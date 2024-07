Venezuela: Socialisme contre capitalisme

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le 28 juillet, les citoyens vénézuéliens choisiront ou la feuille de route pour que la nation poursuive son développement intégral et autonome en exerçant son autodétermination ou de s’agenouiller devant l’impérialisme yankee. Ce sont là les deux options. Le peuple vénézuélien devra prendre la meilleure décision.

Démocratie, un beau qui signifie que le pouvoir est aux mains de l’ensemble des citoyens. C’est un outil grâce auquel, dans l’étape actuelle du développement politique et social de l’humanité, les citoyens de la plupart des pays pensent participer au gouvernement et exprimer leurs opinions. Et plus encore au Venezuela où les lois de pouvoir populaire approuvées par le peuple lui-même font partie de l’ordre légal en vigueur dans le pays.

La démocratie, à son tout, possède un instrument: les élections lors desquelles le peuple choisi les autorités du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif à leurs différents n niveaux: local, régional et national. C’est précisément avec cette méthode de consultation que le peuple vénézuélien choisira, le 28 juillet, le président de la République Bolivarienne du Venezuela qui sera élu à la majorité simple et dont dépendra directement la direction que prendra le destin de la République Bolivarienne du Venezuela: conserver une politique publique de protection du peuple, du territoire et du système démocratique lui-même pour le bien des Vénézuéliens ou établir un protectorat étasunien. En d’autres termes, faire du Venezuela une étoile de plus sur le drapeau yankee.

La campagne électorale est en plein essor et ses principaux concurrents, le candidat du Grand Pôle Patriotique, le président Nicolás Maduro Moros et le candidat de la Plateforme Unitaire Démocratique, Edmundo González Urrutia, s’activent énormément pour gagner.

Pendant la campagne électorale, le président Nicolás Maduro démontre son engagement envers les valeurs de la Révolution Bolivarienne mise en marche par le Commandant Chávez et propose 7 transformations pour 2030 visant au développement intégral de la nation et en même temps, plaide pour la création d’un ordre mondial multipolaire dans lequel le Venezuela occuperait la place qui lui revient dans le monde et il prête une attention particulière au renforcement des relations avec des alliés comme la Chine, l’Iran et la Russie qui ne permettent aucune ingérence dans les affaires intérieures des Etats souverains et se garantissent mutuellement une coopération bénéfique.

Pour sa part, l’opposition parle aussi d’appliquer des programmes socio-économiques mais de privatiser des entreprises et des institutions de l’Etat comme l’éducation, la santé, des secteurs stratégiques pour le développement intégral de la nation. Ces privatisations ne profiteront qu’aux démocrates et aux républicains de Washington et à eux-mêmes car ils s’approprieraient les richesses du Venezuela.

En politique étrangère, elle donne sa préférence aux relations avec les Etats-Unis et leurs laquais. Dans ce cas, reviendraient les conditions qui ont parasité le Venezuela sous la Ive République avant qu’Hugo Chávez arrive au pouvoir mais les vieux qui ont vécu cette époque pourraient dire quelles garanties sociales avaient les secteurs pauvres de la population et quel était le niveau d’inégalités dans la République.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le radicaux d droite cherchent à appliquer des politiques pro-étasuniennes qui vont toujours contre les intérêts de la majorité des Vénézuéliens. Selon le premier vice-président du Parti Socialiste Uni du Venezuela, Diosdado Cabello, il es très probable que le candidat de l’opposition collabore à n nouveau avec l’Agence Centrale de Renseignement des Etats-Unis. Edmundo González Urrutia, de 1976 à 1981, a fait partie d’une commission de services aux Etats-Unis où il faisait simultanément des études à l’American University Washington D.C. où il a obtenu une maîtrise en relations internationales.

Pendant cette période, il a pu être recruté par des employés de la CIA et jusque’à présent, il s’est employé à promouvoir les intérêts de la Maison Blanche et des corporations transnationales étasuniennes. Pour sa part, la chef du parti Vente Venezuela, María Corina Machado, qui a pratiquement fait tout le travail de la campagne électorale d’ Edmundo González Urrutia, a étudié dans la prestigieuse université de Yale, aux Etats-Unis en 2009, et parle également d’élargir la présent ce des Etats-Unis au Venezuela dans une nouvelle démonstration claire et irréfutable de remise de la souveraineté, de la liberté et de l’autodétermination du Venezuela et de son peuple.

