carrière politique marquée par la détermination, la cohérence et la résistance qui illustre les profondes convictions bolivariennes et anti-impérialistes de la majorité du peule vénézuélien.

Programme de gouvernement

Le 15 janvier dernier, dans son message à la nation, le président Nicolás Maduro a appelé instamment les Vénézuéliens à approfondir, débattre et planifier l’élaboration collective des 7 Transformations (7T) destinées à préserver la paix et à construire un nouveau modèle économique et productif qui garantisse le bien-être social.

Ce programme, basé sur les 7T, se fonde également sur le Plan pour la Patrie qui, selon lui, a été écrit et connu à partir du peuple.

Le premier point des 7T est l’économie et le développement d’un nouveau modèle de production pour faire face à l’inflation. Le second point concerne la science, la technologie, l’éducation et la culture et vise à rétablir toutes les infrastructures vénézuéliennes qui ont été endommagées par les sanctions et les mesures coercitives unilatérales. Le troisième point concerne la sécurité et la défense nationale et va du renforcement de la paix sociale à la récupération du territoire de l’Eséquibo guy anais.

Le quatrième et le cinquième point des 7T sont le renforcement du caractère public des droits sociaux et le perfectionnement de la gestion du Gouvernement pour prêter assistance aux Vénézuéliens dans leurs besoins, financer des projets sociaux qui contribuent à la qualité de vie du peuple.

Le sixième est orienté vers la lutte contre le changement climatique basée sur une culture de protection de la nature, la création de sources d’énergie alternatives et la mise en place d’un plan de création d’aliments.

Le dernier point vise le renforcement des relations internationales avec l’entrée du Venezuela dans les BRICS, e renforcement de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC), l’élargissement de l’Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique- Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP).

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/nicolas-maduro-gana-las-elecciones-presidenciales-en-venezuela/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/07/venezuela-nicolas-maduro-reelu-avec-51.20-des-voix.html