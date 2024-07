Venezuela : Tentative de sabotage de l'électricité de l'île de Margarita

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le président de la république, Nicolas Maduro, a dénoncé mercredi le fait qu'on a détecté une nouvelle tentative de sabotage du système électrique, cette fois destinée à l'île de Margarita, dans l'état de Nueva Esparta, pour laisser sa population sans électricité.

« Je dénonce le fait qu'ils ont essayé de couper le câble sous-marin qui amène l'énergie à l'île de Margarita, », a dit le président avant d'ajouter que cette tentative fait partie de la « guerre de l’électricité destinée à causer de la souffrance du peuple, du Venezuela. »

Le chef de l'État a accusé les secteurs extrémistes d'être derrière ces attaques contre la paix de la nation, qui ont été détectées contre le système électrique national et contre le pont Angostura, dans l'état de Bolivar.

Il a signalé que ces secteurs veulent à nouveau « la violence et les garimbas », c'est pourquoi il a demandé au peuple et à la Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB) de prendre soin de la paix qui a coûté tant d’efforts.

Il a lancé un dur avertissement aux extrémistes : « j'ai de très mauvaises nouvelles. Pour les grands noms et l'oligarchie : personne n’embête le Venezuela. Et le Venezuela aura la paix et la stabilité. »

Dans l’état de Nueva Esparta, les autorités enquêtent sur la tentative de sabotage du câble sous-marin qui amène l'électricité à l'île, un sabotage qui aurait pu affecter plus de 60 % de la population des 11 municipalités.

C'est ce qu'a fait savoir le parrain, de 1 × 10 du Bon Gouvernement, Ali Padron, qui a précisé que ce câble a 37 km de long eta du secteur de Chacopata dans l'état de Sucre au secteur de la Petite Ile dans la municipalité Garcia de Nueva Esparta.

« Ils ont essayé de couper le câble sous-marin, pour causer des dégâts graves à la population de l'état, en particulier, à celle de l'île de Margarita. S’ils y étaient arrivés, cela aurait causé une grave désorganisation de l'activité économique ainsi que des services publics, des les hôpitaux et des cliniques et en général, de la vie sociale de l'état, de l'île de Margarita. C'est pourquoi le président Nicolas Maduro a ordonné une enquête pour trouver des responsable de ces actes terroristes, », a expliqué Padron.

Pour sa part, l'amiral Giuseppe Alessandrello, représentant du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV) dans l’état de Nueva Esparta a souligné que cet acte de vandalisme a été dénoncé par le Pouvoir Populaire organisé qui a alerté opportunément les autorités pour éviter que le système électrique ne soit affecté. Il a également mis l'accent sur le fait que cette sorte d'action est typique des groupes d'extrême droite au moment des élections.

« Une coupure d'électricité de cet ampleur aurait laissé sans service plus de la moitié de la population de Nueva Esparta. Combien de jours allait prendre le rétablissement du système électrique alors que les hôpitaux n'auraient plus pu fonctionner, que l'activité touristique aurait été affectée. Souvenons-nous que nous sommes aux portes d'une des saisons les plus attendues dans cet état, », a-t-il déclaré.

