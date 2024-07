Venezuela: Tentative de coup d’Etat

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a dénoncé lundi les actes de violence commis pendant les élections comme faisant partie d’une tentative de coup d’Etat de l’extrême-droite qui n’a pas reconnu les résultats des élections:

« Nous avons été témoins d’un ensemble d’événements, plus de 100 attaques violentes, » a-t-il rappelé et il a accusé l’extrême-droite d’être responsable de ces attaques.

« C'est le résultat d'un plan que j'ai dénoncé. Ils ont participé à l'utilisation de la campagne électorale et ont fait en sorte que les responsables coordonnent des groupes criminels », a déclaré Maduro, dénonçant le fait que le gouvernement des États-Unis est à l'origine de ce plan.

« Les Yankees sont derrière ce plan, Ça a tueurs été le cas. Avant, pendant et après Guaidó. Made in USA. Ce sont des plans et ce plan, ce sont eux qui sont venus le mettre en oeuvre. » « Utiliser les élections pour vous faire du mal. Ils vivent du mal permanent. Ce groupe est un groupe fasciste, une contre-révolution violente, fasciste et criminelle, » a-t-il déclare.

Le président a noté que presque 90% des individus arrêtés étaient fortement drogués et avaient des armes.

« En grande partie, ce sont des groupes de délinquants avec des ordres précis sur l’endroit à attaquer. Ils essaient de prendre ce point pour créer une escalade de guarimbas et nous n’allons pas le permettre, » a-t-il ajouté.

Et il a prévenu que certaines personnes ignorent que « ces gens ont un plan violent, ce qu’on appelle encore une fois une révolution de couleur, une conspiration et une escalade de violence pour aller tuer des gens: persécuter, brûler des gens vifs, frapper. »

Il a également dit qu’ils connaissent la façon d’opérer de la droite et qu’elle « a été utilisée pour le coup d’Etat d’avril 2002, pour les premières guarimbas de 2004, pour les actions de Capriles après es élections et pour les guarimbas de 2014. »

Nicolas Maduro a ajouté: « en tant que che de l’Etat et en tant que dirigeant, je suis obligé de dire la vérité au peuple. »

D’autre part, il a rappelé que la droite a fait « tout son possible pour que les élections soient suspendues » et, d’après lui, c’est pour y parvenir qu’hier, « ils ont attaqué férocement tous les points stratégiques du système électrique en provoquant une panne à midi et à 8 heures du soir. »

« Ils ont brûlé le matériel électoral, brûlé des voitures. Tous vont être arrêtés et après, on nous dira que ce sont des prisonniers politiques. Et nous connaissons les auteurs matériels. »

« Ils ont brûlé les transports publics de Transcaracas. Ils sont venus avec toute leur haine. Les nazis persécutant les socialistes. »

« On connaissait leur plan pour avant, pendant et après le 28 juillet race que l’extrême-droite a fait tout son possible pour créer une violente situation de sabotage avance des services publics comme l’électricité et provoquer la suspension des élections. »

A la question : « Que seraient-ils capables de faire s’ils gagnaient les élections? » Nicolas Maduro a répondu que l‘extrême-droite mondiale avait monté un coup d’Etat contre le Venezuela: « L’extrême-droite n’est pas un parti politique mais un groupe réactionnaire. Le fascisme, c'est le mépris des valeurs nationales. L'Indien de Coromoto, ils l’ont profané. Ils s'attaquent aux symboles », a-t-il souligné.

