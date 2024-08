Cuba: La culture dans les montagnes

Par María Josefina Arce

Connus sous le nom de maisons de la culture itinérantes, les Conjuntos Artísticos Integrales de Montaña amènent depuis plus de 30 ans les diverses manifestations de l'art dans les endroits les plus éloignés de la géographie cubaine.

Aujourd'hui, la ville orientale de Santiago de Cuba est le théâtre de la 21e réunion nationale de ces projets, qui ont pour but d'échanger des expériences afin de continuer à renforcer le travail méritoire qu'ils réalisent.

Ces groupes sont très bien accueillis par les habitants des massifs montagneux de la Sierra del Rosario, dans la province d'Artemisa, de l'Escambray, qui comprend Villa Clara, Cienfuegos et Santi Spiritus, de la Sierra Maestra, à Granma et Santiago de Cuba, et de la Sierra de Cristal, à Guantánamo.

Ils sont nés à l'initiative du leader de la révolution cubaine, le général d'armée Raúl Castro, et ont constitué une option précieuse de récréation et de croissance spirituelle pour les habitants des hauts plateaux, où l'art n'était pas présent avant le triomphe révolutionnaire de janvier 1959.

Ils ont également joué un rôle important dans le sauvetage et la préservation des traditions de ces lieux, ce qui est essentiel pour contrer la colonisation culturelle à laquelle les gens sont soumis.

Au fil des ans, ils ont contribué à former des générations d'artistes issus du système éducatif national et des jeunes de ces communautés montagnardes.

À l'époque du COVID 19, les membres de ces groupes, dans le cadre de l'Armée de la jeunesse travailliste (?), ont soutenu les centres d'isolement et ont participé à la production alimentaire nécessaire.

Les cinq projets de ce type à Cuba constituent une partie importante du Programme d'attention au développement intégral des régions montagneuses du pays, plus connu sous le nom de Plan Turquino, qui a vu le jour il y a plus de 35 ans pour le bien-être des habitants de ces régions.

Les Conjuntos Artísticos Integrales de Montaña s'inscrivent dans la volonté de l'État cubain d'apporter la culture, synonyme de valeurs patriotiques et d'émancipation, dans tous les coins de la nation.

Leur travail inlassable et engagé a permis d'offrir des loisirs sains aux habitants des montagnes, mais aussi d'enrichir la vie de tous les Cubains et de former de meilleurs citoyens.

