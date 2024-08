Communication: Les patrons des réseaux sociaux imposent leur hégémonie

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Dimanche, le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, a affirmé que l'utilisation des réseaux sociaux et d’Internet a affecté la vie des gens du matin au soir, ce qui a permis aux propriétaires de ces plates-formes de dominer, de s'enrichir et d'imposer une nouvelle hégémonie dans la communication.

« Ils s'en sont emparés et qui leur a donné ce pouvoir ? C'est ce que nous devons nous demander. Les machines qui se chargent de transmettre le réseau Internet viennent des États-Unis, et personne ne le dit, », a déclaré le chef de l'État lors de son émission Maduro Podcast à laquelle ont participé également les analystes Diego Ruzzarin et Juan Carlos Monedero.

Il a rappelé que Elon Musk, le patron d'extrême droite propriétaire du réseau social X a exprimé sur sa plate-forme une idéologie qui soutient la ségrégation raciale : « Nous devons faire ces réflexions pour que les jeunes sachent ce qui se passe dans l'actualité, » a-t-il déclaré.

«Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et Elon Musk sont les maîtres de la communication à l'échelle mondiale. Ce secteur produit 70 % du produit intérieur brut (PIB) du monde, alors ils pensent prendre le pouvoir directement non seulement aux États-Unis, mais dans le monde, » a affirmé le président.

Et il a ajouté que le Venezuela va créer un monde de réseaux sociaux, alternatif, identique à celui de la république populaire de Chine, qui promet dévaler des valeurs et une société plus juste, et équilibrée : « Nous devons lutter contre la dégénérescence, la toxicomanie, etc. (...), nous construirons un monde meilleur, c'est une question de temps », a-t-il déclaré.

Le président vénézuélien a affirmé que l'idéologie fasciste est une réaction extrême des classes dominantes et, dans le cas du Venezuela, il a indiqué que c'est une « réponse désespérée des grandes familles à partir de la terreur et de la peur. »

L'analyste brésilien Diego Ruzzarin a affirmé que ceux qu'on connaît sous le nom « d'influenceurs », n’ont pas condamné les attaques de l'armée sioniste d'Israël contre la bande de Gaza dans lesquelles sont mortes plus de 40 000 personnes depuis octobre 2023: « Face à la mort de 40 000 civils innocent dont 50 % sont des enfants, il n'y a pas d'indignation de la part de la communauté internationale. Alors, comment peuvent-ils se prononcer sur les évènements au Venezuela ? »

En conclusion, le président Nicolas Maduro a lancé un avertissement sur l'existence actuelle d'une « fabrique d'influenceurs » qui émet des scénarios d'opinion contre le Gouvernement légitimement établi au Venezuela : « Je connais beaucoup de gens qui ont fermé leurs comptes sur les réseaux sociaux pour se solidariser avec le Venezuela, », a-t-il déclaré.

