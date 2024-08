Amérique latine : Déclaration du XIe sommet des chefs d’Etat de l’Alba–TCP

Nous, les chefs d’État et de Gouvernement des pays de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique–Traité de Commerce des Peuples (Alba–TCP), fidèles aux principes et aux valeurs fondateurs de solidarité, de justice sociale et de coopération et au respect des objectifs et des principes de la Charte des Nations unies et du droit international, réunis le 26 août 2024 :

La République Bolivarienne, du Venezuela étant un pays membre fondateur de l'Alba–TCP, un projet d'union rêvé par le Libérateur Simon Bolivar et les héros des gestes indépendantistes de l'Amérique latine et des Caraïbes et concrétisé par les Commandants Hugo Rafael Chávez Frías et Fidel Castro Ruz, nous, les pays de cette grande alliance, reconnaissons que cette nation de Notre Amérique est un pays souverain et indépendant avec de hauts standards démocratiques qui, dans le respect de sa Constitution sacrée, a organisé des élections présidentielles dans les temps réglementaires correspondants.

Au cours des années de croissance de ce grand projet d'union et d'intégration, nous avons constaté le travail et l'autorité du président président président, Nicolas Maduro Mor, Moros, à la tête de cette nation sœur, face à la plus féroce, attaque des pouvoirs transnationaux, dans les pires conditions, politique, géopolitique, sociale et économique du monde actuel dans lequel certains de nos pays frères ont été les victimes directes de l’impérialisme, ainsi que les témoins d’une attaque sans précédent contre la nation vénézuélienne qui s'exprime dans plus de 930 mesures coercitives unilatérales, d’extorsion et illégales qui visent à étouffer l’économie et la société vénézuélienne.

Par conséquent, nous :

Condamnons énergiquement tout coup d'Etat ou toute tentative de coup d'Etat, car i celui-ci constitue la voie violente, illégale et anticonstitutionnelle qui menace la démocratie, la paix et la vie elle-même, ainsi que les plans et les actions de déstabilisation organisés par des agents étrangers qui cherchent à ne pas reconnaître la volonté des peuples de l'Amérique latine des Caraïbes qui s'est exprimée démocratiquement et légitimement dans les urnes.

Répudions fermement la brutale guerre de la communication chargée de haine, d'intolérance, de discrimination, et de mépris, sur les réseaux sociaux, stratégiquement dirigée vers les générations les plus jeunes de la société vénézuélienne, victime de la désinformation et de l’hyper-information destinées à créer la violence, le vandalisme et la barbarie.

Rejetons les attaques et les actes de vandalisme contre des personnes, des infrastructures publiques, des symboles, religieux et patriotiques qui composent l'idiosyncrasie vénézuélienne qui ont causé des pertes humaines et matérielles pour créer un schéma d'opinion de chaos dans un pays dans lequel s'est déroulée une journée électorale historique dans la paix et la démocratie.

Dénonçons la non reconnaissance des résultats officiels des élections par un secteur de l'opposition vénézuélienne violent et fasciste qui a demandé ouvertement une intervention et plus de sanctions pour le pays au détriment du peuple vénézuélien à diverses occasions, et qui avait déjà donné des preuves de ses intentions putschistes en ne signant pas l'accord pour le respect des résultats des élections donnés par l'entité, directrice vénézuélienne, le Conseil National Electoral.

Réclamons que la communauté internationale respecte la souveraineté, l'autodétermination et la volonté démocratique du peuple vénézuélien. Déplorons la décision de certains Gouvernements de remettre en question les résultats des élections au Venezuela et d’émettre des résolutions et des déclarations qui ne reflètent pas la réalité du pays. Il est essentiel que tous les Etats reconnaissent le principe de non ingérence dans les affaires intérieures et travaillent ensemble pour fomenter le dialogue et la coopération constructive, au lieu d'alimenter les divisions.

Reconnaissons que le Venezuela est un Etat libre, indépendant, démocratique et souverain qui a ses propres institutions et ses propres lois pour résoudre ses problèmes intérieurs. C'est pourquoi nous saluons avec satisfaction la décision de la cour électorale du tribunal suprême de justice (TSJ) de résoudre cette controverse électorale en exerçant dignement et pleinement la souveraineté, garantissant ainsi la paix et la tranquillité du peuple vénézuélien.

Saluons tous les participants aux élections qui ont comparu devant le tribunal suprême de justice pour contribuer à la paix et à la stabilité du peuple vénézuélien, ce qui est une preuve de maturité politique et de la démocratie participative dans cette nation sœur, et nous déplorons le fait que certains acteurs politiques qui ont dénoncé de soi-disant illégalités ne se soient pas présentés devant le tribunal suprême de justice, manquant à leur engagement envers le peuple en tant que candidats à la présidence.`

Félicitons le président constitutionnel Nicolas Maduro Moros et son peuple qui, avec résilience dans le respect de la justice, ont su vaincre la tentative de coup d'Etat perpétuel et nous confirmons notre engagement et notre soutien sans restriction au Gouvernement constitutionnel, légitime et démocratiquement réélu.

Réaffirmons encore une fois que l'Amérique latine et les Caraïbes sont une zone de paix. Nous réclamons le respect strict de l'obligation de ne pas intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures d'un autre Etat et de respecter pleinement le droit inaliénable de tout Etat à choisir son système politique, économique, social et culturel, en tant que condition essentielle pour garantir la coexistence pacifique entre les nations, la paix et la stabilité de notre région.

Nous nous réunissons pour défendre, aujourd'hui plus que jamais, le peuple vénézuélien frère des tentacules du fascisme, et pour élever la voix pour condamner l'ingérence, la manipulation et les prétentions impérialistes et putschistes à s'approprier nos droits légitimes et nos ressources qui ont tant porté préjudice à nos peuples.

Défendre le Venezuela, c'est défendre le rêve d'union et de fraternité de nos grands hommes et de nos peuples.

