Venezuela: Rappel du personnel diplomatique de 7 pays latino-américains

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le Gouvernement du Venezuela a rappelé ce lundi tout son personnel diplomatique d’Argentine, du Chili, du Costa Rica, du Pérou, du Panama, de la République Dominicaine et de l’ Uruguay, et a exigé l’expulsion immédiate du Venezuela des représentants de ces pays après leur refus d’accepter a victoire du président Nicolás Maduro aux élections du 28 juillet.

Dans un communiqué officiel, la chancellerie vénézuélienne précise que cette décision a été prise « face au néfaste précédent qui porte atteinte à notre souveraineté nationale » et exprime son plus ferme rejet des actes d’ingérence et des déclarations du groupe de Gouvernements de droite soumis à Washington.

Ces gouvernements, a souligné le ministère vénézuélien des relations extérieures , sont ouvertement engagés « dans les postulats idéologiques les plus sordides du fascisme international, essayant de rééditer le groupe de Lima, qui a échoué et a été vaincu, et qui cherchent à ignorer les résultats des élections présidentielles qui ont eu lieu le dimanche 28 juillet ».

« Le Gouvernement bolivarien souligne qu'il fera face à toutes les actions qui portent atteinte au climat de paix et de coexistence qui a demandé tant d’efforts au peuple vénézuélien. C'est pourquoi nous nous opposons à toutes les ingérences et à toutes les déclarations de siège qui tentent de façon répétée d'ignorer la volonté du peuple vénézuélien », a souligné la chancellerie.

Et le Gouvernement précise qu’il se réserve toutes les actions juridiques et politiques pour garantir que le droit inaliénable du Venezuela à l'autodétermination soit respecté, préservé et défendu.

Pour sa part, le chancelier Yván Gil a précisé dans un autre message diffusé sur X que « plus de 100 organisations sociales et politiques de tous les continents de la planète célèbrent le processus démocratique réalisé le 28 juillet, reconnaissent le travail de l’art vitre électoral ainsi que les résultats donnés par cette entité et appellent à condamner la violence organisée et provoquée par l’extrême-droite vénézuélienne, internationale et impériale, à défendre la paix et la souveraineté populaire. »

Le président du Chili,Gabriel Boric, a refusé de reconnaître les résultats des élections et le président élu Nicolás Maduro. « Les élections qui génèrent autant d’attentes que celle-là doivent être absolument transparentes et vérifiables par des observateurs internationaux qui ne dépendent pas du Gouvernement et ne lui sont pas favorables. »

Dimanche soir, l’ambassade du Venezuela à Buenos Aires, Argentine, a été attaquée par des manifestants de l’opposition et d’extrême-droite soutenus par le Gouvernement de Javier Milei qui a également annoncé ce jour-là qu’il ne reconnaissait pas les résultats des élections.

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/gobierno-venezolano-ordena-retirar-a-su-personal-diplomatico-de-siete-paises-latinoamericanos/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/07/venezuela-rappel-du-personnel-diplomatique-de-7-pays-latino-americains.html