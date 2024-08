Cuba: Fidel Castro, l’avocat des justes causes

Fidel Castro est l’un des hommes politiques les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. Il est le leader qui a mené la lutte révolutionnaire contre une dictature et a conduit la Révolution triomphante sur les voies du socialisme, défiant la principale puissance impérialiste de son temps.

Mais derrière le génie politique se trouvait un jeune homme diplômé et pratiquant le droit, ce qui a joué un rôle essentiel dans la formation de sa pensée politique.

AVOCAT DE VOCATION ?

La première référence à son penchant pour la profession juridique remonte à sa dernière année au Colegio de Belén, lorsque la revue scolaire, en juillet 1945, reflétait : « Il a participé à un débat parlementaire relatif à un projet de loi sur l’enseignement, présenté au Congrès. de la République. Fidel, en tant qu’étudiant pré-universitaire de littérature, intervient en expliquant les différences dans le rôle de l’État dans l’enseignement privé dans les différents pays.

A plusieurs reprises, il exprima son penchant pour les autres sciences et que l’étude des lois ne faisait pas partie de ses préférences : « En fait, je dois dire que j’étais meilleur en mathématiques qu’en grammaire. Je trouvais cela plus logique, plus précis. J’ai étudié le droit parce que je discutais beaucoup et tout le monde prétendait que j’allais devenir avocat (…)».

Il entre à l’Université de La Havane le 4 septembre 1945 comme candidat au titre de docteur en droit et comptable public. Le 5 septembre 1950, il soutient sa thèse de fin d’études et obtient une note exceptionnelle.

Le même mois, il convainc deux camarades, Jorge Azpiazo Núñez de Villavicencio et Rafael Resende Vigoa, d’ouvrir un cabinet d’avocats et d’entrer dans le monde des toges et des balances. Ils ont choisi un emplacement dans la Vieille Havane, qui à cette époque conservait encore une partie du pouvoir politique et commercial du pays, ce qui a facilité leur développement en tant que juristes.

Le 10 novembre 1950, il s’inscrit au Barreau de La Havane et les trois amis inscrivent le cabinet d’avocats Azpiazo-Castro-Resende, situé Tejadillo 57, appartement 204.

C’est ainsi qu’a commencé l’activité professionnelle du jeune Fidel Castro Ruz, et avec elle a commencé une étape de plus près de la réalité du pays, il a ressenti les besoins des secteurs les plus humbles et a été témoin, personnellement, des injustices de son temps. .

UN AVOCAT DIFFÉRENT

L’exercice d’une des professions les mieux rémunérées de la société lui laisse entrevoir un avenir prospère. Mais les intérêts du jeune homme de Birán ne se tournaient pas vers quel côté il valait mieux vivre, mais plutôt vers quel côté était le devoir. Il s’est rendu compte qu’être investi comme avocat lui donnait une arme puissante, celle d’agir avec justice au nom de la loi.

Le jeune homme de Tejadillo était loin d’être un avocat traditionnel. Les procédures judiciaires dans lesquelles il a été impliqué révèlent qu’il est devenu essentiellement un avocat politique, qui a utilisé la toge comme une arme de lutte révolutionnaire contre le régime décadent du pays.

Il a défendu des cas dans lesquels ont été découvertes la corruption, la mauvaise gestion des monopoles et les faiblesses du système politique et judiciaire. Fidel a touché un point sensible sur lequel peu de gens pouvaient tirer profit d’une pression, et sa stratégie reposait également sur cela, sur la dénonciation publique et la mobilisation politique, deux armes redoutées par les régimes de l’époque.

Les victimes de la corruption et des abus institutionnels ont été leurs principales sources d’opposition au système politique. Ils avaient besoin de conseils juridiques qu’ils ne pouvaient pas se permettre.

Des décennies plus tard, il se souvient : « (…) J’ai défendu différentes causes des pauvres. Lorsqu’il y avait un grave problème de terre, de gens qu’ils voulaient expulser, je les représentais, je discutais avec eux, j’organisais l’agitation politique, les dénonciations. Cela l’a porté au niveau politique et au niveau public ; Cela ne suivait pas exactement la méthode traditionnelle, le style juridique. « Il n’a pas défendu le peuple avec des arguments strictement juridiques, parce que, du point de vue de la légalité, ils pouvaient peut-être les expulser ou les expulser, mais en même temps, un abus de pouvoir a été commis, un acte inhumain, un acte injuste. »

C’est pour cette raison qu’il n’a pas eu peur de poursuivre en justice la Compagnie de téléphone cubaine, un monopole ; en dénonçant le chef de la Police Nationale, Rafael Casals, pour l’assassinat de l’ouvrier Carlos Rodríguez Rodríguez; dans la défense des habitants des quartiers de La Timba, La Corea et La Pelusa, face aux menaces d’expulsion pour construire la Place Civique ; en dénonçant publiquement et légalement le président Carlos Prío, puis le dictateur Fulgencio Batista.

LA LOI COMME STRATÉGIE RÉVOLUTIONNAIRE

En 1951, l’environnement politique à Cuba commença à devenir effervescent en raison de la proximité des élections générales de juin 1952. La presse de l’époque reflétait les affrontements enflammés entre les différents partis politiques.

Le suicide du leader charismatique orthodoxe Eduardo Chibás, en août 1951, et quasi-vainqueur, rendit la situation politique du pays plus complexe. Pour Fidel, ce fut une période intense : il s’était présenté comme candidat à la Chambre des représentants et il distribuait fréquemment des tracts, prenait la parole lors de rassemblements, frappait aux portes de ses électeurs et parlait à la radio.

Il avait une stratégie définie au cas où il parviendrait au Parlement. Pour cela, le respect de la loi était important.

«J’ai esquissé la stratégie en brisant la discipline du Parti. Conformément à la Constitution et aux lois, il envisageait de présenter un programme similaire à celui de Moncada. Toutes les questions vitales que j’expliquais dans L’histoire m’absoudra apparaîtraient, sous forme de lois, dans le plan que j’allais présenter au Parlement, avec la certitude que ce projet au sein du Parti deviendrait un programme de la masse révolutionnaire. . Autrement dit, cela n’allait pas être approuvé, mais cela allait devenir la plateforme de mobilisation de toutes les forces sociales et politiques, des forces d’action armée pour renverser ce gouvernement.

Avec la mort de Chibás, la principale force politique du pays perdit sa tête, ce qui fut un facteur décisif pour que Batista décide du coup d’État du 10 mars 1952.

Cela a contrecarré la stratégie révolutionnaire du jeune avocat de Birán, qui a réagi en condamnant le coup d’État dans l’article « Pas de révolution, Griffe ! », puis en dénonçant le dictateur devant le Tribunal d’urgence, le 24 mars.

Comme prévu, leur plainte n’a pas été entendue et l’affaire a été classée sans suite. Cuba a changé du jour au lendemain et les voies juridiques et politiques ont été épuisées. Comme le disait Fidel : « Le moment est révolutionnaire et non politique ».

Le changement de circonstances a contraint l’homme en toge à reprendre le fusil.

«Si, face à cette série de crimes flagrants et avoués de trahison et de sédition, il n’est pas jugé et puni, comment ce tribunal peut-il ensuite juger un citoyen pour sédition ou rébellion contre ce régime illégal à la suite d’une trahison impunie… ? Il est entendu que cela serait absurde, inadmissible, monstrueux au regard des principes de justice les plus élémentaires.

Peut-être Batista n’a-t-il jamais pleinement réalisé à quel point il avait contribué à accélérer la situation révolutionnaire dans le pays, qui ne s’apaisera qu’avec le triomphe définitif de la Révolution en 1959, et dont Fidel Castro fut la figure la plus marquante.

Après les événements de Moncada, Fidel n’exercera plus le droit en tant que professionnel, même si cela constituera un pilier fondamental de sa vie révolutionnaire. Le sens de la justice – valeur qui doit accompagner tout juriste – était essentiel dans sa pratique politique.

Sans aucun doute, cette étape a eu un impact sur sa formation révolutionnaire et la radicalisation de sa pensée, surtout si l’on tient compte du fait qu’il était un jeune homme d’un peu plus de 20 ans.

La formation du système judiciaire du pays, après 1959, ne peut s’expliquer sans le leadership avisé, les connaissances et l’expérience de Fidel Castro. Derrière la formation des tribunaux populaires, des cabinets d’avocats collectifs, la revendication de la base navale illégale de Guantanamo ou la défense des causes justes dans le monde, se cache la pensée juridique de Fidel Castro.

Source: Abel Aguilera Vega

https://albagranadanorthafrica.wordpress.com/2024/08/13/fidel-castro-lavocat-des-justes-causes/